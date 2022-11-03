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Хвилина ненависті в батальйоні російських мобілізованих "Югра": "Чего мы хотим?", - "Крови!", - "Что мы будем делать?", - "Убивать!". ВIДЕО

У мережі опубліковане відео, на якому для чмобіків батальйону "Югра" з російського Ханти-Мансійського округу проводять мотиваційну хвилину ненависті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, російські пропагандисти називають цей підрозділ  "першим іменним батальйоном мобілізованих військових". Командує цими "вбивцями" чиновник з окружної думи Дмитро Аксьонов. Він, власне, і проводить цей захід.

"Чего мы хотим?", - "Крови!", - "Что мы будем делать?", - "Убивать!", - кричать чмобіки та їхній командир, вишикувавшись на плацу.

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Автор: 

росія (65379) фашизм (60) мобілізація (3077)


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Топ коментарі
+66
После первого же прилёта арты сразу успокоятся, если конечно до нас вообще доедут
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03.11.2022 12:58
+66
Цю зондеркоманду запам'ятати . Для них буде діяти програма "Хочу вмерти"
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03.11.2022 12:58
+56
Україн (-ка) ець, прокинувшись вранці, подумай, що ти зробив, щоб вбити хоча б одного кацапа
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03.11.2022 12:57
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Як плем'я із Володаря Мух. Не вистачає тільки гнилої свинячої голови на палці
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03.11.2022 14:08 Відповісти
А потом в плену будут кукарекать,чо не хотели ехать убивать.Мрази!
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03.11.2022 14:12 Відповісти
там лише парочка похлопала в долоні.
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04.11.2022 08:49 Відповісти
"Война кипит победная,до первого сражения,а после брат,как и везде,сплошные умножения".Дуже легко стояти на плацу і орати про то,про що не маєш ніякого уявлення.
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03.11.2022 14:14 Відповісти
Врага убівать хатітє? Так кроком руш на крємль - ворог там, вбивайте. Нє? А чьто такоє?
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03.11.2022 14:20 Відповісти
Клоуни бл... . .
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03.11.2022 14:20 Відповісти
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03.11.2022 14:21 Відповісти
Идиоты
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03.11.2022 14:24 Відповісти
зольдати ротом. Ще може дошки попробували руками ламати, Чи цеглу...
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03.11.2022 14:26 Відповісти
нічосі!!! розмовляючий фарш...
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03.11.2022 14:28 Відповісти
а потім будуть тихо так, шматками по пакетах розфасовані, смердіти ... москалі це біосміття.
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03.11.2022 14:37 Відповісти
кричащие удобрения - галасливі добрива
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03.11.2022 14:57 Відповісти
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03.11.2022 15:42 Відповісти
Скоро їх кулями накачають....
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03.11.2022 14:59 Відповісти
- Что мы будем делать???
- Умирааать!!!
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03.11.2022 15:02 Відповісти
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03.11.2022 15:14 Відповісти
Ханти-шманти, довбойоби однако.
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03.11.2022 15:59 Відповісти
Надо таких в плен брать?!
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03.11.2022 16:10 Відповісти
Конечно сила,кто ж еще может валятся по обочинам и загадить собой Украину.
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03.11.2022 16:18 Відповісти
Око за око,зуб зазуб.
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03.11.2022 16:19 Відповісти
Если 3 батальон это сила, то на тарелке которую принёс Поехавший(Пахом) - Братишке покушать, и в правду была еда.
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03.11.2022 16:38 Відповісти
Аксонова найти вбити його і все його оточення, а цю мразоту всю на перегній
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03.11.2022 16:54 Відповісти
най містер Маск, Цукенберг і решта, це послухають бо ось це і є - мова ненависті. З ними ми маємо "миритися" з точки зору Маска? Значить маємо миритися і з їх мовою ненависті? І якщо це для Маска і решта ок, у мене запитання, а хто тоді вони такі і що це за "спільноту" таку вони будують з правилами, за якими правду називають мовою ненависті і банять, а справжнісеньку мову ненависті ніби і не помічають?
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03.11.2022 17:23 Відповісти
нехай та курва меркель слухае з макроном.
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03.11.2022 19:49 Відповісти
Вот пусть наши бойцы и запомнят название этого батальона и потом....потом,пленных из этого батальона-не брать.
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03.11.2022 17:26 Відповісти
""Чего мы хотим?", - "Крови!"

Скоро ваше желание исполнится. Но есть один нюанс
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03.11.2022 18:09 Відповісти
Натуральный путинский фашизм.
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03.11.2022 18:34 Відповісти
Орки безмозглые... 🤬
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03.11.2022 18:40 Відповісти
Не, ну это не наши методы, мы будем брать в плен, лечить, откармливать....
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03.11.2022 18:58 Відповісти
кто бере а кто думае да пошло воно
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03.11.2022 19:48 Відповісти
еще в советское время было известно опытным путем, что если взять одного манси с низовьев Таза, привезти в райцентр, то с помощью водки и телевизора уже через пять лет из него получается вполне упоротый кацап.
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03.11.2022 19:08 Відповісти
батальон "Лада"
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03.11.2022 19:26 Відповісти
захлинетеся ви сукі свею чорною кровью..ви вже мерці..ви живете вже авансом.
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03.11.2022 19:46 Відповісти
асвабадітєлі, не переплутайте з ордою
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03.11.2022 19:49 Відповісти
Сперматозоиды *****.
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03.11.2022 20:40 Відповісти
хотят ли югринцы крови?
хотят!
до первых 3,14-zdюлей.
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03.11.2022 20:40 Відповісти
Тупорылое стадо орущих баранов.
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03.11.2022 20:51 Відповісти
Орать на плацу и ишак может. Посмотрим, на сколько вас -- уродов хватит, когда пересечете границу Украины. Молитесь о том, что бы здохли без мучений и быстро.
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03.11.2022 21:44 Відповісти
а кого и за что убивать, пох...й.
а вообще, похоже на:
путин
*****
путин
*****.....
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03.11.2022 23:12 Відповісти
чет напомнило

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03.11.2022 23:22 Відповісти
Я допустим не смотрю российское гавно. Мне ничего не напомнило.
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03.11.2022 23:38 Відповісти
Жесть. И это "братья" слвяне?
Увидел бы это мой дед....подумал бы что снимают в Рейхе
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04.11.2022 00:12 Відповісти
А завод встигне виробити стільки лад?
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04.11.2022 06:08 Відповісти
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05.11.2022 08:41 Відповісти
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