У Маріуполі через військову техніку РФ майже паралізований рух на дорогах, - Андрющенко. ВIДЕО
У захопленому російськими загарбниками Маріуполі через пересування військової техніки дорогами загального користування рух на них практично паралізовано.
Про це повідомив у телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
"Маріуполь в окупації перетворено на великий логістичний хаб окупантів. Єдина дорога, що з’єднує Лівобережний район та Центр міста. Черга автівок, що рухаються від російського кордону біля Новоазовська. Купа військової техніки відкритим шляхом, купа військових вантажів укрито в цивільних вантажівках. Рух для мешканців майже паралізовано. Цивільні українці не в пріоритеті", - написав Андрющенко.
Радник мера поставив риторичне питання, як зможе швидка допомога дістатися до пацієнта.
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коли він планував "спецоперацію", він же не планував відмовлятися від торгівлі з заходом.
Він думав, що за 3 дня захватить Україну, поставить януковича, і це буде маріонеткова країна в його руках. І він далі буде торгувати з заходом.
А тут "спецоперація" зайшла так далеко, що і сша відмовляються з ним торгувати і єс.
путін розрушає всю російську економіку.
Головне,щоб було чим...
Але то є таке, що подібні родичі і на коптери скидають своїм на фронті...
тому.. таке.. нема що осуджувати..
Мы хорошо знаем, что на Правобережье Днепра за 8 месяцев враг создал три линии обороны.
Вопрос: сколько линий обороны было создано в Херсонской, Запорожской области за 8 лет?
РюSSишє швайн 🦍🦍🦍вам Капздець 🔥🔥🔥 СЛАВА ЗСУ 🔱♥️🖤🔱💙💛🔱