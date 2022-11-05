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Зимову форму для українських військових почали шити в Латвії. ФОТОрепортаж

У суботу, 5 листопада, ризька компанія розпочала пошив зимової військової форми для підрозділів Збройних сил України. Найближчим часом її планують передати в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву посла України у Латвії Олександра Міщенка.

"Зазначена зимова форма робиться спеціально за наданими певними підрозділами ЗСУ розмірами, і ми хочемо, щоб кожний комплект форми максимально підійшов нашим воїнам", - йдеться у повідомленні.

Посол повідомив, що попри вихідний день, латвійські майстри вийшли спеціально на роботу, щоб встигнути якомога швидше зробити першу партію зимового одягу, яка робиться за стандартами НАТО для ЗСУ.

Зимову форму для українських військових почали шити в Латвії 01
Зимову форму для українських військових почали шити в Латвії 02
Зимову форму для українських військових почали шити в Латвії 03
Зимову форму для українських військових почали шити в Латвії 04
Зимову форму для українських військових почали шити в Латвії 05
Зимову форму для українських військових почали шити в Латвії 06

Автор: 

зима (150) Латвія (1351) одяг (201) військовослужбовці (4766)


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Топ коментарі
+19
Якби в майбутньому можна було б зробити союз між 🇺🇦🇵🇱🇪🇪🇱🇹🇱🇻🇬🇧, це було б краще за Євросоюз, ці країни з великими яйцями. Дякуємо країнам Балтії безмежно.
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05.11.2022 16:50
+18
спасибо всем, кто помогает и думает о НАШИХ военных и верит в нашу Победу...
одно удивляет.. у нас уже нет легкой промышленности??? где те, кто ОБЯЗАН был об этом подумать еще летом????? или даже летом прошлого года...
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05.11.2022 16:57
+17
Отак наші вовки готували армію до зими.
Щира подяка Латвії.
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05.11.2022 16:57
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А у чому військові зараз в листопаді ?
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05.11.2022 16:50 Відповісти
В том что другие партнеры дали. У МО есть дела поважнее.
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05.11.2022 17:03 Відповісти
У формі звичайно. А ти не думала, що на війні одяг дуже бистро псується? І його треба дуже багато.
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05.11.2022 17:04 Відповісти
Так, я згодна . Але як у шахматах треба думати на 5 шагів вперед
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05.11.2022 17:07 Відповісти
кроків )
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05.11.2022 17:13 Відповісти
Так шахматіст у нас нЄ очЄнь...
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05.11.2022 17:28 Відповісти
какая разница?шахматист, пианист....!
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05.11.2022 18:10 Відповісти
словацькою теж буде krok ))
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05.11.2022 17:33 Відповісти
Так - pokračujeme dali
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05.11.2022 17:42 Відповісти
наш подумав - 90 комплектів зимової собі залишив, а перед цим 365 комплектів штанів, флісок й футболок
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05.11.2022 17:47 Відповісти
Все есть в Украине тоже достаточно шьют для армии, плюс зарубежные поставки
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05.11.2022 17:10 Відповісти
Ага! Рєзніков вже втретє прозвітував, що всі всім забезпечені. Правда, перші два рази ці заяви були спростовані.
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05.11.2022 17:21 Відповісти
угу так дохрена шиють що тільки одна Канада пошиє півляма комплектів,я вас прошу
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05.11.2022 22:48 Відповісти
Софійка! Не хвилюйтеся !

Я не бачила жодного військового без штанів, або босоніж.

Всі наші хлопці, які приїхали на побивку додому класно вдягнені та по сезону. Я завжди звертаю увагу на те, як вони виглядають, в якому стані берці та якого коляру обличчя. По ним видно, що втомлені, але не замучені та не худі, форма чиста та нова.

Звичайно, що зимова форма ось-ось знадобиться, але зараз на дворі +10 і ніхто ще не носить теплі куртки у місті.
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05.11.2022 19:07 Відповісти
Якби в майбутньому можна було б зробити союз між 🇺🇦🇵🇱🇪🇪🇱🇹🇱🇻🇬🇧, це було б краще за Євросоюз, ці країни з великими яйцями. Дякуємо країнам Балтії безмежно.
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05.11.2022 16:50 Відповісти
а чому у на. не шиють
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05.11.2022 16:50 Відповісти
Підземних заводів немає. C-ram немає.

