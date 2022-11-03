Останній політ ворожого танкіста після влучання у його бронемашину артилерійського снаряда. ВIДЕО

Артилеристи білоцерківської 72-ї ОМБр імені Чорних Запорожців знищили російський танк та його екіпаж.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент успішної атаки українських воїнів зафіксував безпілотник. На записі чітко видно, що після влучання в бронемашину вибухова хвиля відкидає тіло російського танкіста на кілька десятків метрів.

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