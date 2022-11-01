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"Но уже пришло понимание, что за нами не придут", - окупанти кинули свою поранену фельдшерку на полі бою, - СБУ. ВIДЕО

Служба безпеки України опублікувала відео із допитом полоненої росіянки, яка розповіла, що її залишили окупанти стікати кров’ю на полі бою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на СБУ.

Як зазначається, жінка добровольцем пішла на війну в Україну і на своєму досвіді переконалася, що "мы своих не бросаем" – черговий міф рашистів.

У першому ж бою їхню штурмову бригаду розбили ЗСУ, а росіяни залишили фельдшерку стікати кров’ю на полі бою… І це при тому, що вона мала рятувати життя іншим.

"Обещали, что таки заберут... Я стала просить, чтоб хоть как-то закинули аптечку, потому что пепешки закончились (комплекти під першу медичну допомогу, - прим.), а кровотечение не останавливалось ни у меня, ни у ребят. Надеялись, что эвакуация таки будет… Но уже пришло понимание, что за нами не придут", – розповідає полонена.

Вже згодом її непритомну від втрати крові, знайшли українські бійці. Вони надали російській медикині першу допомогу, подарувавши ще один шанс на життя.

Нагадаємо, понад 72 тис. загарбників уже відчули спротив українських захисників.

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Автор: 

армія рф (17419) СБУ (12829) втрати (4403)


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Топ коментарі
+49
Слава ЗСУ...
але краще б ця курва здохла на полі бою.
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01.11.2022 13:09
+44
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01.11.2022 13:08
+43
родину приехала защищать на чужую землю **** кацапская
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01.11.2022 13:14
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01.11.2022 13:08 Відповісти
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01.11.2022 13:20 Відповісти
"дві руки, дві ноги, посередині мозги, а можливо й не воно, справжнісеньке ...ло!"
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02.11.2022 01:50 Відповісти
Слава ЗСУ...
але краще б ця курва здохла на полі бою.
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01.11.2022 13:09 Відповісти
Навіщо? А хто буде поранених кацапів у полоні доглядать? Медичну допомогу їм все одно надавать треба - так навіщо ж наших відволікать? Хай вона й мудохається з ними Це передбачено Конвенцією!
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01.11.2022 23:39 Відповісти
Нащо це сміття рятувати?!
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01.11.2022 13:09 Відповісти
Тому що ми не кацапи.
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01.11.2022 13:11 Відповісти
Будь з людиною, як людина, а з дияволом - як диявол!!!
Через місяць цю тварюку поміняють, а ще через місяць воно знов приповзе на нашу землю! "Спасать русских мальчиков и мочить х@хлов !"
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01.11.2022 14:14 Відповісти
А щоб воно після обміну знову нас пішло вбивати.
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01.11.2022 13:13 Відповісти
Кацапи швидко так втікали,
Же фельшарку в лісі полишали
Лишили з мотором ровери,
Нови манліхєр машингери
Від мєсєршміту бензобаки,
Жовнірськи сапоги і різні лахи.
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01.11.2022 13:12 Відповісти
Руль,капот, двигун, шини і обісрані труси.
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01.11.2022 13:14 Відповісти
та з неї фельдшерка як з носорога балерина, тільки в мультиках.
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02.11.2022 01:51 Відповісти
Я уже не удивляюсь что орки идут добровольно убивать украинцев. Я удивляюсь нашим которые етих тварей берут в плен и пытаются их перевоспитывать и что то им доказать
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01.11.2022 13:14 Відповісти
Меншовартість страшна штука...
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01.11.2022 17:02 Відповісти
родину приехала защищать на чужую землю **** кацапская
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01.11.2022 13:14 Відповісти
Не тали это ***** в дневнике которой было написано : " иду убивать укров" ?
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01.11.2022 13:15 Відповісти
Ту вже обміняли
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01.11.2022 13:16 Відповісти
Дивлюсь на ібло і щось віри немає
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01.11.2022 13:16 Відповісти
Тепер ********* з усіх утюгів буде волати що укробандерівці зупинили кровотечу кацапській медицині за допомогою монтажної піни.
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01.11.2022 13:18 Відповісти
**** тупая. Обменяют-опять припрётся в Украину. Их пока не убьёшь-ни черта не поймут. Хороший рюске-мёртвый рюске.
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01.11.2022 13:19 Відповісти
А потом после обмена будет плакать шо ей угрожали пальцы отрезать,пену в письку задуть или сто вареников съесть за раз.Переобуется полюбасу.
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01.11.2022 13:24 Відповісти
Yet another proof that ruzzia is beyond any turning point - the hatred towards everybody who's not them is in their DNA. I'd say - take no prisoners.
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01.11.2022 13:25 Відповісти
I'd say the hatred towards everybody who's not them is in their DNA - she's one of them, and yet they didn't care to rescue her
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04.11.2022 21:08 Відповісти
Great point, thank you! 100% agreed.
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04.11.2022 21:55 Відповісти
Шпигунка 100% - Стерелизовать и за грати на 15 років
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01.11.2022 13:25 Відповісти
Обміняють буде розповідати що "знущалися" й "примусили сказати" .... а ще що їсти "не давали" з відокремленою харєй.... у рашистів немає ні совісті а ні Гідності.
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01.11.2022 13:26 Відповісти
Только народ генетических отходов может бросить медика и самку умирать на поле боя.
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01.11.2022 13:28 Відповісти
моґут павтаріть...
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01.11.2022 14:16 Відповісти
Самки выглядят гораздо иначе🤣
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01.11.2022 19:40 Відповісти
Точно, кобла какая-то.
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01.11.2022 20:34 Відповісти
вона курси охранніка закінчила, з якогось переляку, фельдшеру в рашці роботи не знаходиться? може вона садистка, життя не вдалося, а тут можливість помститися тим, у кого вдалося та ще й зароботи бабла. Для такої тварюки це джек-пот.
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02.11.2022 01:54 Відповісти
"Кінчай ії, Семен!" (с.)
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01.11.2022 13:47 Відповісти
добити тре було *******
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01.11.2022 13:59 Відповісти
Характерно, что у россиянки понимание приходит одновременно с отключением сознания!
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01.11.2022 14:05 Відповісти
Обычная кацапская тупая кобыла.
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01.11.2022 14:07 Відповісти
Жалко ,що спасли.
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01.11.2022 14:47 Відповісти
На лицо- рак мозга.
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01.11.2022 14:47 Відповісти
Гадаєте, там є мозок?
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02.11.2022 01:40 Відповісти
Ніяка вона не фельшер, а сама звичайна зольдатен штурмової групи. Фельшер це легенда. Був сюжет де її брали в полон на полі бою. Фельшером там і не смерділо.
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01.11.2022 14:52 Відповісти
Легенды рассказывает, одну ранее заготовленную и вторую по ходу пьесы придуманную.
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01.11.2022 15:12 Відповісти
Вот смотрю на её ****** и вижу, ну прямо сестра милосердия.
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01.11.2022 16:37 Відповісти
Ну чому не прийдуть?Вже прийшла-смерть з косою.
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01.11.2022 18:51 Відповісти
Хіба не знає головний росіский мем? "Родіна бросіт тебя...", доця.
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01.11.2022 20:26 Відповісти
"Но уже пришло понимание, что за нами не придут" Луше бы пришли кадыровцы, приняли бы за овцу и вдули бы под хвост..
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02.11.2022 00:10 Відповісти
по роже, глазам и манере говорить видно что она явно не фельдшер.

