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Новини Відео Агресія Росії проти України Війна
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Військовий РФ обговорює ситуацію на фронті: "Им пох#ю на эту зиму! У них и тепляки, и ночники, нах#й, а у нас них#я", - перехоплення ГУР. ВIДЕО

Військовослужбовець РФ обговорює ситуацію на фронті та безперспективність подальших воєнних дій армії РФ в Україні.

Нове перехоплення розмови окупанта опублікувало Головне управління розвідко МО України, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ты страну идиотов защищаешь, бл#дь. Воюешь за путинский кусок земли. Все это х#йня, а мы все в говне", - розмова окупанта з дружиною. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17509) розвідка (3866) перехоплення (352)


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Топ коментарі
+38
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05.11.2022 10:01
+24
бо ви одноразові
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05.11.2022 09:53
+19
Мені сподобалось "... ну а, Мішань, етаго, как єго, падеж каакой? ... нуу, груз200..."
Оце точно, у скотини падєж відбувається тільки-но вона заїхала в Україну.
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05.11.2022 10:18
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бо ви одноразові
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05.11.2022 09:53 Відповісти
Наче ган**ни😆
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05.11.2022 10:03 Відповісти
від гандону іноді хоч користь є
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05.11.2022 10:39 Відповісти
чарівний (ні) кацапський йазьік, йазьік гарматникова і дістаєвськава, лярмантава і товстога! расєйськая культура, як заслуговує (ні) на місце серед культур миру
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05.11.2022 12:46 Відповісти
Ну то попроси з дому "начник".

Хоча не факт, що на болотах в дитячій кімнаті ставлять такі світильники із зірочками чи кошенятами.

Чи ночник - це нічний горщик?
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05.11.2022 09:56 Відповісти
щось їм ті тєпловізори не гріють дупу
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05.11.2022 12:47 Відповісти
Та курка у капішоні просто не пояснила як будуть використані тепловізори.

Наші захисники помітять чмобіків через тепловізор і кинуть їм щось для зігріву. Гранату, наприклад.

Хто скаже, що граната не гріє - чмобіки чомусь не скаржились.
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05.11.2022 14:43 Відповісти
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05.11.2022 10:01 Відповісти
Do Not Resuscitate - не реанімувати )))
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05.11.2022 10:40 Відповісти
⚡️Северная Корея впервые за несколько лет начала отправлять поезда в Россию. Вероятно, КНДР тайно поставляет РФ снаряды и боеприпасы для войны в Украине, - Reuters
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05.11.2022 10:02 Відповісти
Говір схожий на забайкальський. Якого статевого органу приперлись за 7500 км.сюди?
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05.11.2022 10:03 Відповісти
"Говір схожий на забайкальський."
це це так звучить фіно-угрський акцент.
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05.11.2022 10:22 Відповісти
На Урале местами так окают. Скороговоркой при этом. Чуть смешно.
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05.11.2022 11:15 Відповісти
Та в Самарській області теж так пердять з таким говором. У них усі так пердять в провінції.
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05.11.2022 10:50 Відповісти
Расєянські дебіли скрєпно вірять, що зима - то расєянській винахід
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05.11.2022 10:05 Відповісти
Упомянули , что Украина 8 лет окапывалась. А в голову-то не пришло, зачем? Видимо новая тактика подготрвки к нападению? Ска, тупые дятлы.
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05.11.2022 10:11 Відповісти
Як це ні#уя? А пакет? А більше русні нічого і не потрібно. 😡
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05.11.2022 10:17 Відповісти
Падежь говорит у них...
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05.11.2022 10:17 Відповісти
Мені сподобалось "... ну а, Мішань, етаго, как єго, падеж каакой? ... нуу, груз200..."
Оце точно, у скотини падєж відбувається тільки-но вона заїхала в Україну.
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05.11.2022 10:18 Відповісти
та не не бреши москалю! Є у вас ! точно є! х*і в кожній сраці
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05.11.2022 10:18 Відповісти
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05.11.2022 10:23 Відповісти
«А че то, кокого то» - Вологда. Кугути вівцеголові
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05.11.2022 10:26 Відповісти
А нет у вас них.я потому, что вы думаете не за обустройство и оборону своей гигантской помойки, а за преступную захватническую войну.
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05.11.2022 10:28 Відповісти
Це саме не ті "тєпляки", що передав Порошенко для фронту?!
А що для фронту зробив гімнокомандуючий Ze? записав відосік, виділив 2 лярда на гімномарафон з відосіками і пограбував з вітренко нафтогаз?
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05.11.2022 10:37 Відповісти
Хєровий з тебе солдат, таварісч. Солдат должен стойко.... і далі за текстом.
Взагалі "русскому мішке" мороз не страшний. Чого скиглиш?
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05.11.2022 11:03 Відповісти
Так звучить русскій мірь - ми їх навчили говорити слов'янською мовою - а вони перетворили її на оце позорисько
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05.11.2022 12:22 Відповісти
О нех, о коклов то есь тепловизири. Оне име греюцца. О нас ентаво нетутоти. Поэтому нам холодно.
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05.11.2022 12:28 Відповісти
цьому недоумку важко втямити чому тепляки не видають
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05.11.2022 14:40 Відповісти
Тупоголовые лапти.
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06.11.2022 13:01 Відповісти
 
 