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Мобілізовані протестували у російській Ульяновській області, бо їм не платять обіцяного, - росЗМІ. ВIДЕО

В Ульяновській області Росії понад 100 мобілізованих із Чувашії вийшли на акцію протесту, оскільки не отримали обіцяних владою виплат.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання "Медуза".

На доданому відеозаписі мобілізовані скаржаться: "Ми, ризикуючи власним життям, йдемо на неминучу смерть задля вашої безпеки та мирного життя! Наша держава відмовляється виплатити нам грошові кошти в розмірі 195 тисяч рублів, які нам обіцяв президент Володимир Путін! Заради чого тоді нам іти воювати за цю державу, залишивши свої сім'ї без підтримки?! Ми відмовляємося від участі в "спеціальній військовій операції" і будемо домагатися справедливості, поки нам не виплатять грошові кошти, обіцяні нашим урядом на чолі з президентом РФ!".

Також присутні вказують, що не отримали й одноразові виплати у розмірі 300 тисяч, які їм нібито обіцяли у військкоматах.

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Акцію розігнали ОМОН і Росгвардія.

Зазначається, що через кілька днів після початку мобілізації - у вересні - група депутатів Держдуми РФ внесла до нижньої палати законопроєкт, що передбачає одноразову виплату у розмірі 300 тисяч рублів для мобілізованих. За місяць документ відкликали.

19 жовтня Путін підписав указ, згідно з яким грошова винагорода мобілізованого росіянина після зарахування в частину має становити не менше 195 тисяч рублів. Нібито виплати мали відбуватися і під час так званого "навчання" мобілізованих військовослужбовців. Указ набув чинності з 1 листопада.

Нагадаємо, 21 вересня президент РФ Володимир Путін підписав указ про часткову мобілізацію. За словами Путіна, призову підлягатимуть тільки громадяни, які перебувають у запасі, вони проходитимуть додаткову підготовку з урахуванням війни в Україні. Згідно з указом, мобілізація починається вже 21 вересня.

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При цьому Росія мобілізувала майже всіх чоловіків на окупованих територіях Донеччини й Луганщини, примусово затримувала мешканців Криму, окупованих територій Херсонщини та Запоріжжя.

Росією прокотилися акції невдоволення, чоловіки намагаються масово виїхати з РФ. 

28 жовтня міністр оборони РФ Сергій Шойгу доповів Путіну, що нібито часткова мобілізація завершилася і в Україну відправили вже 82 тисячі мобілізованих.

Автор: 

протест (2398) росія (65328) мобілізація (3070)


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Топ коментарі
+13
А як же "за родіну", "протів хвашізма"? Тільки гроші цікавлять? Нє скрєпно. Бомжармія.
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02.11.2022 13:12
+12
Не проти війни - бабла не дають.
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02.11.2022 13:10
+5
дураки и дороги..., вечная российская боль и вечный козырь...
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02.11.2022 13:26
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Не проти війни - бабла не дають.
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02.11.2022 13:10 Відповісти
А як же "за родіну", "протів хвашізма"? Тільки гроші цікавлять? Нє скрєпно. Бомжармія.
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02.11.2022 13:12 Відповісти
на колєнях тадать, а так та, как та нє так....
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02.11.2022 13:14 Відповісти
дураки и дороги..., вечная российская боль и вечный козырь...
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02.11.2022 13:26 Відповісти
Кончені кацапи , бо їм крім бабла нічого не потрібно 😠
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02.11.2022 13:45 Відповісти
"Не имеешь права, старший приказал" (с)
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02.11.2022 13:48 Відповісти
"...иди-иди, все ясно, твае места в буфете (буфет - спец.оборуд.место у копытина в бусе)
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02.11.2022 13:50 Відповісти
Та нахрена вам ті бабоси, беріть трахтамати і на рублівку...і там таких місць валом...о, там є все необхідне і риже, і зелене, спитать хоча б тамтешніх бомжів із нашої раші
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02.11.2022 13:49 Відповісти
почему полковая швабра одета в одежду нато с базара не по уставу...10000 нарядов ей в шалаш
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02.11.2022 14:09 Відповісти
орки згодні вбивати українців але не хочуть безоплатно утилизуватись, ватниця їм внятно пояснила, що їх наїпала КПРФ. Для лікування мріючих про вбивства, грабежі та згвалтування московитів треба тільки ХІМАРС з снарядами на 180 000 вольфрамових шариків.
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02.11.2022 14:17 Відповісти
зараз їх скоріше відправлять на фронт шоб їх там вбили і бабла платити не треба було...
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02.11.2022 15:25 Відповісти
всі їх виплати пішли на виплату омону і росгвардії, їм взагалі гроші навіщо? самі кажуть - йдуть на смерть, мертвим гроші не потрібні, кажуть що йдуть заради збереження життя і миру для цих невдячнх гандонів, значить дураки, дуракам гроші дати, то тільки сраку мучати, то ж все правильно.

але...як це військові позволили себе розігнати вертухаям? вони мабуть і правда барани.
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02.11.2022 15:40 Відповісти
Та ті виплати як ослу буряк на палиці!
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02.11.2022 16:05 Відповісти
Бидло зайвохромосомне за гроші само себе вб'є .
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02.11.2022 16:30 Відповісти
"- какие деньги? ну вы, бойцы за идею, сказано завтра, значит завтра. пишите письма. удачи и хорошего настроения!" (С)
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02.11.2022 16:35 Відповісти
бунтовать вздумали! на колени холопы! В конюшню и сечь нещадно чтобы другим не повадно было.Ты смотри раздухарились.
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02.11.2022 20:49 Відповісти
Як казав класик-стануть на коліна і бунтують
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02.11.2022 23:07 Відповісти
 
 