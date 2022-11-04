УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10602 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
14 844 27

У Маріуполі через військову техніку РФ майже паралізований рух на дорогах, - Андрющенко. ВIДЕО

У захопленому російськими загарбниками Маріуполі через пересування військової техніки дорогами загального користування рух на них практично паралізовано.

Про це повідомив у телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Маріуполь в окупації перетворено на великий логістичний хаб окупантів. Єдина дорога, що з’єднує Лівобережний район та Центр міста. Черга автівок, що рухаються від російського кордону біля Новоазовська. Купа військової техніки відкритим шляхом, купа військових вантажів укрито в цивільних вантажівках. Рух для мешканців майже паралізовано. Цивільні українці не в пріоритеті", - написав Андрющенко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В окупований Маріуполь прибула велика кількість мобілізованих з РФ, їх відправлять на Запорізький напрямок, - Андрющенко. ВIДЕО

Радник мера поставив риторичне питання, як зможе швидка допомога дістатися до пацієнта.

Автор: 

армія рф (17468) Маріуполь (3235) Андрющенко Петро (695)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+14
показати весь коментар
04.11.2022 20:29
+13
Здохнуть кацапсячі ссуки всі!
показати весь коментар
04.11.2022 20:16
+10
Точки У або Атакамс потрібні. Тут для них наче медом помазано. Але, нажаль, нічого нема...
показати весь коментар
04.11.2022 19:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Точки У або Атакамс потрібні. Тут для них наче медом помазано. Але, нажаль, нічого нема...
показати весь коментар
04.11.2022 19:59 Відповісти
точка У не долетить
показати весь коментар
05.11.2022 00:21 Відповісти
З Вугледара до Маріуполя 76 км навпростець.
показати весь коментар
05.11.2022 02:00 Відповісти
БК везуть падали.
показати весь коментар
06.11.2022 18:22 Відповісти
путін все спортив.

коли він планував "спецоперацію", він же не планував відмовлятися від торгівлі з заходом.

Він думав, що за 3 дня захватить Україну, поставить януковича, і це буде маріонеткова країна в його руках. І він далі буде торгувати з заходом.

А тут "спецоперація" зайшла так далеко, що і сша відмовляються з ним торгувати і єс.

путін розрушає всю російську економіку.
показати весь коментар
04.11.2022 20:01 Відповісти
ага, а русскіє і далі вимогають нашої крові, це русскіє самі своїми власними рученьками руйнують свою економіку і свою країну, так само вони і совок про..ли, дуже ******* плакатися і звинувачувати США.
показати весь коментар
05.11.2022 00:25 Відповісти
З Херсонщини мабуть перекидують орків на донеччину та щоб захищати Крим.не для того він набирав мобіків щоб просто здатись.
показати весь коментар
04.11.2022 20:04 Відповісти
Здохнуть кацапсячі ссуки всі!
показати весь коментар
04.11.2022 20:16 Відповісти
це шлях з Таганрогської траси, в інший бік їдуть, в бік Запоріжжя та Херсонщини
показати весь коментар
04.11.2022 21:51 Відповісти
Цивільні українці не в пріоритеті...Хто???
показати весь коментар
04.11.2022 20:05 Відповісти
Зовсім зглузду з'їхав? /хоть і риторичне питання/..яка швидка?Танк чи БТР пропустить швидку? Шо за дурні запитання від Андрющенка? грабують ,катують..вбивають а воно дурне ляпає--швидку пропустити..ну шо б ви казали?
показати весь коментар
04.11.2022 20:16 Відповісти
показати весь коментар
04.11.2022 20:29 Відповісти
Маю надію,що ЗСУ готуються їх зустріти...
Головне,щоб було чим...
показати весь коментар
04.11.2022 20:30 Відповісти
Надія твоя це дуже добре. Але в Італії не треба сидіти і ср..ки гріти. Для початку заткніть рота берлусконі. Слабо? По-друге збиратися і вимагати зброю для України (Головне,щоб було чим...). Писаки...
показати весь коментар
04.11.2022 21:30 Відповісти
та ви на неї так не тисніть.. вона ж звичайна доглядальниця за кимось... в неї там грошей макс на новий айхфон синочку... Коптер, перебачте то в рази вже дорожчий... і не синочку.. (поки-що)..
Але то є таке, що подібні родичі і на коптери скидають своїм на фронті...
тому.. таке.. нема що осуджувати..
показати весь коментар
05.11.2022 18:27 Відповісти
Ну, а на что самолеты, вертолеты ВСУ, Хаймерсы? Жалеют их, что-ли?
показати весь коментар
04.11.2022 20:35 Відповісти
Ех , гахнути б ту колону... асфальтом!
показати весь коментар
04.11.2022 20:43 Відповісти
С 2015 года Порошенко твердил, что эрэфия будет стремиться к созданию коридора на Крым. И вот 2022 год. 24 февраля - Н.Каховка, Херсон. 25 - Мелитополь, 26 - Токмак, Бердянск, 27-28 Мангуш, Волноваха.
Мы хорошо знаем, что на Правобережье Днепра за 8 месяцев враг создал три линии обороны.
Вопрос: сколько линий обороны было создано в Херсонской, Запорожской области за 8 лет?
показати весь коментар
04.11.2022 20:43 Відповісти
Кацапоїд іди нах... думаєш тебе не видно ? Видно як на долоні. Прикривається воно Порошенком...
показати весь коментар
04.11.2022 21:33 Відповісти
Україна получила разрешение на поставку. Крылатых ракет Скальп...с дальнлстью полета 1 000 км совестного производства Британии и Франции...
РюSSишє швайн 🦍🦍🦍вам Капздець 🔥🔥🔥 СЛАВА ЗСУ 🔱♥️🖤🔱💙💛🔱
показати весь коментар
04.11.2022 20:58 Відповісти
Вы сами это придумали или ссылка есть?
показати весь коментар
04.11.2022 21:13 Відповісти
А хто там ще на дорогах рухається,цікаво? Таксі? Чи кур'єри "Глово".
показати весь коментар
04.11.2022 20:59 Відповісти
палишся ты свиноцабака быстро...
показати весь коментар
04.11.2022 22:41 Відповісти
 
 