Росія концентрує сили й засоби для повторення масованих ударів по нашій інфраструктурі, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 256 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Цієї доби окупанти знову застосовували іранські ударні дрони. Є збиття. Але, на жаль, є і влучання. Ми розуміємо також, що держава-терорист концентрує сили й засоби для можливого повторення масованих ударів по нашій інфраструктурі. Зокрема, і для цього Росії знадобилися іранські ракети. Готуємося відповідати.

Увесь світ знатиме, що іранський режим допомагає Росії подовжувати війну, а отже, й подовжувати дію тих загроз для світу, які спровоковані російською війною.

Якби не іранське постачання зброї агресору, ми б зараз були вже ближче до миру. А це означає ближче до повного подолання продовольчої кризи. Ближче до подолання кризи вартості життя. Ближче до стабілізації енергоринку. Ближче до надійного убезпечення від радіаційного шантажу, який Росія не полишає. Тому абсолютно кожен, хто допомагає Росії подовжувати цю війну, повинен разом із нею відповідати й за наслідки війни".

Але також, будь ласка, зауважте: усе частіше є повідомлення, що в Чорне море на бойове чергування не вийшов жоден носій "Калібрів". Це дуже вагомий результат, який забезпечили наші захисники. Що менше російського Чорноморського флоту, то безпечніше в Чорному морі. І обов’язково буде такий день, коли ми зможемо прозвітувати, що забезпечили Україні повний захист від російської загрози як на морі, так і в небі", - сказав Зеленський.

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