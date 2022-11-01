УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8349 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
4 731 13

Лукашенко передав армії РФ ще 20 одиниць військової техніки, - "Беларускі Гаюн". ВIДЕО

Правлячий режим Білорусі передав російській армії чергову партію військової техніки. Йдеться про 20 одиниць БМП-2.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн", інформує Цензор.НЕТ.

За її даними, 21 жовтня із залізничної станції Уріччя вирушила 7-ма група завантажених вагонів-платформ із розконсервованою військовою технікою збройних сил Білорусі.

"Цього разу 20 одиниць БМП-2 знятих з консервації з 969-ї бази резерву танків вирушили на залізничну станцію Волоконівка (Білгородська область, РФ) і далі у напрямку Луганська", - йдеться у повідомленні.

За підрахунками групи, за останній місяць правлячий режим Білорусі передав російській армії щонайменше 94 танки Т-72А, 36-44 Уралів та 20 БМП-2.

Також читайте: "Кинджали" біля Мінська не несуть додаткової загрози Україні, це для Європи, - Ігнат

Автор: 

Білорусь (7932) росія (65244) БМП (412)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+6
показати весь коментар
01.11.2022 16:02
+4
А я вам сейчас покажу,где 20 БМП-2.
показати весь коментар
01.11.2022 16:02
+2
А до этого они 8 месяцев спокойно стояли в одном ангаре и могли быть уничтожены дронами или диверсией все сразу. Теперь на них уйдет намного больше ракет и снарядов, разве что можно с орками вместе накрыть. Или вон на эшелоне рядом с цистерной какой-то идут - ну отлично же свитчблейдом 600 в цистерну зарядить, а сам дрон запустить из болота какого-то, денег дав пограничникам в крайнем случае, хай смотрят в другую сторону.

Ладно там Северная Корея и Иран мы ничего сделать не может (кроме активных действий в ООН), но тут же есть как прямые действия против складов вооружений, так и угроза наступления уже от нас с целью сдержать технику для обороны.
показати весь коментар
01.11.2022 16:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
01.11.2022 16:02 Відповісти
А я вам сейчас покажу,где 20 БМП-2.
показати весь коментар
01.11.2022 16:02 Відповісти
ох, лука... а є ж шанс "вчасно зрадити", заявити: "всьо, ху.ло, твої злочини переповнили чашу терпіння людей на землі і бога на небі! хер тобі, а не танчики, слава україні!" дивись, недо-фюрер, я тобі і тези промови написав, користуйся, мені не жалко.
показати весь коментар
01.11.2022 16:03 Відповісти
А до этого они 8 месяцев спокойно стояли в одном ангаре и могли быть уничтожены дронами или диверсией все сразу. Теперь на них уйдет намного больше ракет и снарядов, разве что можно с орками вместе накрыть. Или вон на эшелоне рядом с цистерной какой-то идут - ну отлично же свитчблейдом 600 в цистерну зарядить, а сам дрон запустить из болота какого-то, денег дав пограничникам в крайнем случае, хай смотрят в другую сторону.

Ладно там Северная Корея и Иран мы ничего сделать не может (кроме активных действий в ООН), но тут же есть как прямые действия против складов вооружений, так и угроза наступления уже от нас с целью сдержать технику для обороны.
показати весь коментар
01.11.2022 16:11 Відповісти
пойдет на вторчермет по 3 гр/кг...
показати весь коментар
01.11.2022 16:12 Відповісти
Має вистачити на 2 - 3 дні.
показати весь коментар
01.11.2022 16:16 Відповісти
удачно как состав с бмп рядом с составом топливных цистерн поставили. но не крымский мост (((
показати весь коментар
01.11.2022 16:17 Відповісти
Как я и говорил что так или иначе мы с бульбашами будем воевать. Только мы решили пойти по сложному пути. Вместо уничтожить за один вечер все склады и армию лукашистов за один вечер артиллерией и ракетами, мы теперь будем тратить кучу ресурсов и людей чтобы воевать с армией лукашистов по полях. То же самое можно сказать про рашистские бомбардировщики с *кинджалами* на борту которые стоят под Минском а мы боимся их уничтожить. Лучше дождемся когда они полетят бомбить нашу енергетику чтобы хвататься за голову.
показати весь коментар
01.11.2022 16:20 Відповісти
Correction - transferred 20 units of the tin cans that will be returned promptly opened up by Ukrainian forces and stuffed up with the deep fried sardines.
показати весь коментар
01.11.2022 16:28 Відповісти
Це на 3 доби максимум...
показати весь коментар
01.11.2022 17:02 Відповісти
бацько,а шож ты думаешь тебе всё на дурняк и спишут...неа...готовь тухес.
показати весь коментар
01.11.2022 17:54 Відповісти
Братская тварь.
показати весь коментар
01.11.2022 18:02 Відповісти
ЛУКАВЫЙ НАУЧИЛСЯ **** ! ВРОДЕ СДЕЛАЛ, А ВРОДЕ И НЕХЯ НЕ СДЕЛАЛ !)
показати весь коментар
29.11.2022 22:58 Відповісти
 
 