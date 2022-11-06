"Они его больше сдают, чем удерживают": російський окупант розповів про відступ під Херсоном, - перехоплення ГУР. АУДIО
Росіяни швидше "здають" Херсон, ніж намагаються його втримати будь-якою ціною.
Про це свідчить перехоплення ГУР розмови військовослужбовця НЗФ л/днр на Херсонському напрямку, який розповів про підпали власного БК під час відходу від позицій, передає Цензор.НЕТ.
"Думаю, отсюда скоро будем сваливать. Ну, по ходу, россияне будут все сдавать это дело. Сегодня мы БК палили – все БК сгорело. Они тоже там БК палят. Все горело, стреляло. Короче, все уничтожают боеприпасы. Россияне кричат, что Херсон нужно удержать по любому. Они его больше сдают, чем удерживают", - каже окупант.
Загарбник розповів, що не розумціє логіку командування, яке спочатку здає 60-100 км територій, а потім наказує вибивати українських воїнів звідти.
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может зелебоба наладил выпуск своих ракет к хаймарсам? выпуск своих танков, бтр, пушек, патронов и зимней одежды?
как запад скажет, так и будет!!
АЛЕ... Причому тут "як запад скаже?".
Це тіпа "запад воює до останього українця"? Щось болотами засмерділо...
Після перемоги України буде щось на кшталт "Плана МаршаАла" і там буде передбачено що всякі зелені шмарклі і інші любітєлі гуманітарки, пройдуть мимо каси і тут буде "зовнішнє управління", це коли всі гроші будуть ідти на конкретні программи, а не по принципу "дали гроші і ідіть собі і не питайте куди ми їх витратемо".
Ось оце і є зовнішне управління від колективного Заходу.
Можете це порівнять з КНДР, Камбоджою або Вєнєсуелою - це вже "результат" зовнішнього управління комуняками.
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Скільки б техніки вони не наганяли,а якщо моральний дух чмобіків низький,то це їм не допоможе....і погодні умови на нашій стороні...
в окопах вода,одежа мокра,простуда...