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На пам’ятник Катерині ІІ в Одесі вдягнули ковпак ката, в руки дали зашморг. ВІДЕО+ФОТО

Пам’ятник Катерині ІІ "прикрасили" ковпаком ката та зашморгом. Крім того, постамент облили червоною фарбою.

Фото та відео "оновленого" пам’ятника публікують в соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Х…р вам, а не Одесу! Дуже промовиста інсталяція сьогодні з ранку з'явилась на маркері путінського кривавого маркера на Катерининській площі в Одесі. Це зашморг для окупантів чи колаборантів з міської ради? Для кого, як ви друзі думаєте?", - пише голова Південного міжрегіонального відділу Інституту нацпам'яті Сергій Гуцалюк.

Читайте: Одеська міськрада відмовилася переносити до музею пам’ятник Катерині ІІ

На пам’ятник Катерині ІІ в Одесі вдягнули ковпак ката, в руки дали зашморг 01

Автор: 

Катерина ІІ (21) історія (1071) Одеса (5470) пам’ятник (928)


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Топ коментарі
+48
Не розумію в чому проблема зняти істукан цієї сучки? Вата головного мозку?
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02.11.2022 09:43
+23
Неоднозначний перфоманс. Взагалі, цю особу вважають катом саме українського народу, особливо, козацтва. Так що обов'язково знайдуться думки "можем павтарить".
Краще її прибрать назавжди.
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02.11.2022 09:48
+22
Треба було ще опудалко Труханова у петельку прилагодити.
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02.11.2022 09:43
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сейчас начнут гоняться за теми, кто на "святое" покусился.
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02.11.2022 09:42 Відповісти
Это главная скрепа лишне хромосомных. Когда в первую мировую войну немцы подходили к Вильнюсу, то русские эвакуировали на Урал с города только памятник Екатерине, для этого сняли транспорт с каунасских фортов, который был остро необходим для подвоза снарядов. Но так как это были москали, то они сами на Урале сдали памятник в скупку металлов. По непроверенной информации его переплавили на артиллерийские гильзы. Можем повторить?
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02.11.2022 10:49 Відповісти
Не розумію в чому проблема зняти істукан цієї сучки? Вата головного мозку?
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02.11.2022 09:43 Відповісти
Який мер такі і містяни.
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02.11.2022 09:48 Відповісти
Які містяни, такий і мер.
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02.11.2022 10:17 Відповісти
Жители подавляющим большинством проголосовали за снос Катьки (не в музей, а вообще нах..), но! Партия Трухи ("Доверяй делам") и Зелень плеснявая просто руки в ж... засунули и не голосовали.( Против им все-таки ссыкотно, а отморозиться -запросто.) В том числе и Труха лично: пялился в потолок . "За" голосовала только ЕС, но их мало. Люди предупредили : нравится-не нравится, а Катька доживает последние денечки, а уж после вяканья Путина за "Адэсу"ей скоро придет кирдык!
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02.11.2022 10:33 Відповісти
Катька должна стоять в музее и заниматься своим любимым делом: зарабатывать собой деньги на восстановление Украины.
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02.11.2022 10:52 Відповісти
я в подібній темі вже пропонував додати до композиції жеребця і зробити напис аби з далеку видно було: імперська *****, а внизу її любовники. Я так думаю, що після нашої перемоги в Одесу ринуть юрби туристів, аби поржати з рашистського вєлічія.
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22.11.2022 19:56 Відповісти
А хто ж їх (труханівців і зелених) туди обрав? Та й самого Труханова?
Малувато в Одесі патріотів, на жаль.
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02.11.2022 10:57 Відповісти
Точ-у-точ, як з пам"ятником кату суворову в Ізмаїлі. Оббили дошками (мабуть, щоб не смердів...) і прийняли рішення "готувати документацію" для переносу гада на коні до музею. А "підготовка документів" буде тривати в залежності від обстановки на фронтах - звільнять ЗСУ Херсон, попруть кацапів до Криму - знесуть суворова в Ізмаїлі. А станься навпаки - мер з компанією вийдуть з хлібом-сіллю, як вони "сохранілі цєннєйшєє історічєскоє наслєдіє для поколєній".
Цей суворов в Ізмаїлі на коні - то свого роду Троянський кінь для міста...
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02.11.2022 12:37 Відповісти
