Росіяни майже повністю знищили село Стельмахівка Луганської області. З села евакуйовані усі мешканці, - Гайдай. ВIДЕО

З села Стельмахівка Луганської області евакуйовано останніх жителів. Населений пункт майже повністю знищено.

Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Звільнену Стельмахівку покинули всі мирні мешканці. Вчора з деокупованого села евакуювали останніх сімох жителів. Був у Греківці та Стельмахівці. Сіл майже немає, понівечені всі будинки. В цих населених пунктах вже завершені стабілізаційні заходи. Жителів вмовили виїхати, бо росіяни потужно обстрілюють села. Зимувати там буде вкрай важко і небезпечно", - йдеться в повідомленні.

В Луганській ОВА повідомили, що в Стельмахівці не залишилося мешканців.

"Більше ніхто не відгукнувся і будь-якого руху не помічено. По інших деокупованих населених пунктах ведемо також роботу з евакуації та підвозу гуманітарки", – додали в ОВА.

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