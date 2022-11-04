У Маріуполі через військову техніку РФ майже паралізований рух на дорогах, - Андрющенко. ВIДЕО

У захопленому російськими загарбниками Маріуполі через пересування військової техніки дорогами загального користування рух на них практично паралізовано.

Про це повідомив у телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Маріуполь в окупації перетворено на великий логістичний хаб окупантів. Єдина дорога, що з’єднує Лівобережний район та Центр міста. Черга автівок, що рухаються від російського кордону біля Новоазовська. Купа військової техніки відкритим шляхом, купа військових вантажів укрито в цивільних вантажівках. Рух для мешканців майже паралізовано. Цивільні українці не в пріоритеті", - написав Андрющенко.

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