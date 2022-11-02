На пам’ятник Катерині ІІ в Одесі вдягнули ковпак ката, в руки дали зашморг. ВІДЕО+ФОТО

Пам’ятник Катерині ІІ "прикрасили" ковпаком ката та зашморгом. Крім того, постамент облили червоною фарбою.

Фото та відео "оновленого" пам’ятника публікують в соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Х…р вам, а не Одесу! Дуже промовиста інсталяція сьогодні з ранку з'явилась на маркері путінського кривавого маркера на Катерининській площі в Одесі. Це зашморг для окупантів чи колаборантів з міської ради? Для кого, як ви друзі думаєте?", - пише голова Південного міжрегіонального відділу Інституту нацпам'яті Сергій Гуцалюк.

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