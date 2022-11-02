"Ты страну идиотов защищаешь, бл#дь. Воюешь за путинский кусок земли. Все это х#йня, а мы все в говне", - розмова окупанта з дружиною. ВIДЕО
Російський окупант в розмові з дружиною розповів про своє нерозуміння причин і мети війни в Україні та розповів про погане забезпечення його підрозділу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи з телефонних перемовин окупанта та його дружини, у його підрозділі сутужно навіть з продуктами. На питання чи поїв він, загарбник розповідає, що розділили на трьох шматок сала, який "отрезали у пацанов".
Топ коментарі
+35 Денис Коновалов #376331
показати весь коментар02.11.2022 10:25
+19 Aleksey NotBad
показати весь коментар02.11.2022 10:29
+12 Підлога Маккартні
показати весь коментар02.11.2022 10:27
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Реальность: мочишь подгузники.
Особенно сейчас стали постепенно понимать что происходит
Нехерна українське сало свої пельки роззявляти!
Є заспокійливе, в стволі,
Шматок свинцю....
-Нету.
-Ну и слава богу...
ось і весь сенс життя середнього кацапа