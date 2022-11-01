Російські військові вдарили фосфорними снарядами по приватному сектору в Бахмуті. ВIДЕО

Російські війська, застосувавши фосфорні снаряди, завдали удару по приватних будинках одного з районів Бахмуту Донецької області.

Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Прямо зараз кацапня використовує фосфорні боєприпаси у приватному секторі одного з районів Бахмуту", - йдеться у повідомленні.

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