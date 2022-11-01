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Десантники 79-ї бригади показали, як знищують російських окупантів з технікою на Донеччині. ВIДЕО

Миколаївські десантники з 79 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України знищили танк та БМП окупантів на Донеччині.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ та опублікував відповідне відео, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські воїни зачищають позиції окупантів. ВIДЕО безпілотника

Автор: 

Генштаб ЗС (6593) знищення (7262) 79 окрема десантно-штурмова бригада (199)


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ЗСУ-справжні воїни та герої...
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01.11.2022 17:04 Відповісти
СЛАВА ЗСУ !
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01.11.2022 17:29 Відповісти
Героям слава, бережи та допомагай вам Господь і Матінка Богородиця
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01.11.2022 17:40 Відповісти
тільки гляньте на що перетворилась околиця...

Їм самим не зрозуміло що до них там тис душ вбито і їхні зараз же закінчаться..?

До чого спотворена свідомість... Ось що може Гебб ЗМІ...
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02.11.2022 22:15 Відповісти
 
 