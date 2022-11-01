Лукашенко передав армії РФ ще 20 одиниць військової техніки, - "Беларускі Гаюн". ВIДЕО

Правлячий режим Білорусі передав російській армії чергову партію військової техніки. Йдеться про 20 одиниць БМП-2.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн", інформує Цензор.НЕТ.

За її даними, 21 жовтня із залізничної станції Уріччя вирушила 7-ма група завантажених вагонів-платформ із розконсервованою військовою технікою збройних сил Білорусі.

"Цього разу 20 одиниць БМП-2 знятих з консервації з 969-ї бази резерву танків вирушили на залізничну станцію Волоконівка (Білгородська область, РФ) і далі у напрямку Луганська", - йдеться у повідомленні.

За підрахунками групи, за останній місяць правлячий режим Білорусі передав російській армії щонайменше 94 танки Т-72А, 36-44 Уралів та 20 БМП-2.

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