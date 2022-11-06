Окупант обговорює з дружиною втрати, пияцтво і дезорганізованість армії РФ: "35 - 300-х, 1 - 200-й. Они сами виноваты. Легли около урала и машину в#бали", - перехоплення ГУР. ВIДЕО

Військовослужбовець 239-го мотострілецького полку РФ на Херсонському напрямку обговорює з дружиною втрати, пияцтво і дезорганізованість російської армії.

Нове перехоплення розмови російського окупанта опублікувало Головне управляння розвідки МО України, передає Цензор.НЕТ.

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