Командир окупантів обговорює низьку дисципліну: "5 человек нах#ярились...Алкашей засуну в самую ж#пу. Там не то, что водки, там воды х#й найдут они", - перехоплення ГУР. ВIДЕО

На Херсонщині командир батальйону окупантів обговорює зі співслужбовцем низьку дисципліну і підготовку мобілізованих.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.

З опублікованого перехоплення випливає, що командир батальйону окупантів вкрай незадоволений новоприбулими бійцями. За його словами, з ними було дуже складно "перший місяць".

Тих, хто зловживає спиртним, він обіцяє відправити на найскладніші ділянки фронту.

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