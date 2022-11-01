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Російські військові вдарили фосфорними снарядами по приватному сектору в Бахмуті. ВIДЕО

Російські війська, застосувавши фосфорні снаряди, завдали удару по приватних будинках одного з районів Бахмуту Донецької області.

Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ

"Прямо зараз кацапня використовує фосфорні боєприпаси у приватному секторі одного з районів Бахмуту", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські загарбники засипали фосфорними бомбами село в Запорізькій області. ФОТО

Автор: 

обстріл (28546) фосфор (24) Бахмут (1560)


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Топ коментарі
+28
Фосфор заборонений до використання. Це якийсь дурдом. Ці тварі використовують що хотять, всі методи і заборонені і які ти тільки хочеш, це в центрі Європи! А світ дивиться на це і слухає виступи вилупків рашитських в ООН. Це якийсь сюр
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01.11.2022 18:00
+18
твари рашистские
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01.11.2022 17:48
+17
Треба Радбез ООН скликати і піднімати це питання і відео показувати.
Небендзя не стидається всяку херню про комарів з кажанами там розповідати.
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01.11.2022 18:07
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твари рашистские
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01.11.2022 17:48 Відповісти
Й світ це терпить.... трясеться "як би 3ї світової не сталось".... а те що рашисти геноцид влаштували то "таке, занепокоєння вистачить" !!!!
Дайте літаки Україні та танки *******, ракети далекобійні (нормальний Ленд-ліз) щоб рашисти отримували жорстку й швидку відповідь за атаки України!!! НАТО - Боягузи.
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01.11.2022 17:48 Відповісти
Вони б дали, коби ти був Олексій, але ти Алєксєй!
Ну так, образно кажучи...
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01.11.2022 17:58 Відповісти
Аби щось ляпнуть ще й 11 поставили "лайк".... "ляп мокрими штанами об асфальт щоб більше пилюки".
P . S. Вони дали б аби в Україні меньше було "братків".
Бо "братки" ті паразити й непотріб.
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01.11.2022 23:27 Відповісти
путен ху.ло ?
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01.11.2022 17:50 Відповісти
Нарешті почали робити те що давно треба було, нарешті знімають з дрона військові злочини кацапів, це вже не речення в стріччі новин, потрібно показувати світові що тут відбувається.
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01.11.2022 17:56 Відповісти
Якщо дрон зафільмує вибух тактичного ядерного **********, уявляєш як "світ" жахнеться? А якої ступені занепокоєння почнуться😱...
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01.11.2022 18:06 Відповісти
на видео ватермарк оккупантов...
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01.11.2022 18:25 Відповісти
Оккупанты фосфор уже применяли.
Именно такие боеприпасы применила российская армия в районе города Попасная в ночь на 13 марта.
И сейчас, в Бахмуте, да по частному сектору...
Протоколы Женевской конвенции от 1977 года запретили их использование в случае опасности для мирного населения.
Уроды.
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01.11.2022 18:00 Відповісти
вони й у 14 році використовували..пацани у київському військовому лікувались, в Одесі теж..чому тепер дивуються?? ще тоді треба було документувати..
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01.11.2022 18:11 Відповісти
Фосфор заборонений до використання. Це якийсь дурдом. Ці тварі використовують що хотять, всі методи і заборонені і які ти тільки хочеш, це в центрі Європи! А світ дивиться на це і слухає виступи вилупків рашитських в ООН. Це якийсь сюр
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01.11.2022 18:00 Відповісти
Тому що всі "влади" під керівництвом тих хто управляє дем та ком партією Амер/Дракона. Тримор'я та Скандинавія можливо національне.
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02.11.2022 22:05 Відповісти
Треба Радбез ООН скликати і піднімати це питання і відео показувати.
Небендзя не стидається всяку херню про комарів з кажанами там розповідати.
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01.11.2022 18:07 Відповісти
Останній місяць якійсь садо-мазо, як не ракетами то фосфором по нас (( Невже за вісім місяців нічого сами не зробили щоб ***..ти по оркам аж щоб ленін встав. Через пару днів ішаки з ірану оркам балістичних ракет підкинуть що робить будем?? коли нема чим здачі дать(( пздц
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01.11.2022 18:21 Відповісти
Лайк за леніна.
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01.11.2022 18:35 Відповісти
that's the reality the ruzzkis fuckers brings to DNR and LNR. Hopefully their local supporters enjoy that to the fullest.
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01.11.2022 18:35 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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01.11.2022 18:50 Відповісти
От вам і брудна бомба всід брудной параши
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01.11.2022 19:34 Відповісти
Хватит панькаться с свинособаками пусть американцы дают напалм.
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01.11.2022 20:10 Відповісти
от блін с тими радбезами безкорисними... зібрались і прийняли резолюції шо ***** ******** в край, і проголосували що з ********* ніхто не дискутує -- усе: демократично? більшість буде за (переважна).. а далі вже по суті приймати кроки по боротьбі з ********
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01.11.2022 20:30 Відповісти
ну і хто там пропонував домовлятися???
з ким, ****???
з ібанутим, старим маразматиком???
а ще хтось, дуже хотів подивитися ***** в очі та забрав 50 ярдів з оборони на дорогу
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01.11.2022 20:49 Відповісти
Ну шо, гавно совковое, как там, когда шашлычки? вроде скоро в ноябре день геволюции октябрьской? ну шо, по шашлычку? Ермачок+шашлычок = Первая бледи грустит.
Не потерял 5млрд. евро, как сказал голландской журналисткине?(так и сказал - я бы терял по 5млрд. каждый месяц, была бы паника, вот и не сказал что нападут)

Оно умудряется восхищаться совком и на словах ненавидит орков, ой, то есть не любит путина, рссукие тут почти ни при чем наспассорили!!!!111
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01.11.2022 22:23 Відповісти
Це вже не перше таке відео. На Київщині теж використовували..
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01.11.2022 23:16 Відповісти
 
 