Кадирівці розмародерили будинок прихильниці "русского мира": "Я думала, вы защищать нас придете, бл#дь!. ВIДЕО

На окупованій частині Донеччини кадирівці розграбували будинок прихильниці "русского мира".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, що опублікований у соцмережах, окупанти намагаються переконати жінку, що то не вони. У жінки мову відібрало від побаченого в будинку.

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