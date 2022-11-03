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Окупанти мінують сигарети, магазини до автоматів, тіла загиблих, - офіцер ЗСУ, інженер Гетьман. ВIДЕО

3 листопада в Україні відзначають День інженерних військ ЗСУ. Офіцер, інженер мотопіхотної бригади Ігор (Гетьман) розповів про особливості роботи саперів Збройних сил.

Про це йдеться в сюжеті журналіста Михайла Ухмана, опублікованому на YouTube-каналі головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова.

За словами військового, перші пів місяця війни проводити операції було легко, оскільки можна було вільно пересуватися. Однак з підвищенням інтенсивності бойових було вже складніше.

Також він розповів, що окупанти, окрім тіл загиблих військових та техніки, мінують навіть цигарки. 

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Автор: 

військовослужбовці (4773) ЗСУ (7588) Ухман Михайло (237)


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I recommend to booby-trap the liquor stores and all alcohol in general. Very soon, ruzzian army - no more.
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03.11.2022 17:13 Відповісти
я тоже не верил что в Афганистане эти твари такое делали....
Надо фиксировать и ООН, прикормленная скажет - Что уж, да уж, ыыыы, а может это Зинка?
Нет мля, это дядя Барак. Вот примчлся с Аризоны и украл унитаз, улепетывая оставляя, русские надписи на стенах и убив по спискам активистов, а потом еще и раскидал приманки для детей тупо, ну вот просто почерк Обамы как в Афгане.
"славянин" это чорт, как и Аваков, ну и пофиг го "чорт" это вроде ломового, безобидная сущность. Но ватники даже "ватник" изгадили, так как как правило в ватнике .... "чорт".
И что за "народ" то? это не народ, это диагноз - "рссукий" это тупо - "СТРЕЛЯЙИЕ, глупцы", ибо если он приблизится, то будете как минимум в пропагандистских роликах сняты, ну, а потом презираемы. И да, соседи потом, вернувшись тоже не похлопают по плечу, вернее, похлопают, но не по плечу и не рукой.
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03.11.2022 17:19 Відповісти
Ето для тех кто призывает хоронить орков мол мы не такие... Пускай лучше дохлых орков вороны и собаки жрут раз они даже свои трупы минируют.
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03.11.2022 17:29 Відповісти
Хреново, что они разлагаясь отравляют грунтовые воды трупным ядом. К тому же смрад от них там стоит жутко тошнотворный.
Вот и выходит, что даже дохлый кацап ни на что путевое не годен. Лучше сгрести их в кучу бульдозером и сжечь.
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03.11.2022 21:20 Відповісти
Як говориться: сапер першим іде в насту і останнім відступає.
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03.11.2022 19:32 Відповісти
Ехо фінської війни крепко запало на генетичному рівні у лаптєвих. Недарма в них непарна хромосома.
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03.11.2022 21:41 Відповісти
Арті, ти хто такий? Офіцер? Чому не служиш? Ти російське забухане чмо.
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11.02.2023 19:15 Відповісти
 
 