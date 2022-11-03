УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5583 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
36 419 108

Останній політ ворожого танкіста після влучання у його бронемашину артилерійського снаряда. ВIДЕО

Артилеристи білоцерківської 72-ї ОМБр імені Чорних Запорожців знищили російський танк та його екіпаж.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент успішної атаки українських воїнів зафіксував безпілотник. На записі чітко видно, що після влучання в бронемашину вибухова хвиля відкидає тіло російського танкіста на кілька десятків метрів. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В пам’ять про загиблого на фронті воїна Максима Вороб’єнка "Бойові птахи України" розробили серію "Валькірій". ФОТО

Автор: 

танк (2071) знищення (7334) 72 окрема механізована бригада (243)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+73
это просто улёт
показати весь коментар
03.11.2022 10:29
+48
Низько полетів - мабуть на дощ.
показати весь коментар
03.11.2022 10:38
+46
Танкісти летять та падають...
Осінь...

Красівоє!
показати весь коментар
03.11.2022 10:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
самопідрив.

в лісосмузі орки в 15 метрах просувалися далі.

були б то наші то постріляли б на броні екіпаж.
показати весь коментар
03.11.2022 22:20 Відповісти
Браво,браво нашим снайперам!❤️А у кацапни по ходу,появился новый Гагарин😆
показати весь коментар
03.11.2022 23:42 Відповісти
Полетарий. Над гнездом кукушки
показати весь коментар
04.11.2022 01:46 Відповісти
рюзке летит,жопой пердит..Один,два,четыре,пять Himars вышел погулять
показати весь коментар
04.11.2022 09:56 Відповісти
полет джмеля а хтось казав що кацапи летати не вмиють. хутчіш за ту лепешка з гавна просто треба йому задати хороше ускореніе
показати весь коментар
04.11.2022 20:47 Відповісти
К дождю.
показати весь коментар
05.11.2022 17:18 Відповісти
Актори індійського кіно так не зможуть😁
показати весь коментар
07.11.2022 15:22 Відповісти
летить....і все життя його нікчемне пролетіло в думках!
показати весь коментар
07.11.2022 18:23 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 