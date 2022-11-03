За півтори доби українці зібрали 236 млн грн, за які у Великій Британії придбають 60 бронетранспортерів Spartan, - Притула. ВIДЕО

Громадяни України та іноземці за півтори доби після оголошення мегазбіру фондом Сергія Притули на 50 бронетранспортерів Spartan зібрали 236 мільйонів гривень, яких вистачило на 60 бронетранспортерів.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у офіційному фейсбуці Сергія Притули.

"Ніхто! Ніколи! Нас не переможе! Бо ми - українці! А це означає, що для нас немає слова "неможливо"!

1,5 доби за які ми знову перевертаємо світ догори дригом! І знову перевиконуємо план))))!!! Збір закрито!

Низький уклін усім, хто долучився!", - зазначається у повідомленні.

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