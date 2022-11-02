"Поїду в Крим. Дуже хочу побачити море", - Зеленський про післявоєнні плани. ВIДЕО

Після перемоги України над Росією президент Володимир Зеленський передусім планує з’їздити в деокупований Крим

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю чеському телебаченню.

"Після перемоги я поїду до Криму. Я хочу побачити море... Це буде не взимку. Що робити на морі взимку?", - сказав Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Буданов про можливий наступ ЗСУ на окупований Крим: "Це станеться наступного року"