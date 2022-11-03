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Воїни 61-ї бригади підняли державний прапор у визволеному селі Мала Сейдеменуха на Херсонщині. ВIДЕО

3 листопада воїни 61-ї окремої мотопіхотної бригади визволили від російських окупантів село Мала Сейдеменуха Бериславського району Херсонської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці бригади.

"Стяг України піднімається над Малою Сейдеменухою!", - зазначається у повідомленні.

Також читайте: У результаті операції з визволення селища Невське знищено 34 окупанти, 3 взято в полон, - ГУР

Автор: 

визволення (565) 61 окрема мотопіхотна бригада (4) Херсонська область (5795)


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Топ коментарі
+33
Як приємно таке читати і бачити. Слава Україні. Слава ЗСУ!
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03.11.2022 20:55
+30
Героям слава !!!
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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03.11.2022 21:03
+29
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03.11.2022 20:59
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Як приємно таке читати і бачити. Слава Україні. Слава ЗСУ!
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03.11.2022 20:55 Відповісти
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03.11.2022 20:59 Відповісти
шось з самим Херсоном не зрозуміло..рашисти якісь "маневри" крутять
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03.11.2022 21:00 Відповісти
Тут два путя: або рашисти крутять, або оманський менеджер...
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03.11.2022 21:16 Відповісти
Героям слава !!!
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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03.11.2022 21:03 Відповісти
Є таке,вітаю селище з закінченням окупації.
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03.11.2022 21:04 Відповісти
каких только названий сел у нас нет)))
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03.11.2022 21:08 Відповісти
Ледве прочитав.
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03.11.2022 21:11 Відповісти
Основано в 1807 году как еврейская сельскохозяйственная колония Сейдеменуха/Сейдеминуха. Позже называлась Большая Сейдеменуха. По переписи1897 года евреи составляли 81,8 % населения. В 1927 году поселение получило название Калининдорф и стало центром первого в СССР еврейского национального района, просуществовавшего до 1941 года.
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03.11.2022 21:15 Відповісти
"..По переписи1897 года евреи составляли 81,8 %..." - вiдсото як в ОПi..
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03.11.2022 21:26 Відповісти
🙂
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03.11.2022 21:53 Відповісти
Боже, бережи всіх і кожного, хто землю рідну визволяє! Дай наснаги тим, хто допомагає і не позбав віри тих, хто чекає наших воїнів вдома! Допоможи синам і донькам своїм, матінко Рідна Земле!
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03.11.2022 21:09 Відповісти
В 19-м веке власти переселили некую часть еврейского населения Минской губернии на свободные земли Херсонщины
И они организовали там сельскохозяйственную общину, которую назвали Саде Менуха(так звучит на иврите) или на идиш, с искажениями - Сейде Менухе.
Саде - поле, Менуха - покой, тишина, в данном случае мир - Мирное Поле.
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03.11.2022 21:09 Відповісти
Дуже цікаво. Це справді факт?
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03.11.2022 21:13 Відповісти
Iнфа 100%.
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03.11.2022 21:14 Відповісти
Ці землі не були вільні.
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03.11.2022 21:13 Відповісти
І ким вони тоді, у першій половині 19 століття, були зайняті?
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03.11.2022 21:16 Відповісти
Це були козацькі землі.
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03.11.2022 21:24 Відповісти
Козаків там ніколи не було, ці землі внаслідок турецької кампанії росія відібрала у Туреччини. І по-друге, козаки в цей період вже на повну силу освоювали Кубань.
До речі, папа таварища Троцького, саме так і став херсонським поміщиком. Влада пробувала різні способи освоювання нових земель, і в оренду здавали, і громади організовувала, і переселенців із різних районів завозила
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03.11.2022 21:31 Відповісти
що значить "козаків там ніколи не було"? а хто там був?? і хто там є зараз? козаки то не нація, нація - українці, козаки. то особливий стан(спосіб і мета життя) людей української нації.
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03.11.2022 21:47 Відповісти
Ми не говоримо за етнографію, хто чим займається. Ми говоримо про те, що було на теренах нинішньої Херсонської обл. до того, як царська влада у 19 стор. почала їхнє освоєння.
Присутність козаків була вздовж Дніпра та займалися вони своїми військовими справами. Усі інші степові землі стояли незаймані. Те, що мовою ******** називається цілина.
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03.11.2022 21:56 Відповісти
звісно, цілинні землі на той час там були... але це не означає. що вони були нічиї.... імперська влада роспоряжалсь окупованими землями як своїми, факт обурливий, але історично від цього нікуди не дінешся...
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03.11.2022 22:36 Відповісти
@
>Усі інші степові землі стояли незаймані. Те, що мовою ******** називається цілина.

