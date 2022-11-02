"Ты страну идиотов защищаешь, бл#дь. Воюешь за путинский кусок земли. Все это х#йня, а мы все в говне", - розмова окупанта з дружиною. ВIДЕО

Російський окупант в розмові з дружиною розповів про своє нерозуміння причин і мети війни в Україні та розповів про погане забезпечення його підрозділу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи з телефонних перемовин окупанта та його дружини, у його підрозділі сутужно навіть з продуктами. На питання чи поїв він, загарбник розповідає, що розділили на трьох шматок сала, який "отрезали у пацанов".

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