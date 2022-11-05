Командир окупантів обговорює низьку дисципліну: "5 человек нах#ярились...Алкашей засуну в самую ж#пу. Там не то, что водки, там воды х#й найдут они", - перехоплення ГУР. ВIДЕО
На Херсонщині командир батальйону окупантів обговорює зі співслужбовцем низьку дисципліну і підготовку мобілізованих.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.
З опублікованого перехоплення випливає, що командир батальйону окупантів вкрай незадоволений новоприбулими бійцями. За його словами, з ними було дуже складно "перший місяць".
Тих, хто зловживає спиртним, він обіцяє відправити на найскладніші ділянки фронту.
Топ коментарі
+18 Super Gut
показати весь коментар05.11.2022 11:04
+6 Alexander Savely
показати весь коментар05.11.2022 11:02
+6 Y.M. Z.
показати весь коментар05.11.2022 11:07
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Після пиятики і бійки хтось запустив сигнальну ракету всередину "нічного клубу".
Семён вернувшийся из боя
уже не тот что был вчера
он любит мир он хочет к маме
и у него одна нога