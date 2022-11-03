Окупанти мінують сигарети, магазини до автоматів, тіла загиблих, - офіцер ЗСУ, інженер Гетьман. ВIДЕО
3 листопада в Україні відзначають День інженерних військ ЗСУ. Офіцер, інженер мотопіхотної бригади Ігор (Гетьман) розповів про особливості роботи саперів Збройних сил.
Про це йдеться в сюжеті журналіста Михайла Ухмана, опублікованому на YouTube-каналі головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова.
За словами військового, перші пів місяця війни проводити операції було легко, оскільки можна було вільно пересуватися. Однак з підвищенням інтенсивності бойових було вже складніше.
Також він розповів, що окупанти, окрім тіл загиблих військових та техніки, мінують навіть цигарки.
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Надо фиксировать и ООН, прикормленная скажет - Что уж, да уж, ыыыы, а может это Зинка?
Нет мля, это дядя Барак. Вот примчлся с Аризоны и украл унитаз, улепетывая оставляя, русские надписи на стенах и убив по спискам активистов, а потом еще и раскидал приманки для детей тупо, ну вот просто почерк Обамы как в Афгане.
"славянин" это чорт, как и Аваков, ну и пофиг го "чорт" это вроде ломового, безобидная сущность. Но ватники даже "ватник" изгадили, так как как правило в ватнике .... "чорт".
И что за "народ" то? это не народ, это диагноз - "рссукий" это тупо - "СТРЕЛЯЙИЕ, глупцы", ибо если он приблизится, то будете как минимум в пропагандистских роликах сняты, ну, а потом презираемы. И да, соседи потом, вернувшись тоже не похлопают по плечу, вернее, похлопают, но не по плечу и не рукой.
Вот и выходит, что даже дохлый кацап ни на что путевое не годен. Лучше сгрести их в кучу бульдозером и сжечь.