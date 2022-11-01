Лукашенко передав армії РФ ще 20 одиниць військової техніки, - "Беларускі Гаюн". ВIДЕО
Правлячий режим Білорусі передав російській армії чергову партію військової техніки. Йдеться про 20 одиниць БМП-2.
Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн", інформує Цензор.НЕТ.
За її даними, 21 жовтня із залізничної станції Уріччя вирушила 7-ма група завантажених вагонів-платформ із розконсервованою військовою технікою збройних сил Білорусі.
"Цього разу 20 одиниць БМП-2 знятих з консервації з 969-ї бази резерву танків вирушили на залізничну станцію Волоконівка (Білгородська область, РФ) і далі у напрямку Луганська", - йдеться у повідомленні.
За підрахунками групи, за останній місяць правлячий режим Білорусі передав російській армії щонайменше 94 танки Т-72А, 36-44 Уралів та 20 БМП-2.
Топ коментарі
+6 Saskia Jansen
показати весь коментар01.11.2022 16:02
+4 Garry Grant
показати весь коментар01.11.2022 16:02
+2 Vladislav Ch
показати весь коментар01.11.2022 16:11
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ладно там Северная Корея и Иран мы ничего сделать не может (кроме активных действий в ООН), но тут же есть как прямые действия против складов вооружений, так и угроза наступления уже от нас с целью сдержать технику для обороны.