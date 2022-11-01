Вартість для ворога вчорашнього удару по українській енергетиці - 2 млн 300 тис. середніх російських пенсій, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 251 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми зробимо все, щоб дати людям електрику й тепло цієї зими. Але маємо розуміти, що Росія зробить усе, щоб руйнувати нормальність життя.

Вони не беруть до уваги видатки на енерготерор. Якщо поглянути на ціну лише вчорашнього російського удару, то застосовані ракети та дрони коштували Росії в еквіваленті понад 2 млн 300 тисяч середніх російських пенсій за віком. І це один удар! Місячні доходи 2 млн 300 тисяч російських пенсіонерів... Замість того щоб долати бідність у своїй країні, російське керівництво витрачає все, аби тільки не визнавати, яку історичну помилку воно зробило цією своєю війною проти України.

На полі бою вони безнадійні. Українські воїни це вже довели. Але потрібен час, потрібні зусилля, потрібне терпіння, щоб довести, що і надія на зиму для російських терористів не справдиться. Упевнений, ми і це пройдемо", - сказав Зеленський.

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