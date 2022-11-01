Вартість для ворога вчорашнього удару по українській енергетиці - 2 млн 300 тис. середніх російських пенсій, - Зеленський. ВIДЕО
Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 251 дня війни з РФ.
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми зробимо все, щоб дати людям електрику й тепло цієї зими. Але маємо розуміти, що Росія зробить усе, щоб руйнувати нормальність життя.
Вони не беруть до уваги видатки на енерготерор. Якщо поглянути на ціну лише вчорашнього російського удару, то застосовані ракети та дрони коштували Росії в еквіваленті понад 2 млн 300 тисяч середніх російських пенсій за віком. І це один удар! Місячні доходи 2 млн 300 тисяч російських пенсіонерів... Замість того щоб долати бідність у своїй країні, російське керівництво витрачає все, аби тільки не визнавати, яку історичну помилку воно зробило цією своєю війною проти України.
На полі бою вони безнадійні. Українські воїни це вже довели. Але потрібен час, потрібні зусилля, потрібне терпіння, щоб довести, що і надія на зиму для російських терористів не справдиться. Упевнений, ми і це пройдемо", - сказав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
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так же, как на Цензоре ?
Якщо не будуть в авральному порядку виготовляти новий запас аналогічної кількості. І якщо вірити нашим "еспертам", без західної електроніки вони цього зробити не здатні. Хоча знаючи наших "еспертів"...
І вони лише можуть або бути витрачені за призначенням, чи згнити, але не перетворитись в гроші...
І до речі, наші ракети С-300 чи БУК теж не безкоштовні...
Ракети хутіна безкоштовні. Вони давно оплачені рабською працею радянських колгоспників.
А оці слова зе, як в анекдоті про "у сусіда корова здохла"...
якщо спитати росіян чи готові вони до кінця життя жити в гівні по вуха аби лише була повністю миттєво знищена Україна то абсолютна більшість обере друге не вагаючись.
це орда.
орду не можна намагатися зрозуміти осідлим племенам.
Всі роки до повномасштабної він залишався дитям совка..
..Тепер знову совок..
Щось в духі «сочінєній Леніна» чи «малая зємля».
Може хтось скаже нарешті цьому випадково потрапившому на найдорожчий курс патріотичного виховання совєцькому хлопчику сорока трьох рочків, що людей вже вбивали, коли він перед сєпарами в Горлівці плазався.
час мегазбору настав,"зробимо их вместе"- продовження
В Украине такая коррупция, что сюда деньги вкладывать - как Черную Дыру кирпичами заложить. Тут любые суммы исчезнут без следа
Патріоті нормальна людина захищає свою землю, а імбіцил рахує грощі які на це можуть піти.