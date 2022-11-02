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Новини Відео Війна
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"Ты страну идиотов защищаешь, бл#дь. Воюешь за путинский кусок земли. Все это х#йня, а мы все в говне", - розмова окупанта з дружиною. ВIДЕО

Російський окупант в розмові з дружиною розповів про своє нерозуміння причин і мети війни в Україні та розповів про погане забезпечення його підрозділу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи з телефонних перемовин окупанта та його дружини, у його підрозділі сутужно навіть з продуктами. На питання чи поїв він, загарбник розповідає, що розділили на трьох шматок сала, який "отрезали у пацанов". 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мати окупанта розповідає про мобілізацію зеків: "Отпустили всю тюрьму. Наших пацанов. С Измаиловой тюрьмы человек 200 ушло". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17491) путін володимир (23860) перехоплення (352)


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Топ коментарі
+35
Я навіть не сумніваюся шо ці двоє збиралися радісно «хохлов мочить», а тепер обидва обісрані, бо одному жерти нема шо, а друга не дочекається поки він здохне, шоб грошей дал
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02.11.2022 10:25
+19
Ожидание: мочишь "хохлов"
Реальность: мочишь подгузники.
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02.11.2022 10:29
+12
По голосу какойта муслим-овцетрах, а у пацанов кусок сала отрезал. вот ****, Аллах все видит
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02.11.2022 10:27
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Я навіть не сумніваюся шо ці двоє збиралися радісно «хохлов мочить», а тепер обидва обісрані, бо одному жерти нема шо, а друга не дочекається поки він здохне, шоб грошей дал
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02.11.2022 10:25 Відповісти
Ожидание: мочишь "хохлов"
Реальность: мочишь подгузники.
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02.11.2022 10:29 Відповісти
В рашке не все ипанутые на "мочении х-хлов"
Особенно сейчас стали постепенно понимать что происходит
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02.11.2022 10:56 Відповісти
Вообще без разницы.
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02.11.2022 11:36 Відповісти
По голосу какойта муслим-овцетрах, а у пацанов кусок сала отрезал. вот ****, Аллах все видит
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02.11.2022 10:27 Відповісти
Не видел, это было ночью
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02.11.2022 10:27 Відповісти
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02.11.2022 11:09 Відповісти
Украина заставит Россию сало любить...
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02.11.2022 10:37 Відповісти
Угу, як в анекдоті... Кому сало, а кому сал....саллл, О - салюпу!
Нехерна українське сало свої пельки роззявляти!
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02.11.2022 10:44 Відповісти
Вони його жруть не меньше нашого. Тільки от різниця між салом котре вирощено в Україні та тим шо у кацапів дуже велика. Я вже колись писав, що куштував привезене з кацапстану ще до 2014-го коли до сусідів гості з кацапії приїжджали. Мене запросили на вечерю, та нарізали привезеного сала, ну не тому, що небуло шо на стіл поставити, а щоб пригостити. Я почав куштувати, потім під приводом сходити до вбиральні пішов його виплюнути в унітаз.
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02.11.2022 10:58 Відповісти
Как у нас говорят, будем бедными, но справедливыми. Под ржаную самогонку из украинского Полесья у нас в общаге и русское сало на ура проходило. Но самогонка из белорусского полесья плюс русское сало - так лучше сразу гидролизный спирт с кафедры химии...
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02.11.2022 11:28 Відповісти
Хер им а не сало ! Щей из ботоксных прыщей *****.
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02.11.2022 14:02 Відповісти
Так , заспокой оту свою вівцю,
Є заспокійливе, в стволі,
Шматок свинцю....
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02.11.2022 10:29 Відповісти
Да кацапи-в гавнє тоже єсть жизнь,но ето жизнь в гавнє наслаждайтєсь радной говєнью,ета ісконна ваше...
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02.11.2022 10:33 Відповісти
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02.11.2022 10:34 Відповісти
азаза
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02.11.2022 12:47 Відповісти
-Медикаменты есть у тебя?
-Нету.
-Ну и слава богу...
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02.11.2022 10:41 Відповісти
назріває лада)
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02.11.2022 11:31 Відповісти
Так иди сдавайся ВСУ
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02.11.2022 10:52 Відповісти
"ми всє в гавнє" і вас затягнем
ось і весь сенс життя середнього кацапа
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02.11.2022 11:29 Відповісти
Умная женщина.
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02.11.2022 11:54 Відповісти
Всі питання в стилі : " так, для поддєржанія разгавора " Хто знає цей анекдот, ставте лайк.
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02.11.2022 12:39 Відповісти
расскажи)
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02.11.2022 15:16 Відповісти
таке не можна. забанять.
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02.11.2022 19:12 Відповісти
 
 