А те, що ви пишете, ******** мовою називається ДЕЗА. До того ж така, що ******* московськими наративами.

Я вже вам відповів про Кам'янські січ. Але окрім того, козаки на Херсонщині були ще з 15 (п'ятнадцятого, Карл!) століття - с. Качкарівка (та сама Бериславщина), с.Станіслав (Білозерський р-н), Олешки (Олешківська січ) та ін. Окрім козаків на півдні жила сила силенна народу, який тікав від московського закріпащення. І це не рахуючи грецьких і болгарський колоністів.

Бо ми зараз перейдемо до дискусії про "порожні землі Синаю", я людина пряма.
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03.11.2022 22:37 Відповісти
Историк , археолог и этнограф Дмитрий Яворницкий прослеживает историю украинского козачества с начала шестнадцатого века. Но ваши сведения конечно же вернее. В конце концов, кто он такой этот Яворницкий, жалкий академишка с притензией на украиноведа, что бы спорить с самим Домашним Избирателем!

П.С. некоторые кацапы верят в то, что девушка Мария была паломницей из Рязани, и соответственно Иисус Иосифович тоже, рсукий. Вот, чота вспомнилось мне, даже не знаю, почему.
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03.11.2022 23:14 Відповісти
@

>Историк , археолог и этнограф Дмитрий Яворницкий прослеживает историю украинского козачества с начала шестнадцатого века…

Та що ви кажете! Ой, а я й не знав. Я наівно думав, що перші документальні згадки про украінських козаків датуються десь 1492 роком (у той самий час, коли нібито Колумб нібито відкривав Америку).

Село Тягинка у Білозерському районі, чули про таке? Ось цитата з одного з літописів:

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81 Густинський літопис згідно https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE_%D0%93%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%97%D0%BD%D1%96 А. Гваньїні :

«…окаянний Миндикерей: послав чотирьох цариків із сорока тисячами татарів; і положилися при Бузську, а загони по Волині і Поділлю розпустили, скрізь огнем і мечем пустошачи землю. У той то лихий рік і почалися на Україні козаки... Жигмонт-король, хотячи оддячити, послав Прецлава Лянцькорунського збирати люд і так само татарам пакостити. Той же, зібравши охотників кілька сот, пішов із ними аж під Білогород і там забрав множество товару, і коней, і овець татарських і турецьких, та й повернувся назад. Татари ж бо і турки, зібравшись, гналися за ними і настигли їх аж під Очаковом, і билися з ними; та наші поразили їх і з великим добитком та в доброму здоров'ї повернулися. По тім козаками нареклися».

Я вибачаюсь за іронію. Що я насправді хочу сказати, це те, що з часів Яворницького чи Грушевського в дослідженні історіі відбулись тектонічні зміни. Стали доступними такі джерела, яких давні історики не знали, бо не могли до них дотягнутись.
Зараз аби мати час, можна робити історичні відкриття, як то кажуть, на кінчику пера.
Можна знайти друковані матеріали, що стосуються Украіни, у різних куточках світу. Наприклад, видану на початку 1900-х книгу (можливо останній екземпляр) «Історія села Фаліівки» (теперішнє Садове на Інгульці - оте, яке я згадав у попередньому пості) - можна знайти у бібліотеці Нью-Йорка!

