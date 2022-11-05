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Новини Відео Війна
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Командир окупантів обговорює низьку дисципліну: "5 человек нах#ярились...Алкашей засуну в самую ж#пу. Там не то, что водки, там воды х#й найдут они", - перехоплення ГУР. ВIДЕО

На Херсонщині командир батальйону окупантів обговорює зі співслужбовцем низьку дисципліну і підготовку мобілізованих.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.

З опублікованого перехоплення випливає, що командир батальйону окупантів вкрай незадоволений новоприбулими бійцями. За його словами, з ними було дуже складно "перший місяць".

Тих, хто зловживає спиртним, він обіцяє відправити на найскладніші ділянки фронту.

Також читайте: Військовий РФ обговорює ситуацію на фронті: "Им пох#ю на эту зиму! У них и тепляки, и ночники, нах#й, а у нас них#я", - перехоплення ГУР. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17509) розвідка (3866) перехоплення (352)


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Топ коментарі
+18
Давайте не будемо вводитися в оману такими відосами. рашистська армія різна: є і одноразові чмобіки, а є і висококласні професіонали. Тому чим більше ми недооцінюємо ворога, тим вища ціна за таку оману.
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05.11.2022 11:04
+6
i саиого себе ще "засунь в самую ж#пу" - там вам саме мiсце.
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05.11.2022 11:02
+6
Оффтопік: кострома, кострома, гасудариня: https://www.pravda.com.ua/news/2022/11/5/7375069

Після пиятики і бійки хтось запустив сигнальну ракету всередину "нічного клубу".
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05.11.2022 11:07
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i саиого себе ще "засунь в самую ж#пу" - там вам саме мiсце.
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05.11.2022 11:02 Відповісти
я думав бутери з ікрою і кава.. з хаймерсами
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05.11.2022 11:02 Відповісти
Давайте не будемо вводитися в оману такими відосами. рашистська армія різна: є і одноразові чмобіки, а є і висококласні професіонали. Тому чим більше ми недооцінюємо ворога, тим вища ціна за таку оману.
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05.11.2022 11:04 Відповісти
Це для ресурсів,щоб не сумувати,а ЗСУ знають ціну таких розмов, та і не слухають їх. Вони їх відправляють в пекло
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05.11.2022 11:11 Відповісти
Оффтопік: кострома, кострома, гасудариня: https://www.pravda.com.ua/news/2022/11/5/7375069

Після пиятики і бійки хтось запустив сигнальну ракету всередину "нічного клубу".
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05.11.2022 11:07 Відповісти
Малувато дохликів. От би ще одну храмую лошадь павтарілі
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05.11.2022 11:09 Відповісти
Вже 15 , 4 в реанімації. А взагалі - веселуха і назва відповідна, це ж таке, на полігоні всяке може трапитись
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05.11.2022 11:15 Відповісти
Дарвіністи та ще й бухі.
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05.11.2022 11:13 Відповісти
Хіба на Кацапії є не алкаші? Там, якщо кацап не здатен пити, то йому зразу інвалідність дають.
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05.11.2022 12:30 Відповісти
щось таких записів щоденно виставляється ціла купа...а по факту: ЗСУ не звільнили Херсон і Запор області,на Донбасі русня атакує,обстріли міст щоденно,світла немає....Друзі,вам не здається,що нас русня має за лохів,чи лохами ми є для всіх цих СБУ,ГУР,Лєщєнків,Антош,які вивалюють записи про катастрофу у росвійськах....??
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05.11.2022 14:05 Відповісти
Навіщо в жопу? Відразу у чорні пакетики фасуйте ...
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05.11.2022 15:36 Відповісти
З кацапської народної творчості

Семён вернувшийся из боя
уже не тот что был вчера
он любит мир он хочет к маме
и у него одна нога
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05.11.2022 16:50 Відповісти
 
 