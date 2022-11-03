3 листопада з портів Одеса, Чорноморськ та Південний вийшло 7 суден із 290 тис. тонн української агропродукції для країн Азії та Європи. ВIДЕО

У межах "Зернової ініціативи" до 43 країн світу вже відправлено 10 млн тонн української агропродукції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство інфраструктури України.

Так, 3 листопада з портів Одеса, Чорноморськ та Південний вийшло 7 суден із 290 тис. тонн української агропродукції для країн Азії та Європи.

Серед них ESENTEPE із 29 тис. тонн насіння соняшника до Оману та KEY KNIGHT із 67 тис. тонн кукурудзи для Китаю.

Із 1 серпня 430 суден експортували 10 млн тонн українського продовольства до країн Африки, Азії та Європи. Як зазначали раніше, в жовтні обсяги експорту могли б бути вищими на 30-40% якби Росія штучно не блокувала інспекції в Босфорі.

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