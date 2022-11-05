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"Из окружения выходили: из 36-ти 16 вышли всего. 200-х не разрешают забирать, нах#й. Нет тела - нет дела": російські командири не дають забрати загиблих з поля бою, - перехоплення ГУР. АУДIО

Головне управління розвідки Міноборони України перехопило розмову російського окупанта про нелюдське ставлення їхніх командирів до ліквідованих росіян.

Про це повідомляє ГУР Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Так, російський окупант з 752-го полку РФ на Донецькому напрямку розповідає: "Ніколи було телефонувати, з оточення виходили. З 36 вийшло тільки 16, і 200-х не дозволяють забирати... Немає тіла - немає діла. Ну, можливо, він у полоні, і родичам гроші не виплачують".

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Російський загарбник розповідає, що тіла загиблих лежать на землі, і їх ніхто не забирає.

Автор: 

армія рф (17509) ліквідація (3970) розвідка (3866) перехоплення (352)


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Топ коментарі
+28
Рита? Это, курва мать, Ритуля с таким голоском?
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05.11.2022 20:12
+22
Я думала то мужик. Ніфіга собі «Рітуля»
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05.11.2022 20:22
+19
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05.11.2022 20:10
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05.11.2022 20:10 Відповісти
Нєт тєла - нєт " Лади ". .Для бюджета нєдогосударства - економія .
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05.11.2022 20:10 Відповісти
200-х не разрешают забирать, нах#й

Забирать нах#й.
Правду нечаянно сказал, рузьге!
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05.11.2022 20:11 Відповісти
Рита? Это, курва мать, Ритуля с таким голоском?
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05.11.2022 20:12 Відповісти
так воно ж там пропите та прокурене
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06.11.2022 01:48 Відповісти
Нет тела - нет ....хмурится не надо ЛАДА
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05.11.2022 20:12 Відповісти
***
жмуриться не надо !
"Лада"
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05.11.2022 20:20 Відповісти
Забирають тільки обраних інакше рашенбюджет розвалиться раніше ніж заплановано. В рай попадуть не всі.
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05.11.2022 20:21 Відповісти
Я думала то мужик. Ніфіга собі «Рітуля»
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05.11.2022 20:22 Відповісти
Попривыкали вы там, в своих загнивающих европах, к нетрадиционным ценностям типа всяких там Dunhillов и Treasurerисов. А ты вот попробуй патриотический "Беломорканал" запивать скрепным "Боярышником", тоже таким ретулем станешь
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05.11.2022 21:03 Відповісти
Вітаю! Думала два мужика розмовляють!))))
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05.11.2022 20:38 Відповісти
Чмобік добряче Рітулі настрій зіпсував: не зможе кишки мужа на Ладу обміняти. Доведеться й далі на маршрутках їздити.
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05.11.2022 20:43 Відповісти
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05.11.2022 20:44 Відповісти
ШО-ШО? Кульки закінчились ось ШО, в очереді....до весни, хто долежить, ну а ШО?
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05.11.2022 20:50 Відповісти
Не вірю я в ці перехоплення... правда - простіше й страшніше, скоріш з усе.... таких баалчок можна ліпити по 50 на день.... і рітуля має голос якогось пропитого прапорщика. Ладно, Слава Україні. Це - гловне
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05.11.2022 20:51 Відповісти
Не дуже вірила й я. Але одного разу впізнала по голосу одного *сєпара*. коли жінка з ним прощалась. назвала його ім*я. то точно ...... ну може так співпало...хто-зна...
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05.11.2022 21:00 Відповісти
т а пихуйвочтотытамверишь...!
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05.11.2022 21:16 Відповісти
Рита и её огромный чёрный страпон прорывает Ванькину оборону
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05.11.2022 20:54 Відповісти
Блін , де ж ми їх ховати будемо? Вони ж нам всю землю отруять!
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05.11.2022 20:57 Відповісти
Издание «Верстка» https://t.me/svobodnieslova/889 сообщило о нескольких сотнях мобилизованных из Воронежской области, погибших под обстрелом под оккупированной Макеевкой в Луганской области (не путать с оккупированным городом Макеевка под Донецком). Журналисты ссылаются на рассказ одного из выживших, а также на слова родственников военных, попавших под обстрел.

Алексей Агафонов, уцелевший после обстрела, рассказал, что в их батальоне из 570 человек, в живых осталось 29, 12 ранены, «остальные - всё». Информацию о сотнях погибших подтвердила Злата - жена еще одного выжившего. «Погибших, конечно, больше половины», - сказала она. Людмила Черных, жена другого военного, рассказала об обстреле, но число погибших не назвала.

По словам Агафонова, его батальон привезли под Макеевку и сказали окапываться, а на следующее утро военные попали под обстрел артиллерии, минометов и коптеров. «Нас просто расстреливали. Когда все началось, офицеры сразу убежали», - рассказал Агафонов.

По его словам, ранее на этих позициях под обстрел попал минимум еще один батальон мобилизованных. Военный рассказал, что видел десятки трупов. По его словам, в этом районе мобилизованными закрывают «бреши в обороне», а «местные и контрактники» воевать на переднем краю не хотят.

Выжившие из батальона Агафонова отошли в Сватово - ближайший относительно крупный населенный пункт. По словам военного, по городу группами по 2-5 человек ходят мобилизованные из других разбитых батальонов.

«Верстка» добавляет, что несколько родственников мобилизованных 5 ноября устроили «сход» у здания воронежской прокуратуры и требовали рассказать им правду о судьбе военных. «По телефону нам говорят, что наши сыновья живы, здоровы и даже выполняют воинский долг. Какие к черту живы и здоровы, когда их там всех поубивало?», - цитирует издание Оксану Холодову, мать военнослужащего Андрея Холодова.
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05.11.2022 21:29 Відповісти
"Ти чьо дурак?...". А шо і так не зрозуміло, що дурак. Розумні вже або в полоні від'їдаються, або взагалі втекли з Пуйлостану.
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05.11.2022 21:29 Відповісти
Не в обиду, но у Ритули голос уж больно похож на мужской бас .
СЛАВА УКРАИНЕ ! СМЕРТЬ ОКУПАНТАМ !
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05.11.2022 21:42 Відповісти
у Рітулі голосок солоденький прям !
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05.11.2022 21:57 Відповісти
То не Ріта, то якийсь Рітон. Пєдікі напевно.
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05.11.2022 22:09 Відповісти
Объявите родичам - хотят тело, пусть компенсируют расходы ВСУ по утилизации и хранению. Красивая мотивация должна быть.
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05.11.2022 23:28 Відповісти
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06.11.2022 00:17 Відповісти
это очень плохо, что не забирают - волки и бродячие собаки расплодятся и, самое страшное, что они узнают вкус человечины...
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06.11.2022 08:21 Відповісти
По-моему Рита исполнитель песен Профессора Лебединского... я убью тебя лодочник...
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06.11.2022 12:38 Відповісти
Рита видать гермофродит.
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06.11.2022 17:24 Відповісти
 
 