"Поїду в Крим. Дуже хочу побачити море", - Зеленський про післявоєнні плани. ВIДЕО
Після перемоги України над Росією президент Володимир Зеленський передусім планує з’їздити в деокупований Крим
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю чеському телебаченню.
"Після перемоги я поїду до Криму. Я хочу побачити море... Це буде не взимку. Що робити на морі взимку?", - сказав Зеленський.
Топ коментарі
+52 Підлога Маккартні
показати весь коментар02.11.2022 15:56
+50 Підлога Маккартні
показати весь коментар02.11.2022 15:57
+31 Вася #527413
показати весь коментар02.11.2022 16:16
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Слава ЗСУ 🔱♥️🖤🔱💙💛🔱
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid026N57WyeV1ahsGXgoXa7f5FSsWsp64FGLTF2Z2nzT4N9QU9BUDczr35YohvhSMtvul&id=100001738214466&__cft__[0]=AZXU3sFoJA8c1Q7Uo5kSYWONUfgIRx8FFY5vM38ivi9V6eJA9PqPNPB9L84PYkN5B1nEL6fNAgckuc5upXYqi7hPlk1d4du8lbE4ermkD7Lft4jvYWdl42SqyIzFtzKN21fXvWygnTLVWbdNTe7wFzAvx3km3GwkfMw9JU8YBzlK1A&__tn__=%2CO%2CP-R 3 д.
На Оболоні мостять штучну бруківку. "По-багатому". Мабуть гарно, але, коли МінОборони вважає, шо взуття, форму, бронік та шолом воїн має собі придбати за власні кошти, то воно якось похабно виглядає... А, якщо в додаток тотальне безробіття та матеріальне просідання населення враховувати, то вже і на кримінал схоже...
Агов, європейці, швидше одягайте нашу армію, бо в нас часу на ці дрібниці немає - в нас з кожної праски про наступний напад на Київ лякають, а ми ще не готові - марафет на проспектах не навели
І казати, що комусь з комунальників потрібна праця, мені не треба. Бо нещодавно в нас тут особливий напрямок покращення життя "накреативіли" - за якість смішні гроші розбирати завали на визволених територіях. То, може є щось більш на часі?
хйло і його вйо бана імперія дебілів мають здохнути
якщо Бог таки є, то московії не має бути
https://www.facebook.com/eugene.stepanenko.1/posts/pfbid02ykJkJpFP8RrUWMEHYhrkGHrAH8YfNHJiAfL8RWh3mGctU8DAUQBqGiy8dRt3DHeCl?__cft__[0]=AZVup9S-wTnCqfPtedxsvEM9fEM-l3WdFowponjD344zFZd2u45fPiw9u7sk48BKYjxuhlpSlrP7VA8HKtybauJD86JDW5jkZ0hUqpD9rEOMfyzE_AwIm_7RBrw1FVw7Be96-**************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-y-R 40 мин.
на місце керівниці Довженко центрі Олени Гончарук, дуже фахової людини, з бездоганною репутацією, професіональної менеджерки і спеціаліста в галузі кіно, призначили наказом Держкіно екс керівницю кінологічного центру (це таке місце де собак дресирують) .
Все що треба знати про ефективний менеджмент влади.
Життя відасиш за зеленського ????
Тоді будете разом гойдатися на мотузках.
ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АКТОРА ЗА ТРИ РОКИ:
1) Проігнорований Саміт країн НАТО у вересні 2019 року, де обговорювалось питання вступу України в НАТО
2) За три роки Україна (2019 - 2022) не виконала програми кандидата в члени НАТО
3) Не поновлена заявка України як кандидата на вступ в НАТО
4) Розвал і деморалізація ЗСУ, повернення до радянського меню і монополізація постачання продуктів харчування до війська. Скорочення ЗСУ, медслужби, аеромобільних військ, аеророзвідки, розвідки
5) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам (Розведення військ). Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
6) Відведення важкого озброєння від лінії фронту
7) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою і відсутність реакції
8) Навмисний провал программ озброєння ЗСУ і постачання у військо палива, знищення ракетної програми для ЗСУ (Грім, Нептун, Вільха), натомість закатування грошей ЗСУ в асфальт (Велике Будівництво) Ігнорування програм Тероборони прийнятих Порошено починаючи з весни 2019 го
9) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета - звинувачення патріотам України Андрію Антоненко, Юлії Кузьменко, Яні Дугарь
10) Підготоівка суспільства України для змоги подачі води у Крим (розмови про референдум)
11) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
12) Збиття пасжирського літака з українцями в Ірані і повний провал перемовин по компенсаціям
13) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою - "Вагнергейт"
14) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через провладні ЗМІ майже рік
15) Переслідування розвідників, котрі готували та успішно здійснювали десятки операцій спецслужбами України, в т.ч. і Ваґнерґейт''
16) Закриття єдиної в Україні академії по підготовці кадрів для спецслужб СБУ
17) Відкрита кримінальна справа проти Байдена-Порошенко, за президенства Трампа при посередництві Єрмака. Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
18) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок. Скандальні рейси "Мрії" за кордон
19) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон.
20) Продаж авіаційних двигунів "Мотор Січ" з 2019 го по сірим схемам для російських військових гелікоптерів і крилатих ракет. Спроба продажу старатегічного підприємства "Мотор Січ" Китаю. Оборутка була анульована завдяки втручанню США.
