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Новини Відео Війна
13 021 50

Росія концентрує сили й засоби для повторення масованих ударів по нашій інфраструктурі, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 256 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Цієї доби окупанти знову застосовували іранські ударні дрони. Є збиття. Але, на жаль, є і влучання. Ми розуміємо також, що держава-терорист концентрує сили й засоби для можливого повторення масованих ударів по нашій інфраструктурі. Зокрема, і для цього Росії знадобилися іранські ракети. Готуємося відповідати.

Увесь світ знатиме, що іранський режим допомагає Росії подовжувати війну, а отже, й подовжувати дію тих загроз для світу, які спровоковані російською війною.

Якби не іранське постачання зброї агресору, ми б зараз були вже ближче до миру. А це означає ближче до повного подолання продовольчої кризи. Ближче до подолання кризи вартості життя. Ближче до стабілізації енергоринку. Ближче до надійного убезпечення від радіаційного шантажу, який Росія не полишає. Тому абсолютно кожен, хто допомагає Росії подовжувати цю війну, повинен разом із нею відповідати й за наслідки війни".

Але також, будь ласка, зауважте: усе частіше є повідомлення, що в Чорне море на бойове чергування не вийшов жоден носій "Калібрів". Це дуже вагомий результат, який забезпечили наші захисники. Що менше російського Чорноморського флоту, то безпечніше в Чорному морі. І обов’язково буде такий день, коли ми зможемо прозвітувати, що забезпечили Україні повний захист від російської загрози як на морі, так і в небі", - сказав Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Іран бреше, що дав РФ небагато дронів. Ми щодня збиваємо по 10, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23954)


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Топ коментарі
+45
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06.11.2022 21:47
+25
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06.11.2022 21:49
+20
если б так абы!!! если б не иран...если б не расия...если б...и если б не саранча с асфальтом...
признай хоть одну ошибку, хоть один проё*... стоившие нам так кроваво-дорого !!!!!
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06.11.2022 21:57
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Ну то заасфальтуй дороги до фронту , щоб ворогу було легше пересуватись . Єрмак в свою чергу має доповісти ворогу про наступну спецоперацію наших комарів - тоді ніякого страйку не буде
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06.11.2022 21:40 Відповісти
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06.11.2022 21:40 Відповісти
можна трохи подетальніше суть? спсб
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07.11.2022 08:35 Відповісти
Вже порохоботи понабігали з асфальтом
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06.11.2022 21:44 Відповісти
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06.11.2022 21:47 Відповісти
Дегенерати-олігофрени-суїцидники , фігуранти ефекту Даннінга-Крюгера, до вас ніколи не дійде, на жаль.
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06.11.2022 22:19 Відповісти
зєблани=опзж, усі інші 'ваші вороги.(шуфрич)
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06.11.2022 22:37 Відповісти
До тебе, дебіла, ніколи не дойде, кого ти вибрало.
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07.11.2022 05:48 Відповісти
зелефіли набігли превентивно з провокаціями по асфальту ..
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07.11.2022 08:36 Відповісти
якщо після першого разу було зруйновано і виведено з ладу близько 40% енергетики,то після другого разу якщо він буде буде взагалі повна дупа
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06.11.2022 21:45 Відповісти
Ракет у них еще на штук семь таких ударов есть. Это не считая иранских дронов и ракет. Короче, не очень много, но лучше нам от этого не станет.
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06.11.2022 22:01 Відповісти
1. Масованих ударів по енергетичній інфраструктурі вже було не 1, а 2.
2. Після цих ударів щось напевне вдається полагодити.
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06.11.2022 22:19 Відповісти
Якось підійде до вас ваша дитина і запитає: " а чим займається Верховний головнокомандувач України". А ви такий: "знімає відосіки". І все, більше Ze нічим іншим не займається, як відосіками.
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06.11.2022 21:48 Відповісти
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06.11.2022 21:49 Відповісти
ЗУСТІЧАЙТЕ ДЕБІЛА !!!
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06.11.2022 22:04 Відповісти
https://youtu.be/3KjZf87d6UU
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07.11.2022 08:21 Відповісти
У них инфраструктура куда уязвимее, зима куда холоднее и никакой границы с ЕС для поставок оборудования и помощи у них нету. У нас есть возможности нанести ответный и намного более жесткий удар. Уже на данный момент должны быть завербованы, подготовлены и заброшены диверсанты и хорошие русские со всем необходимым оборудованием для диверсий. Они уже должны быть на России и иметь легенду хорошую. Уже должны пройти все проверки ФСБ при приеме на работу на стратегические предприятия. 9-ый месяц война идет, это уже должно быть, ведь кроме совсем незначительных денежных вложений и не требуется для серьезных повреждений кацапской инфраструктуры. Они не на острове живут, а с огромными границами без камер и с пограничниками, которые за взятку даже фуру взрывчатки пропустят.
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06.11.2022 21:49 Відповісти
прям как в фильмах!.......
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07.11.2022 08:38 Відповісти
Знов гундосить у відосику. Це так він економить електрику.
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06.11.2022 21:50 Відповісти
- where you from?
- russuia....
- **********?
https://twitter.com/i/status/1589288603670425600
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06.11.2022 21:50 Відповісти
если б так абы!!! если б не иран...если б не расия...если б...и если б не саранча с асфальтом...
признай хоть одну ошибку, хоть один проё*... стоившие нам так кроваво-дорого !!!!!
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06.11.2022 21:57 Відповісти
Де моя тища за вакцинацію?
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06.11.2022 22:01 Відповісти
...тримай, друже, можна не дякувати...
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06.11.2022 23:04 Відповісти
Це щось нове.
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06.11.2022 23:44 Відповісти
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06.11.2022 23:48 Відповісти
Поцупив для свого фотоархіву.
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06.11.2022 23:50 Відповісти
👌
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06.11.2022 23:54 Відповісти
блін давно я не сміявся
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07.11.2022 00:36 Відповісти
на 8 гривнях намалювати Лєнку-скумбрію.
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07.11.2022 09:24 Відповісти
а де банкнота в сім мільярдів?
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07.11.2022 08:39 Відповісти
Варто розмістити санаторії для війсковополонених ближче до об'єктів критичної інфраструктури.
Привід: розчищення завалів від попередніх обстрілів або будування захисних споруд.
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06.11.2022 22:12 Відповісти
Так шо там в понедельник? Ехать на работу? А то опять скажут зеленые обезьяны, что мы все знали заранее, просто не сказали, что бы сохранить интригу.
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06.11.2022 22:24 Відповісти
Цим займається ЗСУ і Залужний. А твоя зелена обєзяна на роялі вже три роки грає поки його падєльніки грабують що бачать.
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06.11.2022 22:37 Відповісти
Чим відповідати буде чмо? Закритими ракетними програмами , чи вилученням клістронів ?
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06.11.2022 22:35 Відповісти
Відповідати буде не "чмо", а ЗСУ. Як мінімум гробами на расєє
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07.11.2022 01:04 Відповісти
А яке відношення має шашличне куїло до ЗСУ?
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07.11.2022 01:42 Відповісти
В тому то і справа, що ніякого, та і чим індивідуально він може відповісти?
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07.11.2022 08:32 Відповісти
шуточками і відосіками...
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07.11.2022 08:47 Відповісти
Головне, що лохи роззявили роти і ковтають оте лайно з мікімауса.
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06.11.2022 22:51 Відповісти
не нагнітай вова, краще заткни пельку.
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06.11.2022 22:59 Відповісти
Вова, поголися, помийся, приведи себе в порядок, одягни костюм та краватку.
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07.11.2022 09:25 Відповісти
 
 