Я так розумію, що кияни всі =обдолбиши=, бо вибирали Чорновецького, а українці усі =тупі= бо обрали зеленського та "слуг"?! Це ж ТВОЯ "Айварас" так звана "логіка"?!
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02.11.2022 10:25 Відповісти
До речі, мій пост стосується й "Сома", він такий же "Вумний"!
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02.11.2022 10:26 Відповісти
Дуже правильна логіка... всі хто за них голосував - тупі, вірять популістам, політично-соціально безграмотні і не можуть в причинно-наслідковий зв*язок.
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02.11.2022 14:51 Відповісти
Ви хочете запевнити нас, що розумні, відповідальні і освічені люди виберуть придурка чи недоучку? Це голубе називається охлократія - влада різношерстної юрби.
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22.11.2022 19:59 Відповісти
Скрєпи заважають.
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02.11.2022 10:01 Відповісти
Ну Одеситы всегда были хитро...сделаные, они думают их не коснуться ужасы войны, руссские братья не будут стирать город с лица земли как мариуполь.
Но уже прозревают что руским по...уй.
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02.11.2022 10:07 Відповісти
И чем ты "Залёт" лучше русни, которая создаёт мифы, затем их культивирует делая, к примеру из украинцев "селюков", из коренных народов Сибири "чурок", жителей сельской местности "быков" и т.п. откровенно ксенофобских измышлений?! А по поводу "не будут стирать как Мариуполь", то сообщу тебе "по секрету" что из ЛИЧНОГО опыта убедился, благодаря ну очень многократным поездкам по работе в Мариуполь, которые были весьма продолжительны при которых я часто, на бытовом уровне, общался с горожанами, мариупольчане гораздо более были заражены идеями "руССкого мира" чем жителю любого иного южного города Украины. А ЕДИНСТВЕННАЯ причина, почему по Одессе "прилетает" меньше, чем, к примеру, по Николаеву и Запорожбю, это большее расстояние от территорий, откуда рашисты могут запускать своё смертоносное дерьмо. И что получается, Луцк, Львов, Ивано-Франковск более ватные, раз по ним "прилетает" реже чем по Одессе???!!!
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02.11.2022 10:34 Відповісти
Факты. 8 месяцев войны. Убивают наших братьев, женщин в Буче насилуют русские....
В Одессе продолжает стоять памятник руской суке.
Какие вам нужны мифы?
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02.11.2022 10:40 Відповісти
Назови мне города, где снесены ВСЕ памятники какому нибудь роССиянину? Я таких, по крайней мере крупных, НЕ ЗНАЮ!!! Потому засунь свой "факт" поглубже. А такие как ты "Залёт" это БОЛТУНЫ, которые как Зеленский и "слуги" сосредоточены на ВНЕШНИХ атрибутах, типа "всё снесу" без разбору, "всех накажу" а САМИ ничего не делают, даже копейку на волонтёров не потратили, зато ВОПЯТ больше всех и трясут своим рвлом на ТВ безпрестанно!!!
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02.11.2022 10:50 Відповісти
Ого....рекомендую мятный чай или ромашку.... даст раслабляющий эффект.
Ах да, еще Фейгин Арестович неплохо успокаивают.
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02.11.2022 11:25 Відповісти
Відколи це 100% німкеня Софія Августа Фредерика Ангальт-Цербстська стала руською?
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02.11.2022 12:15 Відповісти
Треба було ще опудалко Труханова у петельку прилагодити.
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02.11.2022 09:43 Відповісти
Вот же одеситы смешные. Не хотят же по хорошему памятник демонтировать в какой-нибудь музей, ждут наверное когда кацапы прийдут и украдут его как мощи потемкина и остольную царско-советскую дрочь
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02.11.2022 09:44 Відповісти
не смішіть музеями, це замилювання для ідіотів. з бронзи можна багато сантехнічних виробів зробити.
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02.11.2022 09:48 Відповісти
Дивлюсь на ваши пости хлопці стосовно одеситів, та й не бачу різниці між вами та бавовно-головими, бо ви такі ж прихильникі фейків та наративів, як і вони. Тому визиваєте в мені не сміх, а жаль з того, що серед українців теж існують ті ж хвороби, що й серед роССінців - віра у віртуальну силу слова!!!
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02.11.2022 10:37 Відповісти
Віталька, де ти читаєш пости стосовно одеситів??? ти імперську шалаву - катерину 2, одеситкою вважаєш? дійсно, це несмішно - сум і жаль.... і побажання прозріти.
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02.11.2022 11:39 Відповісти
