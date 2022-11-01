"Но уже пришло понимание, что за нами не придут", - окупанти кинули свою поранену фельдшерку на полі бою, - СБУ. ВIДЕО
Служба безпеки України опублікувала відео із допитом полоненої росіянки, яка розповіла, що її залишили окупанти стікати кров’ю на полі бою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на СБУ.
Як зазначається, жінка добровольцем пішла на війну в Україну і на своєму досвіді переконалася, що "мы своих не бросаем" – черговий міф рашистів.
У першому ж бою їхню штурмову бригаду розбили ЗСУ, а росіяни залишили фельдшерку стікати кров’ю на полі бою… І це при тому, що вона мала рятувати життя іншим.
"Обещали, что таки заберут... Я стала просить, чтоб хоть как-то закинули аптечку, потому что пепешки закончились (комплекти під першу медичну допомогу, - прим.), а кровотечение не останавливалось ни у меня, ни у ребят. Надеялись, что эвакуация таки будет… Но уже пришло понимание, что за нами не придут", – розповідає полонена.
Вже згодом її непритомну від втрати крові, знайшли українські бійці. Вони надали російській медикині першу допомогу, подарувавши ще один шанс на життя.
Нагадаємо, понад 72 тис. загарбників уже відчули спротив українських захисників.
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але краще б ця курва здохла на полі бою.
Через місяць цю тварюку поміняють, а ще через місяць воно знов приповзе на нашу землю! "Спасать русских мальчиков и мочить х@хлов !"
Же фельшарку в лісі полишали
Лишили з мотором ровери,
Нови манліхєр машингери
Від мєсєршміту бензобаки,
Жовнірськи сапоги і різні лахи.
who's not themis in their DNA - she's one of them, and yet they didn't care to rescue her
еще и городит что аптечку не дали ей)
уверен что она какая-то безбашенная либо снайпер либо штурмовик либо вообще какая-то серьезная птичка.
с ней нужно поработать серьезно нашей контразведке
Слава Україні!
Але попри ці речі, з іншого боку, я просто тверезо розумію, що завжди є люди, які мають такий особливий психотип, що їм підходить військова справа. Вони холоднокровні, їм легко вбивати, вони вмотивовані або пропагандою або ксенофобією або ненавистю до чоловіків, або жінок і таке інше. Варіантів купа. І ось ця особа чимось мені нагадує такого персонажа.
І один той факт, що її, жінку, взяли у склад штурмової группи на штурм... та який там фельдшер. Це означає що вона вміє щось таке, що дуже потрібно при штурмі. І я бачу що в неї гострий розум, судячі зі швидкості і чіткості мови, попри втрату крові. То ж я б придивився до неї дуже ретельно. Можливо це якась важлива військова, або психпопатка або професіонал. І те і інше потребує вивчення і розслідування, можливо на ній багато злочинів.