Кадирівці розмародерили будинок прихильниці "русского мира": "Я думала, вы защищать нас придете, бл#дь!. ВIДЕО
На окупованій частині Донеччини кадирівці розграбували будинок прихильниці "русского мира".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, що опублікований у соцмережах, окупанти намагаються переконати жінку, що то не вони. У жінки мову відібрало від побаченого в будинку.
Топ коментарі
+129 Stanislav Bryzhyk
показати весь коментар02.11.2022 13:13
+105 scanncode scanncode
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+80 Amber
показати весь коментар02.11.2022 13:13
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особливо сильних духом і волею
на першому місці і досі ота дівчина з маріюпіля, яка чекала руцкємір(2015 рік), всі очі проплакала, руцеємір в'ї*ав її ракетою з града і вбив на*уй.
Ці потвори підтримували дії путіна.
Для " комплекту" нехай їй кадировці і сраку роздеруть ( і счастіє тібє будіт )