Військовий РФ обговорює ситуацію на фронті: "Им пох#ю на эту зиму! У них и тепляки, и ночники, нах#й, а у нас них#я", - перехоплення ГУР. ВIДЕО
Військовослужбовець РФ обговорює ситуацію на фронті та безперспективність подальших воєнних дій армії РФ в Україні.
Нове перехоплення розмови окупанта опублікувало Головне управління розвідко МО України, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+38 Ksenia VB
показати весь коментар05.11.2022 10:01
+24 Ksenia VB
показати весь коментар05.11.2022 09:53
+19 Eugene Boyko #535329
показати весь коментар05.11.2022 10:18
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Хоча не факт, що на болотах в дитячій кімнаті ставлять такі світильники із зірочками чи кошенятами.
Чи ночник - це нічний горщик?
Наші захисники помітять чмобіків через тепловізор і кинуть їм щось для зігріву. Гранату, наприклад.
Хто скаже, що граната не гріє - чмобіки чомусь не скаржились.
це це так звучить фіно-угрський акцент.
Оце точно, у скотини падєж відбувається тільки-но вона заїхала в Україну.
А що для фронту зробив гімнокомандуючий Ze? записав відосік, виділив 2 лярда на гімномарафон з відосіками і пограбував з вітренко нафтогаз?
Взагалі "русскому мішке" мороз не страшний. Чого скиглиш?