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Новини Відео Війна
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Офіцер-десантник Кочевенко з передової про енергетичні негаразди в тилу: "Жодні випробування нас не зламають. Маємо бути всі заодно". ВIДЕО

Офіцер 95-ї десантно-штурмової бригади Юрій Кочевенко записав з передової відеозвернення у якому говорить про енергетичні негаразди в країні та необхідність і далі триматися згуртовано перед викликами війни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, своє звернення бойовий офіцер опублікував на своїй сторінці у соцмережі.

"Ми знаємо, що зараз важко. І напевно буде ще важче. Електрика, вода, опалення… Ми звикли, що без цих речей жити не можна. Але повірте - можна. Особливо коли у вас є надмета - свобода! Ми встоїмо і все буде краще ніж було. Нам потрібен міцний тил. І разом ми обов’язково переможемо. Вірте в себе, вірте в ЗСУ, вірте в Україну!", - зазначає Кочевенко.

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Автор: 

бойові дії (3886) інфраструктура (492)


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Топ коментарі
+24
Тримайтесь, хлопчики, та бережіть себе! Слава ЗСУ!
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03.11.2022 12:27
+11
Синку, дякуємо за підтримку, дякуємо за вашу роботу. Ми все розуміємо. Тримаємось.
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03.11.2022 12:46
+9
Каждому батальону дизель генератор...
Слава ЗСУ 🔱♥️🖤🔱💙💪🇺🇦👌👍💯
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03.11.2022 12:40
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Тримайтесь, хлопчики, та бережіть себе! Слава ЗСУ!
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03.11.2022 12:27 Відповісти
Каждому батальону дизель генератор...
Слава ЗСУ 🔱♥️🖤🔱💙💪🇺🇦👌👍💯
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03.11.2022 12:40 Відповісти
Синку, дякуємо за підтримку, дякуємо за вашу роботу. Ми все розуміємо. Тримаємось.
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03.11.2022 12:46 Відповісти
тримаймо стрій !🇺🇦
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03.11.2022 13:01 Відповісти
СЛАВА УКРАЇНІ!
УСІ "....енергетичні негаразди...." ПОВНІСТЮ лежать на обленерго!!!!! ПОВНА халатність!!!! В Google Картах є усі дані з координатами !!! Чому не розробити якісь плани, наприклад, для рознесення на різні точки трансформатори, розкидати лінії і т.д...... Гроші..... Нуда населенню продавати в декілька раз дорожче ніж за кордон, + схема = зелена енергія 0,164 євро (5,94 грн) вертають - а ти береш з електромережі по 1,68 - різниця в карман..... І не потрібно нічого встановлявати
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03.11.2022 13:33 Відповісти
Укренерго за таку "підготовку" до зими під час війни взагалі судити треба. За весь час війни не почухалися навіть розробити плани на захист та відновлення енергетичної інфраструктури, не пропрацювали різні варіанти на найгірший випадок. А тепер стабільний тил - під загрозою.
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03.11.2022 14:41 Відповісти
Я б сказав, величезне ще питання, чи це халатність і розгильдяйство, чи насправді зелена погань по оманським договорнякам продовжує реалізовувати план знищення країни!
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03.11.2022 14:50 Відповісти
Мене, чесно кажучи, теж "тєрзают смутниє самнєнія". Не може ж наша влада бути настільки безалаберною, безвідповідальною і тупою, щоб не підготувати захист критичної інфраструктури під час війни? Тут два варіанти - або можновладці абсолютно некомпетентні і не повинні посідати свої посади, або... (конспіролог мод он) Спеціально створюють хаос у тилу, щоб мудрий нарід погодився на капітуляцію.
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03.11.2022 15:21 Відповісти
Юрій,дякуємо Вам.
Виросли наші синочки,захищають рідну землю та свої родини від лютого ворога.
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03.11.2022 14:11 Відповісти
Все норм, стогнуть гниди які не розуміють що таке кацапське освобождение
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03.11.2022 18:29 Відповісти
 
 