Десантники 79-ї бригади показали, як знищують російських окупантів з технікою на Донеччині. ВIДЕО

Миколаївські десантники з 79 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України знищили танк та БМП окупантів на Донеччині.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ та опублікував відповідне відео, передає Цензор.НЕТ.

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