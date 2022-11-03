Офіцер-десантник Кочевенко з передової про енергетичні негаразди в тилу: "Жодні випробування нас не зламають. Маємо бути всі заодно". ВIДЕО
Офіцер 95-ї десантно-штурмової бригади Юрій Кочевенко записав з передової відеозвернення у якому говорить про енергетичні негаразди в країні та необхідність і далі триматися згуртовано перед викликами війни.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, своє звернення бойовий офіцер опублікував на своїй сторінці у соцмережі.
"Ми знаємо, що зараз важко. І напевно буде ще важче. Електрика, вода, опалення… Ми звикли, що без цих речей жити не можна. Але повірте - можна. Особливо коли у вас є надмета - свобода! Ми встоїмо і все буде краще ніж було. Нам потрібен міцний тил. І разом ми обов’язково переможемо. Вірте в себе, вірте в ЗСУ, вірте в Україну!", - зазначає Кочевенко.
Топ коментарі
+24 Stanislav Bryzhyk
показати весь коментар03.11.2022 12:27
+11 Наташа Лебедева
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+9 Senator #518037
показати весь коментар03.11.2022 12:40
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Слава ЗСУ 🔱♥️🖤🔱💙💪🇺🇦👌👍💯
УСІ "....енергетичні негаразди...." ПОВНІСТЮ лежать на обленерго!!!!! ПОВНА халатність!!!! В Google Картах є усі дані з координатами !!! Чому не розробити якісь плани, наприклад, для рознесення на різні точки трансформатори, розкидати лінії і т.д...... Гроші..... Нуда населенню продавати в декілька раз дорожче ніж за кордон, + схема = зелена енергія 0,164 євро (5,94 грн) вертають - а ти береш з електромережі по 1,68 - різниця в карман..... І не потрібно нічого встановлявати
Виросли наші синочки,захищають рідну землю та свої родини від лютого ворога.