УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11114 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
3 652 62

Вартість для ворога вчорашнього удару по українській енергетиці - 2 млн 300 тис. середніх російських пенсій, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 251 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми зробимо все, щоб дати людям електрику й тепло цієї зими. Але маємо розуміти, що Росія зробить усе, щоб руйнувати нормальність життя.

Вони не беруть до уваги видатки на енерготерор. Якщо поглянути на ціну лише вчорашнього російського удару, то застосовані ракети та дрони коштували Росії в еквіваленті понад 2 млн 300 тисяч середніх російських пенсій за віком. І це один удар! Місячні доходи 2 млн 300 тисяч російських пенсіонерів... Замість того щоб долати бідність у своїй країні, російське керівництво витрачає все, аби тільки не визнавати, яку історичну помилку воно зробило цією своєю війною проти України.

На полі бою вони безнадійні. Українські воїни це вже довели. Але потрібен час, потрібні зусилля, потрібне терпіння, щоб довести, що і надія на зиму для російських терористів не справдиться. Упевнений, ми і це пройдемо", - сказав Зеленський.

Читайте також: Росія пошкодила близько 40% усієї енергетичної інфраструктури України, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23927) енергетика (2601)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+40
Он еще и экономист

показати весь коментар
01.11.2022 23:14
+31
Этот экономист не хочет рассказать как на свои современные ЗРК было зажато каких-то 40 млн.? Теперь имеем миллиардные убытки
показати весь коментар
01.11.2022 23:16
+20
Да плювати ***** на ціну террору. Кацапи будуть дітей своїх їсти, а ракети клепатимуть.
показати весь коментар
01.11.2022 23:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Он еще и экономист

показати весь коментар
01.11.2022 23:14 Відповісти
Ыканамизд
показати весь коментар
01.11.2022 23:41 Відповісти
Дай відповідь - ти платиш ВСІМ пенсіонерам Ізраїля, які виїхали на ПМЖ пенсію у розмері 2000 шекелів, це 23 000 грн, з нашого бюджету, українські пенсіонери маючи стаж більше 40 років отримують 2000 грн.то чому ж так ти робиш ? Гнида ти!
показати весь коментар
02.11.2022 07:28 Відповісти
Этот экономист не хочет рассказать как на свои современные ЗРК было зажато каких-то 40 млн.? Теперь имеем миллиардные убытки
показати весь коментар
01.11.2022 23:16 Відповісти
По теории, что каджый чувак живёт в своём информационном пузыре, хотелось бы узнать, как к Z относятся на форумах других пабликов...

