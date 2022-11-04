Військовослужбовці 93-ї бригади "Холодний яр" знищили склад та КамАЗи ворога на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

93 бригада "Холодний Яр" знищила склади з боєкомплектом російських окупантів на Бахмутському напрямку.

Про це повідомили у пресслужбі бригади на сторінці Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Механізований батальйон холодноярців "виписали" штраф двом ворожим КамАЗам з БК за неправильне паркування. Окрім того, був знищений будинок зі складом БК. Продовжуємо ліквідовувати сили та засоби окупаційних військ та обороняти Бахмут!" - йдеться в повідомленні.

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