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Військовослужбовці 93-ї бригади "Холодний яр" знищили склад та КамАЗи ворога на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

93 бригада "Холодний Яр" знищила склади з боєкомплектом російських окупантів на Бахмутському напрямку.

Про це повідомили у  пресслужбі бригади на сторінці Facebook, інформує Цензор.НЕТ

"Механізований батальйон холодноярців "виписали" штраф двом ворожим КамАЗам з БК за неправильне паркування. Окрім того, був знищений будинок зі складом БК. Продовжуємо ліквідовувати сили та засоби окупаційних військ та обороняти Бахмут!" - йдеться в повідомленні. 

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Автор: 

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Чого не скажеш про можновладців (
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04.11.2022 12:48 Відповісти
Бійцям велика подяка.На цьому напрямку у орків зручна траса для підвозу бк,тому,розвідка та вчасне знищення чергової партії значно знизить обстріл наших позицій та збереже життя нашим бійцям та мирним жителям.
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04.11.2022 14:32 Відповісти
 
 