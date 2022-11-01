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На Херсонщині загарбники везуть бетонні бункери для своїх ліній оборони. ВIДЕО

Російські військові везуть бетонні бункери для своїх ліній оборони на Херсонщині у бік села Геройського.

Про це повідомив міський голова Олешок Євген Рищук, інформує Цензор.НЕТ

"По дорозі, в сторону села Геройське, росіяни везуть бетонні конструкції для укріплення своїх ліній оборони", - написав міський голова Олешок.

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Автор: 

оборона (4783) окупація (6702) Олешки (58)


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Топ коментарі
+34
В них и здохнут.
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01.11.2022 14:25
+15
Це звичайні сортири, в них кацапи всиратися будуть.
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01.11.2022 14:38
+14
Там их и похоронят.
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01.11.2022 14:35
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В них и здохнут.
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01.11.2022 14:25 Відповісти
Заварить двери и залить бетоном 😛
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01.11.2022 14:42 Відповісти
Залити бетоном це не гуманно. Треба просто заварити двері і навічно залишити "на посту!"
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01.11.2022 23:51 Відповісти
точно не промажешь
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01.11.2022 15:30 Відповісти
То вони собі бетонні сортири везуть )) , замість звичних дерев'яних. Бо в дерев'яних їх швидесенько українські снайпери утилізують прям під час спрєпних справ ))
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01.11.2022 15:48 Відповісти
Случайно не те самые фуры против которых у нас 8 лет не хотели ввести блокаду? Мол, война отдельно а бизнес отдельно у нас
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01.11.2022 14:25 Відповісти
1) Допоможуть?
2) БункЄра - як і срюзкіє каски
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01.11.2022 14:29 Відповісти
на хер там тільки двері, знаючи парашкинські традиції. а взагалі я таке ще весною бачив, тільки там круглі доти везли.
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01.11.2022 14:34 Відповісти
Там их и похоронят.
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01.11.2022 14:35 Відповісти
Це звичайні сортири, в них кацапи всиратися будуть.
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01.11.2022 14:38 Відповісти
А їм назустріч "слуги" везуть... асфальт.
За наші кошти. І кошти західних союзників.
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01.11.2022 14:40 Відповісти
це не бункери, це готові доти.
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01.11.2022 14:40 Відповісти
разгрузка перед установкой )) для модели "скворешник во дворе"
https://www.youtube.com/watch?v=KyMjUGtXpto https://www.youtube.com/watch?v=KyMjUGtXpto

