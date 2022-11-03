Хвилина ненависті в батальйоні російських мобілізованих "Югра": "Чего мы хотим?", - "Крови!", - "Что мы будем делать?", - "Убивать!". ВIДЕО

У мережі опубліковане відео, на якому для чмобіків батальйону "Югра" з російського Ханти-Мансійського округу проводять мотиваційну хвилину ненависті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, російські пропагандисти називають цей підрозділ "першим іменним батальйоном мобілізованих військових". Командує цими "вбивцями" чиновник з окружної думи Дмитро Аксьонов. Він, власне, і проводить цей захід.

"Чего мы хотим?", - "Крови!", - "Что мы будем делать?", - "Убивать!", - кричать чмобіки та їхній командир, вишикувавшись на плацу.

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