До речі, стосовно Яворницького. Шанований історик писав, взагалі-то про запорізьких козаків. Так що, як казали у Одесі: «і ві прави, і ві прави тоже».

Шануймося, бо ми того варті.
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04.11.2022 07:09 Відповісти
@

>Козаків там ніколи не було

Ще й як було! Забули (чи не знали) про Кам'янську Січ, засновану у 17 столітті?
Це ж той самий Бериславський район.

До речі, Седейменуха стояла на річці Інгулець, де трохи нижче по течії, в районі сіл Микільське-Садове, також у 17 ст. стояли козацькі паланки. Козаки контролювали перевіз через річку (небесплатно, звичайно ).
Інгулець у тому місці і у ті часи був завширшки 1.5 км.
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03.11.2022 22:22 Відповісти
Таки так,на той час в Херсонській губернії були вільні землі і Рос імперія колонізувала їх по різному,наприклад поселяла полки,в теперішніх пгт до цих пір є ділення 1ша сотня,2га...9та сотня,а ті села під Бобринцем який повязаний Троцким колонізували українці з під дніпра,всі хотіли землі.
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03.11.2022 23:36 Відповісти
С ПРАВОБЕРЕЖЬЯ выведут все боеспособные части, а они там есть, на левый берег. Там московиты укрепятся и проведут в обороне пару -- тройку месяцев. Затем, усилившись и пройдя боевое слаживание, преступят к отрезанию всей левобережной Украины и ее акупации. Захват левобережья будет проходить через Сумскую и Запорожскую области. При этом они расчитывают на то, что Днепр послужит им защитой от переброски подкрепления с правобережья. До этой части своей программы, постараются иранскими ракетами максимально ослабить Украину по всем направлениям. Это мое субьективное мнение. Можно воспринимать как фатазии. Но, что-то мне подсказывает, что ********** именно так и планируют...
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03.11.2022 21:31 Відповісти
Мечты кацапа
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03.11.2022 21:45 Відповісти
кацпьйо проиграет гонку вооружений еще раз. на єтот раз окончательно, с демилитаризацией и развалом имперской составляющей. Єто обЇективное мнение.
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03.11.2022 21:46 Відповісти
Ага, это называется влажные мечты.
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03.11.2022 21:49 Відповісти
И сразу на Луну. На батуте.
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03.11.2022 22:49 Відповісти
акупации
Ппц... тільки на кацапії такі неграмотні є...
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03.11.2022 23:22 Відповісти
Якщо вивісили відео, значить це пройдена территорія.

Підбираються до Снігурівки зі сходу, вздовж Інгульця
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03.11.2022 21:46 Відповісти
Речник ОК командування Південь заявляла 2-3 дні назад, що на нас невдовзі чекають приємні повідомлення, і тоді ж повідомляли звідти, що пацаки обстрілювали село Безіменне, яке у нас офіційно на картах замальовується як окуповане
Може дійсно скоро Снігурівку звільнять?
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03.11.2022 22:57 Відповісти
Хм... А на карті сайту "Дип стейт" це селище вказане як звільнене ще 10.09.22. Тут два варіанти: 1. Переходило з рук в руки декілька разів і тільки зараз повністю звільнили. 2. Наш генштаб хоче минулі перемоги (про які вже всі підзабули) виставити як нові (типу "Ура!Вперед! Звільняємо!").
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04.11.2022 00:16 Відповісти
Слава солдатам Великой Ukrainy,смерть тварям болот мацковии
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04.11.2022 09:04 Відповісти
ЭТО ЗЕМЛЯ НОГАЙЦЕВ, ДО НИХ ТАМ ЖИЛИ КИПЧАКИ-ПОЛОВЦИ. ГЕНОЦИД НОГАЙЦЕВ ОДНО ИЗ САМЫХ ГНУСНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ОРКОВ.
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04.11.2022 12:22 Відповісти
И над Донецком поднимут такой же, и над Семфирополем. 🇺🇦
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04.11.2022 12:55 Відповісти
 
 