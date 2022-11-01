"Но уже пришло понимание, что за нами не придут", - окупанти кинули свою поранену фельдшерку на полі бою, - СБУ. ВIДЕО

Служба безпеки України опублікувала відео із допитом полоненої росіянки, яка розповіла, що її залишили окупанти стікати кров’ю на полі бою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на СБУ.

Як зазначається, жінка добровольцем пішла на війну в Україну і на своєму досвіді переконалася, що "мы своих не бросаем" – черговий міф рашистів.

У першому ж бою їхню штурмову бригаду розбили ЗСУ, а росіяни залишили фельдшерку стікати кров’ю на полі бою… І це при тому, що вона мала рятувати життя іншим.

"Обещали, что таки заберут... Я стала просить, чтоб хоть как-то закинули аптечку, потому что пепешки закончились (комплекти під першу медичну допомогу, - прим.), а кровотечение не останавливалось ни у меня, ни у ребят. Надеялись, что эвакуация таки будет… Но уже пришло понимание, что за нами не придут", – розповідає полонена.

Вже згодом її непритомну від втрати крові, знайшли українські бійці. Вони надали російській медикині першу допомогу, подарувавши ще один шанс на життя.

Нагадаємо, понад 72 тис. загарбників уже відчули спротив українських захисників.

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