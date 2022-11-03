Окупанти мінують сигарети, магазини до автоматів, тіла загиблих, - офіцер ЗСУ, інженер Гетьман. ВIДЕО

3 листопада в Україні відзначають День інженерних військ ЗСУ. Офіцер, інженер мотопіхотної бригади Ігор (Гетьман) розповів про особливості роботи саперів Збройних сил.

Про це йдеться в сюжеті журналіста Михайла Ухмана, опублікованому на YouTube-каналі головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова.

За словами військового, перші пів місяця війни проводити операції було легко, оскільки можна було вільно пересуватися. Однак з підвищенням інтенсивності бойових було вже складніше.

Також він розповів, що окупанти, окрім тіл загиблих військових та техніки, мінують навіть цигарки.

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