Останній політ ворожого танкіста після влучання у його бронемашину артилерійського снаряда. ВIДЕО
Артилеристи білоцерківської 72-ї ОМБр імені Чорних Запорожців знищили російський танк та його екіпаж.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент успішної атаки українських воїнів зафіксував безпілотник. На записі чітко видно, що після влучання в бронемашину вибухова хвиля відкидає тіло російського танкіста на кілька десятків метрів.
Топ коментарі
+73 jklpqrs
показати весь коментар03.11.2022 10:29
+48 Tema9
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+46 Алекс Скела
показати весь коментар03.11.2022 10:30
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в лісосмузі орки в 15 метрах просувалися далі.
були б то наші то постріляли б на броні екіпаж.