Російський бойовий літак збитий українською ППО над Бахмутом: "Не дотягнеш, с#ка, не дотягнеш". ВIДЕО
Українські бійці збили російський літак поблизу Бахмута.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафіксований момент падіння ворожого літака, опублікований в соцмережах.
"Не дотягнеш, сука, не дотягнеш", - каже український воїн услід збитому літакові окупантів.
Топ коментарі
+76 Филипп Филиппович Преображенск
показати весь коментар03.11.2022 13:09
+64 Григорич #421689
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+46 Kan Kan #518965
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Там, де тяжко гримлять гармати,
Бій переможний іде…
Б»ють козаки зайд-супостатів
І перемога наша прийде! (2 р.)
Приспів: Цвіт калиновий, шепіт діброви,
Батькову хату - хай вічно стоїть…
Рідної мами сивії коси
Мусимо ми, як один захистить! (2 р.)
Ген, майорить малинове знамено
Козача кров на ньому запеклась,
Холодний Яр і Хортиця здригнулись -
На бій Вкраїна знову здійнялась! (2 р.)
Приспів:
Над нашим краєм з року в рік
Кипіли битви, сталь дзвеніла
Невже ж нащадкам козаків
Снаги забракне взятися до діла?!(2 р.)
Приспів:
Поглянь, ізнову «Сміла» піднялась!
Хоробра сталь, в руках дівочих,
Над ворогом, як кара, вознеслась,
І кличе в бій, в січі палають очі!(2 р.)
Приспів:
Наш рідний край, Черкащина чудова!
Захистимо її у грізний час!
Щоби в віках гриміло грізно слово -
Та «першоназва» в нас - «черкас»!!! (2 р.)
А українською курва, підорва, шмара, ************ і так далі, можна проспівати, проричати в гніві і тихо і голосно і без необхідності створювати якийсь зайвий тиск, легко позбавитися негативних емоцій.
нехристеймусульман часто бессмысленно Аллаха вспоминают вместо мата, тоже похоже.
- от не знаю...это хорошая новость или плохая - за 5 дней от начала российско-украинской войны дети научились матюкаться..
и родители их не ругают
Слава Україні!
Слава нації!
Смерть москалям!
*
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
"Снова піарітся, барига"
Таким "піаром" Порох зміцнює нашу оборону.