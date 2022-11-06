У селі Кам’янка, що опинилося на лінії фронту, не залишилося жодної цілої хати. ВIДЕО

Село Кам’янка, що біля Ізюму - суцільна руїна і пустка. Село опинилося на шляху жорсткої та безпощадної армії рашистів, яка сунула на Донбас.

Про це йдеться у відео проєкту Хащі, передає Цензор.НЕТ.

"У березні тут відбувся один з наймасовіших танкових боїв, коли наша армія стримувала прорив росіян до Слов'янська. Тоді ж російська артилерія практично стерла з лиця землі цей населений пункт. Далі - піврічна окупація і перебування села поміж двох вогнів.

Росіянам зрештою так і не вдалося оточити наше угрупування військ на Донбасі з півночі та прорватися до Слов'янська. Але це коштувало великих втрат серед наших захисників.

У вересні українські військові звільнили село. Точніше те, що від нього лишилося. А лишилися суцільні руїни, сотні покинутих та голодних тварин, трупи місцевих жителів, які пів року лежали під завалами. Десятки тисяч вибухонебезпечних предметів, попалена техніка і відчуття жаху.

Кам'янка не єдине таке село на рубежі між Ізюмом та кордоном Донецької області, але вона є явним прикладом того, що лишає по собі "русскій мір" та війна", - йдеться в повідомленні.

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