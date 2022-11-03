Воїни 61-ї бригади підняли державний прапор у визволеному селі Мала Сейдеменуха на Херсонщині. ВIДЕО
3 листопада воїни 61-ї окремої мотопіхотної бригади визволили від російських окупантів село Мала Сейдеменуха Бериславського району Херсонської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці бригади.
"Стяг України піднімається над Малою Сейдеменухою!", - зазначається у повідомленні.
Топ коментарі
+33 Анатолий К #427424
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+30 Чайка Київ
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+29 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар03.11.2022 20:59
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Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
И они организовали там сельскохозяйственную общину, которую назвали Саде Менуха(так звучит на иврите) или на идиш, с искажениями - Сейде Менухе.
Саде - поле, Менуха - покой, тишина, в данном случае мир - Мирное Поле.
До речі, папа таварища Троцького, саме так і став херсонським поміщиком. Влада пробувала різні способи освоювання нових земель, і в оренду здавали, і громади організовувала, і переселенців із різних районів завозила
Присутність козаків була вздовж Дніпра та займалися вони своїми військовими справами. Усі інші степові землі стояли незаймані. Те, що мовою ******** називається цілина.
>Усі інші степові землі стояли незаймані. Те, що мовою ******** називається цілина.
А те, що ви пишете, ******** мовою називається ДЕЗА. До того ж така, що ******* московськими наративами.
Я вже вам відповів про Кам'янські січ. Але окрім того, козаки на Херсонщині були ще з 15 (п'ятнадцятого, Карл!) століття - с. Качкарівка (та сама Бериславщина), с.Станіслав (Білозерський р-н), Олешки (Олешківська січ) та ін. Окрім козаків на півдні жила сила силенна народу, який тікав від московського закріпащення. І це не рахуючи грецьких і болгарський колоністів.
Бо ми зараз перейдемо до дискусії про "порожні землі Синаю", я людина пряма.
П.С. некоторые кацапы верят в то, что девушка Мария была паломницей из Рязани, и соответственно Иисус Иосифович тоже, рсукий. Вот, чота вспомнилось мне, даже не знаю, почему.
>Историк , археолог и этнограф Дмитрий Яворницкий прослеживает историю украинского козачества с начала шестнадцатого века…
Та що ви кажете! Ой, а я й не знав. Я наівно думав, що перші документальні згадки про украінських козаків датуються десь 1492 роком (у той самий час, коли нібито Колумб нібито відкривав Америку).
Село Тягинка у Білозерському районі, чули про таке? Ось цитата з одного з літописів:
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81 Густинський літопис згідно https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE_%D0%93%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%97%D0%BD%D1%96 А. Гваньїні :
«…окаянний Миндикерей: послав чотирьох цариків із сорока тисячами татарів; і положилися при Бузську, а загони по Волині і Поділлю розпустили, скрізь огнем і мечем пустошачи землю. У той то лихий рік і почалися на Україні козаки... Жигмонт-король, хотячи оддячити, послав Прецлава Лянцькорунського збирати люд і так само татарам пакостити. Той же, зібравши охотників кілька сот, пішов із ними аж під Білогород і там забрав множество товару, і коней, і овець татарських і турецьких, та й повернувся назад. Татари ж бо і турки, зібравшись, гналися за ними і настигли їх аж під Очаковом, і билися з ними; та наші поразили їх і з великим добитком та в доброму здоров'ї повернулися. По тім козаками нареклися».
Я вибачаюсь за іронію. Що я насправді хочу сказати, це те, що з часів Яворницького чи Грушевського в дослідженні історіі відбулись тектонічні зміни. Стали доступними такі джерела, яких давні історики не знали, бо не могли до них дотягнутись.
Зараз аби мати час, можна робити історичні відкриття, як то кажуть, на кінчику пера.
Можна знайти друковані матеріали, що стосуються Украіни, у різних куточках світу. Наприклад, видану на початку 1900-х книгу (можливо останній екземпляр) «Історія села Фаліівки» (теперішнє Садове на Інгульці - оте, яке я згадав у попередньому пості) - можна знайти у бібліотеці Нью-Йорка!
До речі, стосовно Яворницького. Шанований історик писав, взагалі-то про запорізьких козаків. Так що, як казали у Одесі: «і ві прави, і ві прави тоже».
Шануймося, бо ми того варті.
>Козаків там ніколи не було
Ще й як було! Забули (чи не знали) про Кам'янську Січ, засновану у 17 столітті?
Це ж той самий Бериславський район.
До речі, Седейменуха стояла на річці Інгулець, де трохи нижче по течії, в районі сіл Микільське-Садове, також у 17 ст. стояли козацькі паланки. Козаки контролювали перевіз через річку (небесплатно, звичайно ).
Інгулець у тому місці і у ті часи був завширшки 1.5 км.
Ппц... тільки на кацапії такі неграмотні є...
Підбираються до Снігурівки зі сходу, вздовж Інгульця
Може дійсно скоро Снігурівку звільнять?