Зимову форму для українських військових почали шити в Латвії. ФОТОрепортаж
У суботу, 5 листопада, ризька компанія розпочала пошив зимової військової форми для підрозділів Збройних сил України. Найближчим часом її планують передати в Україну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву посла України у Латвії Олександра Міщенка.
"Зазначена зимова форма робиться спеціально за наданими певними підрозділами ЗСУ розмірами, і ми хочемо, щоб кожний комплект форми максимально підійшов нашим воїнам", - йдеться у повідомленні.
Посол повідомив, що попри вихідний день, латвійські майстри вийшли спеціально на роботу, щоб встигнути якомога швидше зробити першу партію зимового одягу, яка робиться за стандартами НАТО для ЗСУ.
Топ коментарі
+19 Серьога Харківський
показати весь коментар05.11.2022 16:50
+18 Вася Шевченко #371210
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+17 Ksenia VB
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Я не бачила жодного військового без штанів, або босоніж.
Всі наші хлопці, які приїхали на побивку додому класно вдягнені та по сезону. Я завжди звертаю увагу на те, як вони виглядають, в якому стані берці та якого коляру обличчя. По ним видно, що втомлені, але не замучені та не худі, форма чиста та нова.
Звичайно, що зимова форма ось-ось знадобиться, але зараз на дворі +10 і ніхто ще не носить теплі куртки у місті.
Було б хоча би щось із цих двох речей то можна було би шити.
Окей поясню для самокритичного "дауна". Якщо щось шити для армії, то це тільки централізовано та гігантськими об'ємами інакше воно коштуватиме занадто дорого та скоріше за все не відповідатиме ніяким нормам. А централізовано це значить жирна ціль для прильотів мопедів, а можливо навіть крилатих ракет чи балістичних. Тому таке виробництво треба прикривати мінімум C-ram, або розміщувати на підземному заводі.
Бачиш як все просто.
І після цього розгортати виробництва які будуть ними прикриті.
В ідеалі до того побудувати підземні заводи по аналогії із Іраном. Благо у нас на Дніпровщині кристалічний щит на поверхню виходить. А тому при бажанні можна ударними темпами побудувати підземні заводи що навіть ядерні удари будуть здатні витримати.
Правда є нюанс. РФ отримує з Ірану балістичні ракети. Скоріше за все в такій же нормальній кількості як раніше мопедів. Кількості що виглядає фантастикою для баранів та дідів з нашого виробництва. Так ось проти балістичних ракет C-ram буде не ефективний (не вірю я що вони додумаються його правильно запрограмувати), а тому поможуть тільки підземні заводи та ПРО висотного заатмосферного перехоплення (яким супутники при потребі збивати можна) яке нам ніхто не дасть бо навіть петріот які нам зажали на фоні цього ПРО повне дно.
P.S. І того військові виробництва чи будь які інші на території України що рф вважатиме жирною ціллю будуть піддаватись ракетним та дрон атакам. Протистояти ним можна лише перемістивши все під землю як Іран. Ми можемо захистись автоматизованими ЗАК та C-ram від крилатих ракет і дронів, але чим захиститись від балістичних ракет у нас немає і нам не дістати.
одно удивляет.. у нас уже нет легкой промышленности??? где те, кто ОБЯЗАН был об этом подумать еще летом????? или даже летом прошлого года...
Реєстрація: 22.06.2022
Щира подяка Латвії.
Спочатку вирішили за 3 роки заасфальтувати дороги, якими хотіли возити готову уніформу прямо у війська!!
Аж тут, «раптово і неочікувано для служок», ***** на 8 році війни пішов 200 тисячною ордою знову убивати Українців!! Неочікувано, для служок.. !!
Тому, як і завжди, з зимовою формою так і не склалося, Резніков підтвердить…
Ну, мабуть, десь так!!