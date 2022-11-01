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Російські військові вдарили фосфорними снарядами по приватному сектору в Бахмуті. ВIДЕО
Російські війська, застосувавши фосфорні снаряди, завдали удару по приватних будинках одного з районів Бахмуту Донецької області.
Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Прямо зараз кацапня використовує фосфорні боєприпаси у приватному секторі одного з районів Бахмуту", - йдеться у повідомленні.
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Топ коментарі
+28 мврина
показати весь коментар01.11.2022 18:00
+18 Константин Шевченко
показати весь коментар01.11.2022 17:48
+17 Володимир Бондаренко #485330
показати весь коментар01.11.2022 18:07
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Дайте літаки Україні та танки *******, ракети далекобійні (нормальний Ленд-ліз) щоб рашисти отримували жорстку й швидку відповідь за атаки України!!! НАТО - Боягузи.
Ну так, образно кажучи...
P . S. Вони дали б аби в Україні меньше було "братків".
Бо "братки" ті паразити й непотріб.
Именно такие боеприпасы применила российская армия в районе города Попасная в ночь на 13 марта.
И сейчас, в Бахмуте, да по частному сектору...
Протоколы Женевской конвенции от 1977 года запретили их использование в случае опасности для мирного населения.
Уроды.
Небендзя не стидається всяку херню про комарів з кажанами там розповідати.
з ким, ****???
з ібанутим, старим маразматиком???
а ще хтось, дуже хотів подивитися ***** в очі та забрав 50 ярдів з оборони на дорогу
Не потерял 5млрд. евро, как сказал голландской журналисткине?(так и сказал - я бы терял по 5млрд. каждый месяц, была бы паника, вот и не сказал что нападут)
Оно умудряется восхищаться совком и на словах ненавидит орков, ой, то есть не любит путина, рссукие тут почти ни при чем
наспассорили!!!!111