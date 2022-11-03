Російський бойовий літак збитий українською ППО над Бахмутом: "Не дотягнеш, с#ка, не дотягнеш". ВIДЕО

Українські бійці збили російський літак поблизу Бахмута.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафіксований момент падіння ворожого літака, опублікований в соцмережах.

"Не дотягнеш, сука, не дотягнеш", - каже український воїн услід збитому літакові окупантів.

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