еще и городит что аптечку не дали ей)

уверен что она какая-то безбашенная либо снайпер либо штурмовик либо вообще какая-то серьезная птичка.

с ней нужно поработать серьезно нашей контразведке

Слава Україні!
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02.11.2022 01:30 Відповісти
і який з неї фельдшер якщо вона нічого не мала? точно якась садюга, прийшла мститися за своє просране життя тим, хто своє життя не просрав. Ці паддлюки, вони ж ображені на цілий Світ, це ж цілий Світ винуватий, що ця курва своє життя просрала, бо ні розуму ні сорому не мала.
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02.11.2022 01:57 Відповісти
Так, згода. В руснявих вся нація ображених. Бо вони відчувають десь на підсвідомості що набагато гірші за цивілізований світ. Вони намагалися вкрасти історію, мову та якусь ідентичність, намагалися примазатись до європейської цівілізації, чи до слов ян... але ж воно білими нитками шите.

Але попри ці речі, з іншого боку, я просто тверезо розумію, що завжди є люди, які мають такий особливий психотип, що їм підходить військова справа. Вони холоднокровні, їм легко вбивати, вони вмотивовані або пропагандою або ксенофобією або ненавистю до чоловіків, або жінок і таке інше. Варіантів купа. І ось ця особа чимось мені нагадує такого персонажа.

І один той факт, що її, жінку, взяли у склад штурмової группи на штурм... та який там фельдшер. Це означає що вона вміє щось таке, що дуже потрібно при штурмі. І я бачу що в неї гострий розум, судячі зі швидкості і чіткості мови, попри втрату крові. То ж я б придивився до неї дуже ретельно. Можливо це якась важлива військова, або психпопатка або професіонал. І те і інше потребує вивчення і розслідування, можливо на ній багато злочинів.
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02.11.2022 03:59 Відповісти
Ой, какая жа-а-алостливая история. У меня аж по заднице слёзы побежали - ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы...
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02.11.2022 05:03 Відповісти
 
 