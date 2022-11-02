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Кадирівці розмародерили будинок прихильниці "русского мира": "Я думала, вы защищать нас придете, бл#дь!. ВIДЕО

На окупованій частині Донеччини кадирівці розграбували будинок прихильниці "русского мира".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, що опублікований у соцмережах, окупанти намагаються переконати жінку, що то не вони. У жінки мову  відібрало від побаченого в будинку.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Заехали мы, тут п#здец началось. Там сломали, там украли, магазин разграбили": російський окупант розповів, як мародерив в українському селі, - перехоплення ГУР. АУДIО

Автор: 

армія рф (17491) мародерство (339) русский мир (453)


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Топ коментарі
+129
Пізда тупа.
Вони й приїхали, захищать тебе від матеріальних цінностей.
З задачею справилися. Які в тебе претензії, кончена?
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02.11.2022 13:13
+105
її ще по кругу треба було пустити. Так душевно, по-домашньому
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02.11.2022 13:17
+80
Ну що , курво , захистив тебе срюський мір ?
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02.11.2022 13:13
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сильних не *******
особливо сильних духом і волею
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02.11.2022 23:00 Відповісти
не в этом дело. У них просто ненависть на генетическом уровне. Ко всем, кроме своих
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02.11.2022 23:06 Відповісти
думки вона досихпір не зміне, тому що для курва все життя с цим міром жила
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02.11.2022 23:20 Відповісти
це друге місце, однозначно.

на першому місці і досі ота дівчина з маріюпіля, яка чекала руцкємір(2015 рік), всі очі проплакала, руцеємір в'ї*ав її ракетою з града і вбив на*уй.
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03.11.2022 00:18 Відповісти
спасіба шо не пустили по кругу батальйоном, а потім не спалили разом з хатою
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03.11.2022 02:14 Відповісти
чеченцы
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03.11.2022 04:06 Відповісти
За что боролась на то и напоролась.. Поделом! Не думал, что такие крики бещенные от бабы могут быть и приятными ))))
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03.11.2022 04:31 Відповісти
А, а, абырвалг!!! Таким поделом!
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03.11.2022 06:58 Відповісти
"таварищ сралин, произошла чудовищная ошибка"
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03.11.2022 08:58 Відповісти
Класно кадыровцы на мороз падают, что это не они. Это тоже самое, что сидеть на лавке возле подъезда и на замечание бабульки, выплевывая шкарлупу от семачек на пол, сказать шо это не мы тут наплевали
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03.11.2022 09:50 Відповісти
Через таких підарасок, у Нас іде війна !
Ці потвори підтримували дії путіна.
Для " комплекту" нехай їй кадировці і сраку роздеруть ( і счастіє тібє будіт )
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03.11.2022 11:55 Відповісти
Так тебе тварь и надо, одно только жаль, что по кругу тебя мразь не пустили, тогда бы надолго запомнила этот "руский мир"!
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06.11.2022 00:00 Відповісти
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