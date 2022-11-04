В окупований Маріуполь прибула велика кількість мобілізованих з РФ, їх відправлять на Запорізький напрямок, - Андрющенко. ВIДЕО

Тимчасово окупований Маріуполь росіяни використовують як логістичний хаб для своїх військ.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"С. Комишувате та с. Дем’янівка Маріупольського району - з вчора прибула велика кількість військових, розселяється по приміщеннях шкіл, садочків та по приватних будинках за сприяння місцевих колаборантів. З розмов - мобілізовані, яких переводять на Запорізький напрям фронту

Маріуполь. 8:45 за Київським часом. 14 тентованих КАМАЗів на виїзд в бік Мангушу. Відслідковуємо подальший рух. Маріуполь остаточно перетворено на військовий логістичний хаб. В свою чергу це спрощує фіксацію переміщення війьскової сили противника". - йдеться в повідомленні.

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