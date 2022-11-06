"Они его больше сдают, чем удерживают": російський окупант розповів про відступ під Херсоном, - перехоплення ГУР. АУДIО

Росіяни швидше "здають" Херсон, ніж намагаються його втримати будь-якою ціною.

Про це свідчить перехоплення ГУР розмови військовослужбовця НЗФ л/днр на Херсонському напрямку, який розповів про підпали власного БК під час відходу від позицій, передає Цензор.НЕТ.

"Думаю, отсюда скоро будем сваливать. Ну, по ходу, россияне будут все сдавать это дело. Сегодня мы БК палили – все БК сгорело. Они тоже там БК палят. Все горело, стреляло. Короче, все уничтожают боеприпасы. Россияне кричат, что Херсон нужно удержать по любому. Они его больше сдают, чем удерживают", - каже окупант.

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Загарбник розповів, що не розумціє логіку командування, яке спочатку здає 60-100 км територій, а потім наказує вибивати українських воїнів звідти.