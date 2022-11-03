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Росіяни майже повністю знищили село Стельмахівка Луганської області. З села евакуйовані усі мешканці, - Гайдай. ВIДЕО

З села Стельмахівка Луганської області евакуйовано останніх жителів. Населений пункт майже повністю знищено.

Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ

"Звільнену Стельмахівку покинули всі мирні мешканці. Вчора з деокупованого села евакуювали останніх сімох жителів. Був у Греківці та Стельмахівці. Сіл майже немає, понівечені всі будинки. В цих населених пунктах вже завершені стабілізаційні заходи. Жителів вмовили виїхати, бо росіяни потужно обстрілюють села. Зимувати там буде вкрай важко і небезпечно", - йдеться в повідомленні.  

В Луганській ОВА повідомили, що в Стельмахівці не залишилося мешканців.

"Більше ніхто не відгукнувся і будь-якого руху не помічено. По інших деокупованих населених пунктах ведемо також роботу з евакуації та підвозу гуманітарки", – додали в ОВА.

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Автор: 

евакуація (2322) деокупація (950) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4883)


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Чому ти фото і відео не транслюєш на Європу?
Чи вони хочуть за це грошей ?
Так бери, дороги і так дорогІ будуть - роби репортажі с..самка собаки, роби, роби, а не ....зди.
Щоб бачили люди. БЕРИ І РОБИ!!! тобі за бюджет платять, а не ти - "в бюджет"?
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03.11.2022 12:07 Відповісти
Інформація іде унизу усіх новин Німеччини, так само як і у вас. Ми знаємо,бачимо,допомагаємо
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03.11.2022 12:27 Відповісти
у тебе нема часу тут сидіти, ти береш та робиш - шоб люди знали шо рашка ... "етопздц", і це правда - береш та робиш, просто ти так розслаблено написав, ну ок, якщо нормально робите, просто хай Одін чи хто там, помагає і.т.д., ти просто не написав організацію, а то люди привикли - о, то такий, а, то інакше, а тут ліпше туда бо то фе...
ну ти поняв
робіть якщо реально за нас, так і реально правда переможе .... а землі 7000 років гггг ну дааа
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03.11.2022 12:38 Відповісти
 
 