Було б хоча би щось із цих двох речей то можна було би шити.
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05.11.2022 16:57 Відповісти
коментар даун який ніфіга не шаре у швейному виробництві ... які ще в *** підземні заводи?
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05.11.2022 16:58 Відповісти
Який ти самокритичний.

Окей поясню для самокритичного "дауна". Якщо щось шити для армії, то це тільки централізовано та гігантськими об'ємами інакше воно коштуватиме занадто дорого та скоріше за все не відповідатиме ніяким нормам. А централізовано це значить жирна ціль для прильотів мопедів, а можливо навіть крилатих ракет чи балістичних. Тому таке виробництво треба прикривати мінімум C-ram, або розміщувати на підземному заводі.

Бачиш як все просто.
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05.11.2022 18:30 Відповісти
Вас послухати то в Україні треба закрити все виробництво крім доріг мабуть
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05.11.2022 20:01 Відповісти
Чого б це? Україні треба випросити C-ram в США. Замовити виготовлення їх нової версії в Німеччині.

І після цього розгортати виробництва які будуть ними прикриті.

В ідеалі до того побудувати підземні заводи по аналогії із Іраном. Благо у нас на Дніпровщині кристалічний щит на поверхню виходить. А тому при бажанні можна ударними темпами побудувати підземні заводи що навіть ядерні удари будуть здатні витримати.

Правда є нюанс. РФ отримує з Ірану балістичні ракети. Скоріше за все в такій же нормальній кількості як раніше мопедів. Кількості що виглядає фантастикою для баранів та дідів з нашого виробництва. Так ось проти балістичних ракет C-ram буде не ефективний (не вірю я що вони додумаються його правильно запрограмувати), а тому поможуть тільки підземні заводи та ПРО висотного заатмосферного перехоплення (яким супутники при потребі збивати можна) яке нам ніхто не дасть бо навіть петріот які нам зажали на фоні цього ПРО повне дно.

P.S. І того військові виробництва чи будь які інші на території України що рф вважатиме жирною ціллю будуть піддаватись ракетним та дрон атакам. Протистояти ним можна лише перемістивши все під землю як Іран. Ми можемо захистись автоматизованими ЗАК та C-ram від крилатих ракет і дронів, але чим захиститись від балістичних ракет у нас немає і нам не дістати.
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05.11.2022 21:10 Відповісти
тому що зебобіки чекали халяви
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05.11.2022 16:57 Відповісти
замість того, щоб Розу повнісю перепрофілювати..доречі, трикотаж норм в них
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05.11.2022 17:49 Відповісти
тому що у нас зелені наркомани пиляють гроші на "великому крадівництві" ...
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05.11.2022 16:57 Відповісти
Шиють - на марафоні.
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05.11.2022 16:58 Відповісти
А потому что у зеледента война закончилась еще в 2019 году. Оно же до сих пор (на секундочку три с лишним года) верило что можно договорится "пасередине".
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05.11.2022 17:04 Відповісти
На самом деле у нас шьют. Но общего плана и заказа как такового у МО просто нет. В итоге много формы зимней и летней окажется не нужной и в итоге будет разворовано. Стратегия военных заказов это для умных, а не для ОП и МО.
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05.11.2022 17:07 Відповісти
Все шьют, половина цехов забита заказами для армии, хрен швею сейчас найдете на работу, берут даже без опыта и обучают на месте
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05.11.2022 17:11 Відповісти
спасибо всем, кто помогает и думает о НАШИХ военных и верит в нашу Победу...
одно удивляет.. у нас уже нет легкой промышленности??? где те, кто ОБЯЗАН был об этом подумать еще летом????? или даже летом прошлого года...
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05.11.2022 16:57 Відповісти
или в 19...
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05.11.2022 16:59 Відповісти
У латишей ПО СТАНДАРТАМ НАТО . А в УКРАІНЕ би пошили із сінтетики . Вже було таке
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05.11.2022 17:02 Відповісти
якби думав хтось за військових а не за прибуток, то могли б і наші швачки пошити з якісного матеріалу (думаю шити все ж таки вони вміють) а от з чого і по яких лєкалах...то завдання адміністрації і тех.віддфлу і відділу постачань... та головне міноборони мало дати замовлення і виставити свої вимоги до тканини і зовнішнього вигляду
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05.11.2022 17:12 Відповісти
фабрика Роза в Києві - прикотаж шиє..піжами й халати зараз не зовсім..могли б перепрофілювати на термобілизну
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05.11.2022 17:53 Відповісти
А Вас, КАЦАПСЬКИХ ХАМІВ, не питали



