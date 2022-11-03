За півтори доби українці зібрали 236 млн грн, за які у Великій Британії придбають 60 бронетранспортерів Spartan, - Притула. ВIДЕО
Громадяни України та іноземці за півтори доби після оголошення мегазбіру фондом Сергія Притули на 50 бронетранспортерів Spartan зібрали 236 мільйонів гривень, яких вистачило на 60 бронетранспортерів.
Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у офіційному фейсбуці Сергія Притули.
"Ніхто! Ніколи! Нас не переможе! Бо ми - українці! А це означає, що для нас немає слова "неможливо"!
1,5 доби за які ми знову перевертаємо світ догори дригом! І знову перевиконуємо план))))!!! Збір закрито!
Низький уклін усім, хто долучився!", - зазначається у повідомленні.
Топ коментарі
+39 Ан Мур
показати весь коментар03.11.2022 21:07
+31 Перехватчик
показати весь коментар03.11.2022 21:30
+29 Павло Макаренко #514920
показати весь коментар03.11.2022 21:19
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адмірал Няв
@yaadmiralmeow
ще одне повідомлення від комбата або когось зі складів типу «Аня, замов…/Аня, у нас закінчується…/Аня, треба закупити…» і я заплачу, клянусь…чорт його знає, де ті гроші брати 😭😭
Досить проста схема ухилення від податків, бо прозорості нема ніякої.
Але реально потреби війська Притула не знає або навмисне ігнорує.
Його поставили волонтерити щоб конкурувати з Порохом.
Він навіть все за ним повторює.
Вчора Притула купив два комплекси "SHARK" за 15 мільйонів 250 тисяч гривень Щойно в етері "Еспресо" (29.10.2022 о 16:07 год.) Касьянов здав фактичного власника фірми "Укрспецсистемс" (виробника безпілотників Shark).
Це Арахамія.
(с) Яків Євгенович
А ще згадаймо білоруські оборудки голови ЗЕленої фракції.
Хтось вірить? Я ні.
Дуже хочеться повірити, що виграєш саме ти, але головою розумієш, що шанс 1 на 10 000 000, так і з ци фондом Притули. Дуже хочеться вірити, але суми не реальні, в крайньому випадку за такий короткий термін. Ну порахуйте самі приблизно 1 900 грн в секунду. Нехай в середньому донатять по 100 грн, бо в коментарях, люди писали, що надсилали і 50 грн, і 20, і навіть 5 грн, були і такі, що писали що задонатили 200$, але я думаю в середньому 100 грн. Виходить 1 900 грн в секунду і 19 людей відправляли в секунду. Не вірю я в такі цифри. Ну щось не так і все, як не крути. Хоча я і сам донатив по 150 грн, і сьогодні вранці на БТР, і раніше на народні Байрактари. Я на 300 грн, не збіднію, але, ну не так щось в Притуловому королівстві.
Зібрані гроші йдуть Арах*ямії.
а в тебе срублі гроші?)
а військову техніку хай би з бюджету купляли…
Артист,-це щось пов'язане з культурою...
Фонд Сергія Притули завищив вартість одного БТР «Spartan» у 2,5 рази.
Коли недавно Порох закупив в Британії "Спартани", то разом з транспортуванням до України, вони обійшлися в $29 800 за одиницю.
А у Притули, ціна цієї броні близько $100 000 за штуку.
Вопрос сложный. Это стоимость иномарки среднего класса...
В 2016 Латвия вроде как купила 120-130 подобных бронетранспортеров, и там тоже был скандальчик, а цена прыгала от 400 тыщ евро и больше.
В любом случае, кто не верит Притуле, донатьте Чмута в Повернись Живым.
авторитетами України", - тут Ви вже погарячкували, незалежно від того, хто як
ставиться до гарного/поганого Притули. Слава Україні!
https://ic.pics.livejournal.com/gorlis_gorsky/65672736/1950645/1950645_600.jpg
https://ic.pics.livejournal.com/gorlis_gorsky/65672736/1950864/1950864_600.jpg