власне, це вже тенденція... імперській су ці й шалаві не стояти на нашій землі...
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02.11.2022 09:46 Відповісти
Труха і вата одеська напружились... Нє забудєм, нє прастім...
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02.11.2022 09:47 Відповісти
Совсем другое. Обновленный памятник мне даже нравится. Можно в таком виде оставить.
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02.11.2022 09:48 Відповісти
Неоднозначний перфоманс. Взагалі, цю особу вважають катом саме українського народу, особливо, козацтва. Так що обов'язково знайдуться думки "можем павтарить".
Краще її прибрать назавжди.
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02.11.2022 09:48 Відповісти
ПНХ муд0звон кремлёвский - Одесская морская пехота и Одесские зенитчики сейчас деоуккупируют Херсон в составе ВСУ
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02.11.2022 10:25 Відповісти
Мой хороший знакомый, тоже одессит, будучи вполне успешным бизнесменом, в первые дни вступил в тероборону, создал будучи в звании капитана в её составе подразделение состоящее из отделений разведки, диверсионной группы, и антиснайпеского отделения. Воевал вдалеке от Одессы сначала в Киевской области, затем в Херсонской. На их счету очень много славных дел которые он мне демонстрировал на фото и видео. Большую часть снабжения бойцов производил за свой счёт, как военного, так и автотранспорта. Потому читая посты наших Хероев, опплёвывающих одесситов, я ясно осознаю сколь мерзки эти людишки наверняка считающие себя "вЯликими партриотами", а на деле, ничем не лучше мерзких кремлёвских ватников!!!
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02.11.2022 10:45 Відповісти
Вони і істукану сталіна будуть радіти. Кричатимуть, що в них крадуть історію
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02.11.2022 09:56 Відповісти
КАЦАПІЯ ЦЕ ЗАШМОРГ ВСІМ НАРОДАМ
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02.11.2022 10:09 Відповісти
свободное место в петле для одесской ваты
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02.11.2022 10:10 Відповісти
Когда при казалось бы аддекватном Гурвице поставили сей памятник вместо памятника потёмкинцам, я был изумлён, т.к. памятник символизирующий коммунизм заменили на памятник символизирующий империализм. Как говориться хрен редьки не слаще. К тому же я не понимал, с чего вдруг Екатерину 2-ю называют "основательницей" Одессы, в то время как Одесса появилась не на пустом месте а на месте города-крепости Хаджибей, который попросту переименовали. А то что мол город стали активно отстраивать, то отстраивали не только Одессу, и вовсе не только на РоССийской империи, а во всех странах мира если город находится в выгодном с экономической и стратегической точки зрения месте!!! А наротивы коллаборантов о том, что Одесса это "руССкая земля" вообще абсурдны, учитывая что все лиманы, речки, мысы здесь носят вовсе не руССкое, а турецкое и украинское название, и испокон веков здесь руССкими московитами и не пахло!!!
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02.11.2022 10:21 Відповісти
Те верёвку ей на шею и дёрнуть КрАЗом.
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02.11.2022 10:22 Відповісти
Ту верёвку
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02.11.2022 11:02 Відповісти
почему не могут. Памятник ваяли на болотах. Стиль явно болотный. На болотах места не нашлось, потому что Валодька охладел. Ну как теперь подарок снимать, горсовет не хочет, там все рузгеязычные. Пример Харькова заразительный, там тоже Терехов уперто упирался с маршалом Жорой. а вдруг придут с караван Москвы и спросят. А инсталяция в тему, там нижним фигурам, адьютантам мощной половой просветительцы, топоры вложить надо
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02.11.2022 10:24 Відповісти
Я не интересовался, но если станет известно, что автор роССиянин - не буду удивлён! Только не надо делать всё нахрапом и одномоментно, если конечно мы считаем себя цивилизованными людьми. И отмечу, это же не залётные так "оформили" Катьку, а сами одесситы, так что будет и решение, и будет демонтаж, и переименование Екатерининской улицы, всё будет и достаточно скоро!!!
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02.11.2022 10:56 Відповісти
Приходять селяни до голови сільради з громадською вимогою Вийшов голова:
- Чого хочете, люди добрі?
- Хочем пам"ятник Бандері І щоб на Європу показував!
- Добре! Буде вам пам"ятник!
Поставили
Через тиждень - знову мітинг
- Люди добрі! Чого вам ще?
