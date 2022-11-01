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На Херсонщині загарбники везуть бетонні бункери для своїх ліній оборони. ВIДЕО
Російські військові везуть бетонні бункери для своїх ліній оборони на Херсонщині у бік села Геройського.
Про це повідомив міський голова Олешок Євген Рищук, інформує Цензор.НЕТ
"По дорозі, в сторону села Геройське, росіяни везуть бетонні конструкції для укріплення своїх ліній оборони", - написав міський голова Олешок.
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Топ коментарі
+34 Вадим Владимирович #491919
показати весь коментар01.11.2022 14:25
+15 Aleksey Karpenko
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+14 Krotow
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2) БункЄра - як і срюзкіє каски
За наші кошти. І кошти західних союзників.
https://www.youtube.com/watch?v=KyMjUGtXpto https://www.youtube.com/watch?v=KyMjUGtXpto
Бункеры бутафорские какие то, больше на секции колодцев лифтов похоже. Даже 155мм не надо, достаточно непрямого попадания 105мм или советский 122мм. Прямое попадание 82мм и все что внутри - в окрошку.
50 BMG vs Concrete Jersey Barrier
https://www.youtube.com/watch?v=PWWE_QiFQv8
Объем воздуха в этом кубе 15,6 м3. Воины сами решат чем валить туда.
Оце вам новітні будівельні нанотехнології!!!