Реєстрація: 22.06.2022
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05.11.2022 17:44 Відповісти
Согласен с Вами, Украина имеет все для пошива внутри страны. В той же Одессе работает не один швейный цех, знаю не понаслышке. Шьют школьную форму, куртки , рабочую одежду ( комбинезоны и т.д.). Я не спец в швейном деле , но наверное можно перепрофилировать под шитье военной формы, тем более за такие крупные заказы бороться будут.
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05.11.2022 17:10 Відповісти
все у нас шиють, коли є замовлення безпосередьо від самих військових, і не лише форму, а й тактичне спорядженні .... просто зебобіна шайка чекала поки дадуть із за кордону за так, бо самим гроші на розкрадання потрібні ... тим паче що це все потрібно організовувати, шукати підрядників, на це потрібні мізки, а у цих дацнів їх немає
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05.11.2022 17:21 Відповісти
Отак наші вовки готували армію до зими.
Щира подяка Латвії.
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05.11.2022 16:57 Відповісти
Герус з арахамією «нашили» зимову уніформу для ЗСУ, як могли….і електрику та бітум у самозваного, через прокладки, закуповували….
Спочатку вирішили за 3 роки заасфальтувати дороги, якими хотіли возити готову уніформу прямо у війська!!
Аж тут, «раптово і неочікувано для служок», ***** на 8 році війни пішов 200 тисячною ордою знову убивати Українців!! Неочікувано, для служок.. !!
Тому, як і завжди, з зимовою формою так і не склалося, Резніков підтвердить…
Ну, мабуть, десь так!!
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05.11.2022 17:05 Відповісти
ох, як людина обізнана в швейному виробництві, почитав тут ваші "експертні"коментарі, і зрозумів що більшість з вас дебіли .... не тому що не знаєте за швейку ... а тому що свою пельку відкриваєте нічого не знаючі
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05.11.2022 17:26 Відповісти
Щиро дякуємо, Латвіє.
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05.11.2022 17:48 Відповісти
А українські швеї сидять без діла ....
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05.11.2022 17:53 Відповісти
Ні, не сидять. Хіба що за кордоном
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06.11.2022 02:15 Відповісти
велика подяка всім країнам які допомагають битися з нацизмом
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05.11.2022 18:08 Відповісти
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05.11.2022 18:08 Відповісти
або три дивізіона Нептуна,в той же ************...
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05.11.2022 22:49 Відповісти
В Литве тоже шьют зимнюю форму для бойцов Украины. 100 тысяч гарантировали поставить. И уже поставляют.
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05.11.2022 18:46 Відповісти
Дуже дякуємо, що б ми робили без Вас, наших друзів.
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05.11.2022 19:17 Відповісти
Зато преЗЕдент у нас давно забезпечений новими футболками і флісками на кожен день.
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05.11.2022 19:14 Відповісти
Ти звiдкiля така узялася ?
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05.11.2022 19:29 Відповісти
а що правда писок коле,ну то обтікай.
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05.11.2022 22:51 Відповісти
дякую.
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05.11.2022 19:42 Відповісти
Тобто, гівняна білорусь може пошити форми для всієї кацапії, а Україна для себе - не може? Резнікова і Укроборонпром потрібно розстріляти за саботаж
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06.11.2022 01:18 Відповісти
Наші швеї МАСОВО сидять зараз БЕЗ РОБОТИ. Гидівська шобла навіть під час війни знищує нашу промисловість
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06.11.2022 01:20 Відповісти
Де вони сидять?
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06.11.2022 02:16 Відповісти
 
 