так же, как на Цензоре ?
показати весь коментар
01.11.2022 23:47 Відповісти
Про створення вітчизняного ЗРК середньої та більшої дальності https://defence-ua.com/news/oleg_korostelov_pro_stvorennja_vitchiznjanogo_dalekobijnogo_zrk_rozuminnja_potrebi_je_groshej_poki_nemaje_a_zahid_ne_dopomozhe-5708.html
показати весь коментар
02.11.2022 00:09 Відповісти
"Какая разница", "Порошенко наживается на войне ","нужно только перестать стрелять "……
показати весь коментар
02.11.2022 08:53 Відповісти
Да плювати ***** на ціну террору. Кацапи будуть дітей своїх їсти, а ракети клепатимуть.
показати весь коментар
01.11.2022 23:18 Відповісти
Нахрена нам их пенсии? Еще месяц таких атак на наши города, и нам нечем будет платить своим пенсии, да и некому.
показати весь коментар
01.11.2022 23:18 Відповісти
У Вашому твердженні внутрішнє протиріччя.
показати весь коментар
01.11.2022 23:21 Відповісти
Це не схоже на твердження
показати весь коментар
02.11.2022 09:00 Відповісти
Уважніше прочитайте ще раз. Якщо "некому" то відпадає потреба у "нечем".
показати весь коментар
02.11.2022 09:46 Відповісти
Слава Україні Зєля добре навчився говорити. А скільки було гавкання на початку, коли Порох запровадив це вітання у ЗСУ.
показати весь коментар
01.11.2022 23:19 Відповісти
Це вітання він вже привласнив собі.
показати весь коментар
01.11.2022 23:28 Відповісти
к чему эти сравнения что там у *****...оно каждый месяц имеело 20 млрд USD торгуя нефтью и газом а пенсионеры у него были голодными всегда....
показати весь коментар
01.11.2022 23:23 Відповісти
Знов гундосить всім відомі факти. Зате ж піару повний памперс. Балаболить ні про що.
показати весь коментар
01.11.2022 23:26 Відповісти
Кого він досить, це якби його хтось добре ********* по голові, а він би тішився як у того болять кулаки. Нєх було про шашлички, може було таємно робити підземні бази і арсенали якщо ти все знав наперед
показати весь коментар
01.11.2022 23:28 Відповісти
🤢🤡 знали, но задание полученное в Омане с Ермаком ,выполняли четко ‼️СОПОСТАВЬТЕ ВСЕ ФАКТЫ - готовилась капитуляция и концлагеря для патриотов ‼️О
показати весь коментар
02.11.2022 08:57 Відповісти
Пане Зеленський, мені не потрібні викладки як можуть постраждати громадяни РФ теоретично. Покажіть мені плач жителів Білгорода яких залишили хоча б без світла. Не кажучи вже про тепло чи, навіть уявити не можу, про дах на головою. Якщо у вас, пане Зеленський, не достатньо мужності п+іздануть в отвєт, то дайте таку можливість людям у яких більше совісті.
показати весь коментар
01.11.2022 23:29 Відповісти
Вважаєте, що у кацапів є совість?
показати весь коментар
02.11.2022 01:23 Відповісти
просто до відома: український бюджет оплатить політичну цензуру режиму зеленського в вигляді "Єдиного марафону",в межах 1 млрд. гривен передбачених в бюджеті.
показати весь коментар
01.11.2022 23:34 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=w5_sRr5JSqQ Тем временем на стране-помойке...Город Волгоград утопает в дерьме. Не Киев, как верещат руспропагандоны, а духовноскрэпный Волгоград.
показати весь коментар
01.11.2022 23:36 Відповісти
Всі хто віддавав накази атакувати Україну повинні бути знищенні фізично,також фізично повинні бути знищенні всі їх сім'ї.Ніяких вони не винуваті і таке інше.Та мразота розуміла що вбиває наші сім'ї,кров за кров по другому ніяк.
показати весь коментар
01.11.2022 23:42 Відповісти
Як же замахали ідіоти які вираховують ціни цих ракет. Вони ВЖЕ виготовлені. Більша кількість мабуть навіть ще з часів РССР. Тому ціна іх зараз становить 0(НУЛЬ).

Якщо не будуть в авральному порядку виготовляти новий запас аналогічної кількості. І якщо вірити нашим "еспертам", без західної електроніки вони цього зробити не здатні. Хоча знаючи наших "еспертів"...

І вони лише можуть або бути витрачені за призначенням, чи згнити, але не перетворитись в гроші...

І до речі, наші ракети С-300 чи БУК теж не безкоштовні...
показати весь коментар
01.11.2022 23:47 Відповісти
Люто плюсую!
Ракети хутіна безкоштовні. Вони давно оплачені рабською працею радянських колгоспників.
А оці слова зе, як в анекдоті про "у сусіда корова здохла"...
показати весь коментар
02.11.2022 00:09 Відповісти
розказувати лаптям про втрату пенсій те саме що розказувати мурашкам що їхня королева-матка неправильно ними керує.

якщо спитати росіян чи готові вони до кінця життя жити в гівні по вуха аби лише була повністю миттєво знищена Україна то абсолютна більшість обере друге не вагаючись.

це орда.