21) Відмова співпрацювати з судово правовими органами США по справі незаконно виведених десятків мільярдів із Приват Банку України
22)Надання Коломойському прихистку в Україні, від судових органів США.Позбавлення його українського громадянства аби вивести його з-під дії української Феміди
23) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
24) Спроби знищити енергосистему України (зупинка блоків АЕС). Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії і Білорусі - на 2021 рік владою Зеленського закуплено на 3 млрд $ електрики у Росії яка окупувала частину України
25) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транзит газу ГТС України
26) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів. Прийняття законів у Верховній Раді для олігархів за "відкат"
27) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
28) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко - 1 відпустка за 5 років)
29) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
30) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
31) Постійне покривання п яних ДТП за участю "Слуг Народу" (ДТП з Трухіним) і в звязку з чим звільнення Авакова як голови МВС
32) Вбивство депутата Антона Полякова за його свідчення журналістам про гонорари від олігархів у Верховній Раді за "правильне" голосування для партії "Слуга народу"
33) Навмисний зрив антикорупційної реформи САП і підігравання Кремлю
34) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов ). Співробітництво Венедиктової з Портновим. "Списки Портнова" у які він заніс всіх патріотів України, учасників АТО, ТРО і по яким потім розтрілювали людей у Бучі, Ірпені і затримували на окупованому півдні Україні
35) Офшори Зеленського і перекази отримані від Коломойського ще до 2019 року (Pandora Papers)
36) Повістка п ятому президенту Петру Порошенку зі звинуваченням у держзраді і застава у 1 млрд гривень
37) Нові заяви Зеленського про бажання домовитись з Путіним. Відмова від курса на НАТО яке прописане в Конституції, у перемовинах з представником кремля Козаком в обмін на гарантії не нападу на Україну (з інтервю західним журналістам)
38) Ігнорування 28 звітів (!) складених розвідуправліннями США і Великобританії про неминучий напад росії на Україну
39) Зняття мінних загороджень на кримському перешейку (Чонгар), російські війська зайшли в Україну з Криму як на парад. Захоплені міста Півдня України, Маріуполь у тому числі.
40) Невиведення літаків ,,Мрія'' та АНів на пропозицію США з аеродрому Гостомеля. "Мрія" була знищена
41) Два місяці до війни заведення фрегата, флагмана ВМС України ,,Гетьман Сагайдачний'' в док на ремонт та зняття всього озброєння з корабля. Результат - притоплений небоєздатний корабель.
42) Відмова евакуювати населення до 24 лютого з територій на які насувалися військові колони росіян, зі слів Зеленського західним журналістам : "Тоді я б втрачав 7 мільярдів доларів на місяць, починаючи з жовтня минулого року, і в той момент, коли росіяни справді атакували, вони б нас захопили за три дні."
43) Видача Зеленським росіянам військових з полку Азов, ЗСУ, Нацполіції які обороняли Азовсталь в Маріуполі всередині травня 2022го. Це він назвав "Порятунком наших захисників з Азовсталі".
44) Рішення РНБО і указ президента Зеленського стосовно телемарафону, вимкнення опозиційних каналів - 5 Канала, Еспресо, Прямого
45) Створення Єрмаком "Агенства Обороних Закупівель" яке монопольно займається продажом всієї зброї України. Директором цього підприємства призначений бізнес партнер Єрмака Деніс Шарапов який повязаний зі спецслужбами РФ у лиці Рахаміма Емануілова. Батько Андрія Єрмака є співробітником ГРУ у відставці.
46) Розкрадання гуманітарної допомоги головою Запорізької ОВА Олександром Старухом та його заступницею Златою Некрасовою (яка 24 лютого втекла з України до Відня, а повернулася вже у березні), яких Володимир Зеленський нагородив орденами, секретарем міськради Анатолієм Куртєвим;депутатом облради Віктор Щербиною і реалізація цієй продукції через сітку маркетів АТБ і Сільпо. За словами голови НАБУ Шевченка, посадові особи підозрюються у тому, що за пів року було розкрадено: 22 морські контейнери; 389 залізничних вагонів; 220 вантажних автомобілів. Частина продукції була реалізована в окупованому рашистами Мелітополі.
47) Зняття Арахамієй (Зе влада) частини санкцій з авіапарка Росії, запчастини для літаків Боїнг. Робота Арахамії по зняттю санкцій з Абрамовіча який є фінансовою кишенею Путіна і інших російських олігархів ("фонд покаяння" для російських олігархів).
50) Привласнення Зеленським перемог ЗСУ виключно собі і своїй Зе владі. Цькування і ігнорування Головнокомандуючого ЗСУ Залужного і спроби відсторонити його від посади.
51) Зеленський з нагоди Дня Незалежності України нагородив акторів з «Кварталу 95» Євгена Кошового та Олександра Пікалова та багато інших "достойників" орденами та медалями
52) Скандальний заклик міністра куьтури і інформаційної політики Ткаченко на зустрічі з послами G 7 фінансувати Телемарафон до самої Перемоги, без ТБ каналів опозиції
СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ
ПІСЛЯ ЦИХ ВСІХ ЗЛОЧИНІВ Зе НЕ В КРИМ ТРЕБА ПУСКАТИ КУПАТИСЯ, А ТРЕБА КИНУТИ У БАСЕЙН З АЗОТНОЮ КИСЛОТОЮ - ЦЕ БУДЕ СПРАВЕДЛИВО.