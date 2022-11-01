На Херсонщині загарбники везуть бетонні бункери для своїх ліній оборони. ВIДЕО

Російські військові везуть бетонні бункери для своїх ліній оборони на Херсонщині у бік села Геройського.

Про це повідомив міський голова Олешок Євген Рищук, інформує Цензор.НЕТ

"По дорозі, в сторону села Геройське, росіяни везуть бетонні конструкції для укріплення своїх ліній оборони", - написав міський голова Олешок.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни збільшують масштаби депортації українців з окупованих територій Херсонщини