- Хочемо, щоб у Бандери у руці був зашморг, а в зашморгу висів москаль!
- Так нема вже грошей, щоб москаля робить!
- А гроші не треба Мотузку ми принесемо, а москаля живого приведемо!
- Люди добрі! Так він же потім смердітиме!
- Не встигне! Ми його кожного дня мінятимемо!
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02.11.2022 10:27 Відповісти
откуда столько ненависти к ОДЕССИТАМ? мы не виноваты что мэр у нас обТРУХАный - его ещё шапкокрад-проФФесор назначил и мы его не выбирали
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02.11.2022 10:28 Відповісти
Аж два раза не выбирали??? Поскот- его любимый электорат.
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02.11.2022 10:38 Відповісти
ты за весь ПосКот не отвечай
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02.11.2022 10:46 Відповісти
Звиняйте! Весь Поскот, кроме вас!
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02.11.2022 12:14 Відповісти
Дёма, вы за кого в первом туре прошлых выборов мэра голосовали?
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02.11.2022 10:39 Відповісти
ни за кого - мне что труха, что скорик, что кивалов - одинаково хреново...
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02.11.2022 10:44 Відповісти
А как вам Обухов? Тоже хреновый?
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02.11.2022 10:51 Відповісти
пороховский ставленник и для ОДЕССЫ ничего не сделал
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02.11.2022 10:55 Відповісти
Как минимум такси "Бонд". Неплохое, время от времени пользуюсь.
Ну а вместо пороховского ставленника имеем, по вашим словам, проффесорского.
И да, почему он проффесорский? Когда его регионалы назначили?
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02.11.2022 10:59 Відповісти
во-первых создателем рыгов изначально был порох, затем её возглавил завгар и именно он назначил труху мэром, сфальсифицировав выборы
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02.11.2022 11:04 Відповісти
когда стал т.н. президентом
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02.11.2022 11:06 Відповісти
А потом еще раз сфальсифицировал, уже при Зеленском.
Получается, Труханов - ставленник Зеленского.
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02.11.2022 11:11 Відповісти
класний діалог, прямо як одеський анекдот - одесити вибирають владу а винуватий порох
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23.11.2022 09:49 Відповісти
вот тут собака и зарыта!! ).. украинцы ,все!! , всегда выбирают хозяйственников.. для одессы ничего не сделал.. труха с зелей вам сделают.. в смысле ВАС.. уже делают.
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02.11.2022 11:19 Відповісти
Це ж ця німецька простітутка знищувала козацтво на Січі!
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02.11.2022 10:32 Відповісти
Эта та дура,которая в тайных указах давала задания "русифицировать" Украину так же как Финляндию и Эстонию.Почему так сложно там собрать митинг из патриотов ,пригнать грузовик и снести этот истукан с последующим его уничтожением?
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02.11.2022 10:47 Відповісти
а на его место вернуть памятник потёмкинцам и снести памятник Дюку, как её ставленнику, а ул. екатерининской вернуть совковое название ул. карла маркса? хотя вроде-бы активисты уже занимаются как её снести
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02.11.2022 10:57 Відповісти
Не треба ії зносити, на всю Одесу зробіть ії святою і робіть хресні ходи кожен рік до ії памятника як це заведене у кацапів, буде дуже скрєпно.
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02.11.2022 11:07 Відповісти
Всех кто связан с управленческим аппаратом империи и большевиками нужно посносить,а названия давать связанные с украинским наративом.
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02.11.2022 11:08 Відповісти
умно - переименовать Потёмкинскую, Дерибасовску, снести памятник Дюку... и что останется от ОДЕССЫ? даже ПосКота (Посёлок Котовского) не останется
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02.11.2022 11:15 Відповісти
Ото поперло, коли один памятник кацапській курві знести зібралися
Вся Одеса ))
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02.11.2022 11:26 Відповісти
Именно так.От имперского нарратива у Одессы ничего не должно остатся.
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02.11.2022 14:07 Відповісти
Ну, кацапи дуже пишаються «сваєй южнай пальмирай».
Для них Одеса - це південна столиця їхньої сраної імперії.
Лапоть, де Дюк, а де Котовського!?