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01.11.2022 14:43 Відповісти
а в Україні за 8 років війни досі дивуються, що можна полегшити бійцям життя на нулі.
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01.11.2022 14:53 Відповісти
Не страшно, Зеленський все прибере, да так що ніхто й не помітить.
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01.11.2022 14:55 Відповісти
Х-А Х-А!!!! Они что, думают что этот бетонный гроб спасет их артиллерии , идиоты. Да он рассыпется от разрыва снаряда в 10 метрах, учитывая что кацапы уже и бетон украли и гроб уже состоит из песка и глины!!!! Интересно на каком месте рейтинга армий Мира находится это сборище мудаков, они хоть Гвинею-Биссау обошли???!
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01.11.2022 14:56 Відповісти
елементи шахти ліфта
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01.11.2022 15:09 Відповісти
28 дней выдержки или пропарены вряд ли намокнут потом примёрзнут ....будут лопать как орешки
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01.11.2022 15:12 Відповісти
Геройское - на левом берегу, по ту сторону Днепровского залива, напротив русла Южного Буга. Значит все таки не надеются удержаться на правом и укрепляются на левом берегу.
Бункеры бутафорские какие то, больше на секции колодцев лифтов похоже. Даже 155мм не надо, достаточно непрямого попадания 105мм или советский 122мм. Прямое попадание 82мм и все что внутри - в окрошку.
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01.11.2022 15:17 Відповісти
..ну нарешті, українці навчили кацапів виробляти більш-менш пристойні санвузли.. тепер нехай копають глибше аби їм не захлинутися у власному лайні, бо його буде-таки багато, навіть якщо тимчасові мешканці цих сортирів будуть голодувати
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01.11.2022 15:22 Відповісти
Нехай Зелені подивляться, як готуються, коли очікують на наступ...
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01.11.2022 15:35 Відповісти
Зелені в бункерах сидять, казли, та на свій марафон на слідуючий рік планують 2 млрд грн. "Вперше в історії України" маємо таких моральних уродів у владі.
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01.11.2022 16:32 Відповісти
Тут всі такі геройські диванні вояки....Не можна недооцінювати противника. Не Ви ж, шановні, цей ДОТ, штурмуватимете. Ще й взимку, ще й гарно замаскований, який матиме вогневу підтримку особового складу ВОП, на якому він встановлений. Такі ДОТи немало можуть пролити крові для нашої піхоти....
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01.11.2022 15:35 Відповісти
Для чого його штурмувати? Відрізати логістику і хай спокійно там сидять і доїдають все без солі
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01.11.2022 16:26 Відповісти
Знаєш : судячи з товщини бетонного даху цього "ДОТа" - він спокійно проб"ється звичайною кумулятивною гранатою виробництва 50-х років скинутою з квадрокоптера Там дані по бронепробиттю сталі - до 180 мм Наші вже добре "настропалилися" товкти ними танки та БМП (рухомі цілі) То що вже казать про стаціонарну мішень? Та ще в холод і вночі! Адже там сидітимуть і грітимуться А це - теплове випромінювання Скидатимуть по тепловізору Що буде всередині - сам розумієш
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02.11.2022 06:02 Відповісти
Народ видимо думает, что эти короба просто поставят в степи В реальности же это будет засыпано грунтом, замаскировано и станет частью укреплённой позиции с окопами, траншеями и т.п.
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02.11.2022 08:42 Відповісти
А чи в ЗСУ є такі хоч засоби захисту?
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01.11.2022 16:11 Відповісти
ЗСУ воюет современную войну, а не Вторую Мировую, как дикая русня.
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01.11.2022 17:12 Відповісти
А коли позалазять в ті бункери, перерізать всю логістику і хай в тих бункерах і здихають з голоду, навіть не марнувати цінні ********** на той залізобетон.
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01.11.2022 16:24 Відповісти
сортиры себе везут орки, шоб замочили наши их там, слова плешивого в прошлом оборачиваются против него самого
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01.11.2022 16:26 Відповісти
типа пипилац туалет одел цак внутри и полетел
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01.11.2022 16:32 Відповісти
У кого Баррет под руками - имеет смысл эти бетонные сортиры протестировать...

50 BMG vs Concrete Jersey Barrier
https://www.youtube.com/watch?v=PWWE_QiFQv8
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01.11.2022 16:37 Відповісти
Толщина стены - 15 см максимально. Орки там или от удушья здохнут или от холода. Но вам не привыкать, новых заселят.

Объем воздуха в этом кубе 15,6 м3. Воины сами решат чем валить туда.
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01.11.2022 16:46 Відповісти
Наверное вставят внутрь этих блоков унитазы спид%женые и будут ср...ть .Вот у них фетиш парашный как развит..?
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01.11.2022 16:49 Відповісти
бо готуються до боїв, а не шашликів
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01.11.2022 17:46 Відповісти
Везуть готові бетонні укріплення?!!..
Оце вам новітні будівельні нанотехнології!!!
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01.11.2022 20:08 Відповісти
Позаимствовали идею из Энвера Ходжи (диктатор Албании в эру первого железного занавеса, ярый сталинист до смерти). Тот тоже велел засыпать страну такими дотами. Развитию страны это, разумеется, не помогло.
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02.11.2022 00:34 Відповісти
То це вони вкрали дачні сральні)))
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01.11.2022 21:31 Відповісти
очень похоже на сортиры, которые в 90-х лепили в огородах... судя по всему, долго это говно и палки не продержаться
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01.11.2022 21:49 Відповісти
хаймерсы тихо плачут)))
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01.11.2022 22:46 Відповісти
Трішки дибільно будувати укріпрайон на нижчому березі ріки під дамбою.
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02.11.2022 08:30 Відповісти
tsementni vulychni tualety?
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02.11.2022 08:36 Відповісти
 
 