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В окупований Маріуполь прибула велика кількість мобілізованих з РФ, їх відправлять на Запорізький напрямок, - Андрющенко. ВIДЕО

Тимчасово окупований Маріуполь росіяни використовують як логістичний хаб для своїх військ.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"С. Комишувате та с. Дем’янівка Маріупольського району - з вчора прибула велика кількість військових, розселяється по приміщеннях шкіл, садочків та по приватних будинках за сприяння місцевих колаборантів. З розмов - мобілізовані, яких переводять на Запорізький напрям фронту

Маріуполь. 8:45 за Київським часом. 14 тентованих КАМАЗів на виїзд в бік Мангушу. Відслідковуємо подальший рух. Маріуполь остаточно перетворено на військовий логістичний хаб. В свою чергу це спрощує фіксацію переміщення війьскової сили противника". - йдеться в повідомленні.

Також читайте: В окупованому Маріуполі загарбники посилили фільтраційні заходи, - Андрющенко

Автор: 

Маріуполь (3236) окупація (6718) Андрющенко Петро (696)


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Топ коментарі
+14
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04.11.2022 11:45
+8
А мне видится поворот со Строителей на Шевченко, т.е. в сторону Куприна. 9-этажка кажись общаги медучилища. Как ни крути едут в сторону Запорожья-Бердянска. До сих пор не укладывается в голове, как можно было допустить, что 24 был взят Херсон и Новая Каховка, 25 Мелитополь, 26 Токмак. Еще Порошенко твердил: будут пытаться создать коридор в Крым, в Крыму наращивается группировка...
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04.11.2022 12:47
+4
красивое...
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04.11.2022 13:00
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куйло, схоже, хоче замістити місцеве населення своїми чмобіками!
як важко буде звідти вибити 2-3 мільйони озброєних навіть чмобіків - риторичне питання
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04.11.2022 11:33 Відповісти
а наскребсти путіну тих 2-3 міліони озброєних чмобіків буде ще тяжче.
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05.11.2022 00:17 Відповісти
Perekrestok Stroitelej-Shevchenko((((
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04.11.2022 10:46 Відповісти
отжали у гражданских десятку и своими недосвастиками зетками обмарали
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04.11.2022 10:55 Відповісти
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04.11.2022 11:45 Відповісти
красивое...
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04.11.2022 13:00 Відповісти
Це де ж така краса?
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04.11.2022 13:09 Відповісти
Sli brat Kyiv za 3 dni, prilegli otdohnut
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04.11.2022 16:16 Відповісти
писдариики все тикаем всем запариком огородами...думаю один калаш изрешитит один комаз
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04.11.2022 11:56 Відповісти
Мариупольцы есть в чате? Если мне не изменяет память, то это перекресток Шевченко и Строителей, поворот на Новоселовку. Как бы обратная дорога от Запорожья.
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04.11.2022 12:07 Відповісти
А мне видится поворот со Строителей на Шевченко, т.е. в сторону Куприна. 9-этажка кажись общаги медучилища. Как ни крути едут в сторону Запорожья-Бердянска. До сих пор не укладывается в голове, как можно было допустить, что 24 был взят Херсон и Новая Каховка, 25 Мелитополь, 26 Токмак. Еще Порошенко твердил: будут пытаться создать коридор в Крым, в Крыму наращивается группировка...
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04.11.2022 12:47 Відповісти
А шо эти ваньки-встаньки зимой будут делать? Зимой маскировка намного сложнее, в окопах не посидишь, тепла и электричества мобикам никто давать не будет, костры заметны очень.

Просто спокойно отрабатывать по тем местам, где они скапливаются. Выбивать это мяско целыми пачками. При листве на деревьях все же сложно поразить бэху или танк, листва мешает их замечать, ветки мешают попасть контактным взрывателем или мешают смарт-снарядам (с 2 ударными ядрами) взорваться в нужный момент.

Тем более, вся инфраструктура каждого оккупированного населенного пункта у нас как на ладони. Сами отключим все теплоснабжение и электричество точными попаданиями куда надо, чтобы после освобождения быстро починить. А Ваньки, смотрите ту знаменитую фотку с гранатометом и цепью у бетонного столба. Это вы будете следующие.
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04.11.2022 12:50 Відповісти
Цифры пока обнадеживающие 950 - 850 - 840. Где-то промелькнуло мнение эксперта, что 1000 уничтоженных рашистов каждый день ослабят их потенциал. Ну т.е. при таком количестве утилизированных невозможно качественно компенсировать потери.
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04.11.2022 12:58 Відповісти
А грабить то там уже не чего, все украдено до вас. теперь только смерть, чмобики. даже водки нету
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04.11.2022 13:07 Відповісти
ФАРШ ! доброї дороги в пекло ! 💯😄
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04.11.2022 14:14 Відповісти
В пекло тварюк
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04.11.2022 19:26 Відповісти
 
 