Не сміши наши капці, коли вони сміються, нам лоскотно.
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03.11.2022 01:24 Відповісти
..а краще продірявте цій узко-німецькій хвойді сраку з гранатомету.. вона ж завжди про це мріяла.. вночі аби ніхто з пристойних одеситів морально не постраждав
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02.11.2022 10:49 Відповісти
впритык вокруг ней стоят дома и рядом памятник Дюку
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02.11.2022 10:59 Відповісти
..навряд чи тій кацапсько-німецькій хвойді сподобалося БИ щось маленьке-слабеньке..
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02.11.2022 11:16 Відповісти
І Лєнін придумав Україна, так Зефіл ?
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02.11.2022 11:08 Відповісти
Нейтральним зараз може бути тільки овощ або лахта.
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02.11.2022 11:13 Відповісти
Та ти і такий зараз Зе бот.
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02.11.2022 11:27 Відповісти
************ в ту петлю..............................
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02.11.2022 11:04 Відповісти
Катерина друга це культурна спадщина світу 😆
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02.11.2022 11:12 Відповісти
На пам'ятник Катерині ІІ в Одесі вдягнули ковпак ката, в руки дали зашморг Джерело:
Коли подібна акція буде з памятником пушкіну в Харкові, цікаве питання.
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02.11.2022 11:24 Відповісти
Поруч з цією срюською курвою , повинен висіти Труханов 😡
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02.11.2022 11:55 Відповісти
Як колись італійський диктатор Мусоліні.

До речі, Труханов - мафіозо, він жив в Італії та займався там злочинною діяльністю. Мафія безсмертна, особливо в Одесі.
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03.11.2022 01:32 Відповісти
Памятник снести на хрен ! На его месте сделать шикарный фонтан .
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02.11.2022 11:58 Відповісти
У нас в Миколаєві споруду на честь комуняцьких ментів знесли. Що заважає так робити в інших містах?
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02.11.2022 13:16 Відповісти
катька не жилец - инфа сотка
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02.11.2022 15:28 Відповісти
Сюр какой-то....Срусский мир идет войной вУкраину, а памятник срусскому миру в Украине цел и невредим....
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02.11.2022 21:53 Відповісти
порошенко забороняв чіпати промосковського труханова і зеленський забороняє чіпати промосковського труханова.

це той самий труханов.

то чого ви бунтуєте, цар сказав не ваше собаче дщіло то не ваше, значиться.
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03.11.2022 00:33 Відповісти
sho tse gimno tam she robyt? na metalobruht!
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03.11.2022 08:06 Відповісти
Якщо для кацапів це велика цінність, то потрібно продати або обміняти на полонених, але в будь-якому разі прибрати з міста цей срам
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03.11.2022 13:14 Відповісти
 
 