орду не можна намагатися зрозуміти осідлим племенам.
показати весь коментар
01.11.2022 23:48 Відповісти
Всі ці розрахунки Форбс про вартість виробництва російських ракет не витримують жодної критики, бо взяті зі стелі. Російська крилата ракета Х-101/Х-555 для росіян вартує не 13 мільйонів доларів, а в 10 разів дешевше. Так що росіяни витратили ракет на 60-70 мільйонів доларів, а збитків завдали на пів мільярда не менше.
показати весь коментар
01.11.2022 23:49 Відповісти
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/skilki_realno_koshtujut_krilati_raketi_rf_pro_tsinu_kalibr_h_101_h_555_ta_iskander-9488.html Скільки реально коштують крилаті ракети РФ: про ціну "Калибр", Х-101 та "Искандер"
показати весь коментар
02.11.2022 00:13 Відповісти
С точки зрения того разговора котрый ведет Зеля, вообще не имеет значения, сколько стоит ракета. Эта ракета уже сделана когда то и на ее изготовление затрачены деньги в прошлом. И если их изготавливать больше не будут( если верить всем утюгам у нас), то на расходы текущего бюджета запуск ракет оказал влияние на сумму+0 рублей.
показати весь коментар
02.11.2022 00:20 Відповісти
вова грає в полководця
Всі роки до повномасштабної він залишався дитям совка..
..Тепер знову совок..
Щось в духі «сочінєній Леніна» чи «малая зємля».
Може хтось скаже нарешті цьому випадково потрапившому на найдорожчий курс патріотичного виховання совєцькому хлопчику сорока трьох рочків, що людей вже вбивали, коли він перед сєпарами в Горлівці плазався.
показати весь коментар
02.11.2022 00:26 Відповісти
картавий Вова зі своєю шоблою будуть вести війну ще 40 років...до нашого вимирання. чому за 8 місяців не було зроблено жодного пострілу по Рашці і Білорашці? а вони нас безкарно обстрілюють щодня...
показати весь коментар
02.11.2022 00:29 Відповісти
Наша страна 40 лет не продержится. Максимум 10-15. А потом всё - полное вымирание украинской нации, либо растворение её остатков в других народах.
показати весь коментар
27.01.2023 11:22 Відповісти
Наполеон Боневтік чомусь некаже яка вартість того факту що за 8 років в Україні не було зроблено нічого для розвитку ВПК (ракет,***********,артилерії авіації тощо)...і Сивочолий кондитер про це мовчить....
показати весь коментар
02.11.2022 00:26 Відповісти
Чим потопили "москву"?
показати весь коментар
02.11.2022 06:12 Відповісти
ублюдочна мерзенна потворна зе-лупа!!! ти розкажи, скільки вартувало країні скасування операції по вагнерівцям, яку запоров твій любий ублюдок дєрьмак? ти, зелена ****, розкажи скільки вартують свіжовідремонтовані дороги на півдні, по яким зараз гарцують кацапи? може ти, зелена тварюка, іще спробуєш у доларах оцінити вартість руйнувань у маріуполі?!!! може ти ще спробуєш пропердіти своїм тупим неголеним ротовим отвором, скільки вартує життя наших вояків, які загинули через нестачу ***********, які ти, ница гидота, й твій ****** дєрьмак забороняли закуповувати у час, коли потроху зростала екнономіка та не було жодних масованих бомбардувань?!!!
показати весь коментар
02.11.2022 00:37 Відповісти
Знову бідкається за кацапів. Йди у відставку, гнида!
показати весь коментар
02.11.2022 00:53 Відповісти
срочно нужна петиция на запрет видосиков...
показати весь коментар
02.11.2022 01:14 Відповісти
реакция ботов на Зе - психопатология.
показати весь коментар
02.11.2022 03:54 Відповісти
Реакция украинцев на Зе 🤮🤮🤮. Жду времена когда Зеля со своими видосиками канет в историю, уже от этой брехни и лицимерия тошнит
показати весь коментар
02.11.2022 07:46 Відповісти
