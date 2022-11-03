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3 листопада з портів Одеса, Чорноморськ та Південний вийшло 7 суден із 290 тис. тонн української агропродукції для країн Азії та Європи. ВIДЕО

У межах "Зернової ініціативи" до 43 країн світу вже відправлено 10 млн тонн української агропродукції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство інфраструктури України.

Так, 3 листопада з портів Одеса, Чорноморськ та Південний вийшло 7 суден із 290 тис. тонн української агропродукції для країн Азії та Європи.

Серед них ESENTEPE із 29 тис. тонн насіння соняшника до Оману та KEY KNIGHT із 67 тис. тонн кукурудзи для Китаю.

Із 1 серпня 430 суден експортували 10 млн тонн українського продовольства до країн Африки, Азії та Європи. Як зазначали раніше, в жовтні обсяги експорту могли б бути вищими на 30-40% якби Росія штучно не блокувала інспекції в Босфорі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Робота "зернового коридору" стабілізувалася, - міністр оборони Туреччини Акар

Автор: 

зерно (3121) порт (2050)


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Как можно во время войны вывозить продовольствие из страны? Можт я чота не понимаю в этой жизни? Переживать за каких-то нигиров и арбов, когда у нас каждый день гибнут люди. бред какой-та
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03.11.2022 10:09 Відповісти
Експорт сільгоспродукції в довоєнний час був свіврозмірним з експортом металу. Так що зерно не "вивизять", а експортують за гроші.
Ми його все рівно не можимо спожити на внутрішньому ринку. Тримати "про запас" теж не вигідно і ніде. Вже є проблема з недостатньою потужністю сховищ під урожай цього року.
Якщо не продати надлишки, то наступного року сільське господарство матиме великі проблеми.
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03.11.2022 12:26 Відповісти
для ірану.. головне-для ірану.. щоб чалматі виродки не передохли
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03.11.2022 10:13 Відповісти
Для Зелі головне щоб лідери всього світу почали знову тискати Путлеру руку. Перемовини- наше все !
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03.11.2022 12:00 Відповісти
 
 