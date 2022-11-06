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"Они его больше сдают, чем удерживают": російський окупант розповів про відступ під Херсоном, - перехоплення ГУР. АУДIО

Росіяни швидше "здають" Херсон, ніж намагаються його втримати будь-якою ціною.

Про це свідчить перехоплення ГУР розмови військовослужбовця НЗФ л/днр на Херсонському напрямку, який розповів про підпали власного БК під час відходу від позицій, передає Цензор.НЕТ.

"Думаю, отсюда скоро будем сваливать. Ну, по ходу, россияне будут все сдавать это дело. Сегодня мы БК палили – все БК сгорело. Они тоже там БК палят. Все горело, стреляло. Короче, все уничтожают боеприпасы. Россияне кричат, что Херсон нужно удержать по любому. Они его больше сдают, чем удерживают", - каже окупант.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупант обговорює з дружиною втрати, пияцтво і дезорганізованість армії РФ: "35 - 300-х, 1 - 200-й. Они сами виноваты. Легли около урала и машину в#бали", - перехоплення ГУР. ВIДЕО

Загарбник розповів, що не розумціє логіку командування, яке спочатку здає 60-100 км територій, а потім наказує вибивати українських воїнів звідти. 

Автор: 

армія рф (17509) розвідка (3866) Херсон (3380) перехоплення (352)


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Топ коментарі
+32
Всё гады сдадите, и репарации заплатите
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06.11.2022 20:05
+23
лугандонцам всем после деоккупации - поражение в избирательных правах выбора центральной власти лет на двадцать.
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06.11.2022 20:16
+16
До 5 покоління
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06.11.2022 20:20
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Всё гады сдадите, и репарации заплатите
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06.11.2022 20:05 Відповісти
лугандонцам всем после деоккупации - поражение в избирательных правах выбора центральной власти лет на двадцать.
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06.11.2022 20:16 Відповісти
До 5 покоління
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06.11.2022 20:20 Відповісти
...і місцевої- також!
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06.11.2022 20:25 Відповісти
Fake news.
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06.11.2022 20:30 Відповісти
Да вот хрена лысого, мы не лугандон и дыра, такого не допустим, оккупанты будут выбиты.
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06.11.2022 20:50 Відповісти
чем ты их от туда выбьешь, выбиватель, если запад решит прикрутить поставки оружия?
может зелебоба наладил выпуск своих ракет к хаймарсам? выпуск своих танков, бтр, пушек, патронов и зимней одежды?
как запад скажет, так и будет!!
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06.11.2022 22:36 Відповісти
Запад не прикрутит, а выбивают как раз люди, которых большинство патриотов, а не население ОРДЛО. К зелепуху отдельный вопрос.
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07.11.2022 01:35 Відповісти
"запад не прикрутит"? на чому грунтуються ваша впевненність?
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07.11.2022 08:45 Відповісти
Тому що буде ескалація, якої Захід не допустить.
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07.11.2022 08:59 Відповісти
усвідомте, що якщо вас хтось забезпечує, то ви стаєте цілком від нього залежним, а значить, більше не вільні в прийнятті рішень
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07.11.2022 09:07 Відповісти
51-й Штат). Все ж краще ніж ОРДЛО.
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07.11.2022 09:27 Відповісти
Ви праві - якщо ти нічого не робиш а тільке ходиш і просиш гроші то ти залежиш од інших людей.
АЛЕ... Причому тут "як запад скаже?".
Це тіпа "запад воює до останього українця"? Щось болотами засмерділо...
Після перемоги України буде щось на кшталт "Плана МаршаАла" і там буде передбачено що всякі зелені шмарклі і інші любітєлі гуманітарки, пройдуть мимо каси і тут буде "зовнішнє управління", це коли всі гроші будуть ідти на конкретні программи, а не по принципу "дали гроші і ідіть собі і не питайте куди ми їх витратемо".
Ось оце і є зовнішне управління від колективного Заходу.
Можете це порівнять з КНДР, Камбоджою або Вєнєсуелою - це вже "результат" зовнішнього управління комуняками.
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07.11.2022 12:14 Відповісти
А чим ми вибиваєм 8 місяців з-під Києва,Сум,Чернігова,Харкова,Миколаєва?
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07.11.2022 07:54 Відповісти
в натурє, до чого тут Захід і його допомога?!
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07.11.2022 08:39 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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06.11.2022 20:18 Відповісти
Бесполезно,во всех смертях у них виновата Украина.
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06.11.2022 22:52 Відповісти
говор донбасский..блд...
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06.11.2022 22:07 Відповісти
Виходить,командування собі щось планує,а на позиціях у орків діла кепські...
Скільки б техніки вони не наганяли,а якщо моральний дух чмобіків низький,то це їм не допоможе....і погодні умови на нашій стороні...
в окопах вода,одежа мокра,простуда...
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07.11.2022 08:01 Відповісти
у наших теж вода, мокро і простуда, але наші Герої знають за що воюють! щоб таке падло не прийшло звільнати від життя
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07.11.2022 12:59 Відповісти
Херсон освободим но в эти будановские пленки давно не верю и не слушаю
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07.11.2022 08:46 Відповісти
 
 