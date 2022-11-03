Росіяни майже повністю знищили село Стельмахівка Луганської області. З села евакуйовані усі мешканці, - Гайдай. ВIДЕО
З села Стельмахівка Луганської області евакуйовано останніх жителів. Населений пункт майже повністю знищено.
Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Звільнену Стельмахівку покинули всі мирні мешканці. Вчора з деокупованого села евакуювали останніх сімох жителів. Був у Греківці та Стельмахівці. Сіл майже немає, понівечені всі будинки. В цих населених пунктах вже завершені стабілізаційні заходи. Жителів вмовили виїхати, бо росіяни потужно обстрілюють села. Зимувати там буде вкрай важко і небезпечно", - йдеться в повідомленні.
В Луганській ОВА повідомили, що в Стельмахівці не залишилося мешканців.
"Більше ніхто не відгукнувся і будь-якого руху не помічено. По інших деокупованих населених пунктах ведемо також роботу з евакуації та підвозу гуманітарки", – додали в ОВА.
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Чи вони хочуть за це грошей ?
Так бери, дороги і так дорогІ будуть - роби репортажі с..самка собаки, роби, роби, а не ....зди.
Щоб бачили люди. БЕРИ І РОБИ!!! тобі за бюджет платять, а не ти - "в бюджет"?
ну ти поняв
робіть якщо реально за нас, так і реально правда переможе .... а землі 7000 років гггг ну дааа