Офіцер-десантник Кочевенко з передової про енергетичні негаразди в тилу: "Жодні випробування нас не зламають. Маємо бути всі заодно". ВIДЕО

Офіцер 95-ї десантно-штурмової бригади Юрій Кочевенко записав з передової відеозвернення у якому говорить про енергетичні негаразди в країні та необхідність і далі триматися згуртовано перед викликами війни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, своє звернення бойовий офіцер опублікував на своїй сторінці у соцмережі.

"Ми знаємо, що зараз важко. І напевно буде ще важче. Електрика, вода, опалення… Ми звикли, що без цих речей жити не можна. Але повірте - можна. Особливо коли у вас є надмета - свобода! Ми встоїмо і все буде краще ніж було. Нам потрібен міцний тил. І разом ми обов’язково переможемо. Вірте в себе, вірте в ЗСУ, вірте в Україну!", - зазначає Кочевенко.

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