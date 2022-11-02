Мобілізовані протестували у російській Ульяновській області, бо їм не платять обіцяного, - росЗМІ. ВIДЕО

В Ульяновській області Росії понад 100 мобілізованих із Чувашії вийшли на акцію протесту, оскільки не отримали обіцяних владою виплат.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання "Медуза".

На доданому відеозаписі мобілізовані скаржаться: "Ми, ризикуючи власним життям, йдемо на неминучу смерть задля вашої безпеки та мирного життя! Наша держава відмовляється виплатити нам грошові кошти в розмірі 195 тисяч рублів, які нам обіцяв президент Володимир Путін! Заради чого тоді нам іти воювати за цю державу, залишивши свої сім'ї без підтримки?! Ми відмовляємося від участі в "спеціальній військовій операції" і будемо домагатися справедливості, поки нам не виплатять грошові кошти, обіцяні нашим урядом на чолі з президентом РФ!".

Також присутні вказують, що не отримали й одноразові виплати у розмірі 300 тисяч, які їм нібито обіцяли у військкоматах.

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Акцію розігнали ОМОН і Росгвардія.

Зазначається, що через кілька днів після початку мобілізації - у вересні - група депутатів Держдуми РФ внесла до нижньої палати законопроєкт, що передбачає одноразову виплату у розмірі 300 тисяч рублів для мобілізованих. За місяць документ відкликали.

19 жовтня Путін підписав указ, згідно з яким грошова винагорода мобілізованого росіянина після зарахування в частину має становити не менше 195 тисяч рублів. Нібито виплати мали відбуватися і під час так званого "навчання" мобілізованих військовослужбовців. Указ набув чинності з 1 листопада.

Нагадаємо, 21 вересня президент РФ Володимир Путін підписав указ про часткову мобілізацію. За словами Путіна, призову підлягатимуть тільки громадяни, які перебувають у запасі, вони проходитимуть додаткову підготовку з урахуванням війни в Україні. Згідно з указом, мобілізація починається вже 21 вересня.

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При цьому Росія мобілізувала майже всіх чоловіків на окупованих територіях Донеччини й Луганщини, примусово затримувала мешканців Криму, окупованих територій Херсонщини та Запоріжжя.

Росією прокотилися акції невдоволення, чоловіки намагаються масово виїхати з РФ.

28 жовтня міністр оборони РФ Сергій Шойгу доповів Путіну, що нібито часткова мобілізація завершилася і в Україну відправили вже 82 тисячі мобілізованих.