на Оборону заклали НУЛЬ,на говномарафони +22%!
час мегазбору настав,"зробимо их вместе"- продовження
показати весь коментар
02.11.2022 04:29 Відповісти
А Вы обратили внимание на то, что эти поцы просто переписали цифры 2022 г. по большинству статей бюджета с точностью до 100 грн?
показати весь коментар
02.11.2022 08:24 Відповісти
им вообще похер на цифры. Ближайшие несколько лет они будут паразитировать на субвенциях Запада, который даже в страшном сне представить не может толщину зеленой плесени, под толстым слоем которой будет погребён Маршалл любых размеров.
показати весь коментар
02.11.2022 17:58 Відповісти
Золотые слова сказали вы)
В Украине такая коррупция, что сюда деньги вкладывать - как Черную Дыру кирпичами заложить. Тут любые суммы исчезнут без следа
показати весь коментар
27.01.2023 11:25 Відповісти
Чёрная Дыра на ближайшие сто лет - это ваши срани-рязани, и инвестиции у вас будут только из северной кореи.
показати весь коментар
27.01.2023 12:46 Відповісти
Скільки ти курва по поклав і ще плануєш покласти пенсій на свій "марафон" ???
показати весь коментар
02.11.2022 06:10 Відповісти
Где-то в начальный период вторжения московии был выложен рассказ пленного кацапа, как он спал в кузове грузовика по дороге из Крыма и проснулся уже в Новой Каховке. А если бы Ермак не построил дорогу такого качества, а пустил бы деньги на ветер, например, на закупку боеприпасов или систем ПВО, или еще какой-то военной херни? Человек бы не выспался и приехал уставший (а может, и не доехал). А вы накинулись -асфальт, асфальт! Сказали ж вам, что дороги строим для "наших людей". Так ведь и получилось.
показати весь коментар
02.11.2022 07:19 Відповісти
Зеля с Ермаком сделали все, что бы у рашистов до Херсона была легкая прогулка, продажные Иуды
показати весь коментар
02.11.2022 08:47 Відповісти
клоун порахуй скільки збитків Україні.
показати весь коментар
02.11.2022 08:32 Відповісти
оманськакнуряча банда продовжує знищувати Україну і далі : йди вже геть.
показати весь коментар
02.11.2022 09:17 Відповісти
Це як? Президент України переймається пенсіями кацапів, які вбивають українців?
показати весь коментар
02.11.2022 09:42 Відповісти
Долбанное Оманское Чмо!!! Ты лучше подсчитай во сколько Украине обошлось и еще обойдется твое прибывание, содержание бени, ахмета, пинчука твои шашлыки, видосики , киностудии в маЦкве с офшорами и дороги дороже чем в Эмиратах....
показати весь коментар
02.11.2022 10:10 Відповісти
А не попробувати направи 90 міліардів з асфальту на рекети
показати весь коментар
02.11.2022 10:11 Відповісти
він за пенсів в рашці переживає?
показати весь коментар
02.11.2022 10:35 Відповісти
Білше за пенсів в Їзраілі . Ми вже доплачуваємо всім пенсам що віїхали в Їзраіль до 2000 шекелей у місяць.
показати весь коментар
02.11.2022 10:52 Відповісти
ВІДМІНІСТЬ ІМБІЦИЛА ВІД НОМАЛЬНОЇ ЛЮДИНИ І ПАТРІОТА -
Патріоті нормальна людина захищає свою землю, а імбіцил рахує грощі які на це можуть піти.
показати весь коментар
02.11.2022 10:58 Відповісти
Тьфу на тебе
показати весь коментар
02.11.2022 11:09 Відповісти
Эхх, жаль что это пенсии всех тех кто работал при совке за идею. Все скопом наклепали ракет, которые теперь преступный режим стреляет по Украине и её населению. постсовковаядемилитаризация.
показати весь коментар
02.11.2022 12:18 Відповісти
Кому буде потрібна культура дороги верховний суд якщо русня знищить Україну може купимо краще ракет і вдарите по росії цей бюджет для деребану вони не розуміють що їх і нас ідуть вбивати
показати весь коментар
02.11.2022 19:26 Відповісти
 
 