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У селі Кам’янка, що опинилося на лінії фронту, не залишилося жодної цілої хати. ВIДЕО

Село Кам’янка, що біля Ізюму - суцільна руїна і пустка. Село опинилося на шляху жорсткої та безпощадної армії рашистів, яка сунула на Донбас.

Про це йдеться у відео проєкту Хащі, передає Цензор.НЕТ.

"У березні тут відбувся один з наймасовіших танкових боїв, коли наша армія стримувала прорив росіян до Слов'янська. Тоді ж російська артилерія практично стерла з лиця землі цей населений пункт. Далі - піврічна окупація і перебування села поміж двох вогнів.

Росіянам зрештою так і не вдалося оточити наше угрупування військ на Донбасі з півночі та прорватися до Слов'янська. Але це коштувало великих втрат серед наших захисників.

У вересні українські військові звільнили село. Точніше те, що від нього лишилося. А лишилися суцільні руїни, сотні покинутих та голодних тварин, трупи місцевих жителів, які пів року лежали під завалами. Десятки тисяч вибухонебезпечних предметів, попалена техніка і відчуття жаху.

Кам'янка не єдине таке село на рубежі між Ізюмом та кордоном Донецької області, але вона є явним прикладом того, що лишає по собі "русскій мір" та війна", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

окупація (6717) Харківщина (6054)


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без сліз на це дивитися не можливо
все розбито, людей нема і сотні голодних тварин
побутова техніка на дорогах бо недолюди не встигли вивезти.
як що з 1000 мешканців залишилось 11 то мабудь 990 були нацистами та бандерівцями???
звучить дико але вата в це тупо вірить.
вірить що Україна з берданками та коктейлями мала напасти на парашу...
150000000 тупих, безмозглих рабів *****....
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06.11.2022 12:30 Відповісти
Немає їх 150млн., то така саме брехня як "фтарая армія міра".... максимум їх 70-80 млн., тих рашистів.
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06.11.2022 12:47 Відповісти
і не слов'яни вони, хоча вкравши нашу тисячолітню історію до неї примазуються. Це нащадки дикої орди, хоча вони поситійно наголошують про три братніх народи нас, себе і білорусь. Ніколи вони нам не були братами і ніколи слов'янами, на ваідміну від білорусів, кацапи для нас найлютіший і настрашніший ворог.
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06.11.2022 18:53 Відповісти
літо, воно таке, що вижити можна. зима їх прибере ((((
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06.11.2022 12:37 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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06.11.2022 12:37 Відповісти
все проклятия мира россии и росиянам.
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06.11.2022 12:39 Відповісти
Доки Московицький режим не паде- доти Московити- рашисти будуть знищувати усе навколо!!!
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06.11.2022 12:46 Відповісти
Так, за дикими вбивцями армії нападу московії йде їх піп, вчитель з російською мовою, літературою і сторією. Коли наша Верховна Рада заборонить найбільшу підпільну секту "русского мира" в Україні РПЦ, яка тут маскується під УПЦ? Не на часі? Свої виборці і наші вороги?
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06.11.2022 18:56 Відповісти
 
 