В окупований Маріуполь прибула велика кількість мобілізованих з РФ, їх відправлять на Запорізький напрямок, - Андрющенко. ВIДЕО
Тимчасово окупований Маріуполь росіяни використовують як логістичний хаб для своїх військ.
Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"С. Комишувате та с. Дем’янівка Маріупольського району - з вчора прибула велика кількість військових, розселяється по приміщеннях шкіл, садочків та по приватних будинках за сприяння місцевих колаборантів. З розмов - мобілізовані, яких переводять на Запорізький напрям фронту
Маріуполь. 8:45 за Київським часом. 14 тентованих КАМАЗів на виїзд в бік Мангушу. Відслідковуємо подальший рух. Маріуполь остаточно перетворено на військовий логістичний хаб. В свою чергу це спрощує фіксацію переміщення війьскової сили противника". - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+14 МГМ
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як важко буде звідти вибити 2-3 мільйони озброєних навіть чмобіків - риторичне питання
Просто спокойно отрабатывать по тем местам, где они скапливаются. Выбивать это мяско целыми пачками. При листве на деревьях все же сложно поразить бэху или танк, листва мешает их замечать, ветки мешают попасть контактным взрывателем или мешают смарт-снарядам (с 2 ударными ядрами) взорваться в нужный момент.
Тем более, вся инфраструктура каждого оккупированного населенного пункта у нас как на ладони. Сами отключим все теплоснабжение и электричество точными попаданиями куда надо, чтобы после освобождения быстро починить. А Ваньки, смотрите ту знаменитую фотку с гранатометом и цепью у бетонного столба. Это вы будете следующие.