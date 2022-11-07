На РосТБ визнали, що турецький флот у кілька разів потужніший за ЧФРФ: Турки володіють Чорним морем. ВIДЕО
Російські пропагандисти у ефірі РосТБ повертаються до реальності та визнають, що турецький флот у кілька разів потужніший за Чорноморський флот РФ. "Давайте не будемо себе обманювати: турецький флот у кілька разів потужніший за Чорноморський флот РФ. Турки володіють Чорним морем зараз", -
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Давайте не будемо себе обманювати: турецький флот у кілька разів потужніший за Чорноморський флот РФ. Турки володіють Чорним морем зараз", - сказав один із пропагандистів-військових експертів в ефірі чергового російського ток-шоу.
Топ коментарі
+23 Александр Чуднивец #474549
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Оккупанты девять месяцев ждали разрешения от Анкары.
Корабли Тихоокеанского флота РФ, которые намеревались зайти в Черное море и атаковать Украину, отправились назад в места базирования. Об этом сообщил 6 ноября в Fаcebook главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко.
Он сослался на опубликованные в тот же день в Twitter наблюдателей за кораблями в проливах возле Сингапура снимки российских кораблей.
«Ракетный крейсер Тихоокеанского флота РФ Varyag (011), большой противолодочный корабль Admiral Tributs (564) [...] в Сингапурском проливе на пути к месту базирования Владивосток из Средиземного моря, они пробыли там со 2 февраля 2022 года, готовились идти в Черное море атаковать украинские берега», - написал Клименко.
Он обратил внимание, что на кораблях были нарисованы символы российской агрессии против Украины - знаки «Z» и «V».
«Это как в старом анекдоте: «Не пригодилось». И все из-за Турции с ее проливами. А ожидали девять месяцев. Устали, ремонтироваться не было где, экипажи одичали», - прокомментировал ситуацию Клименко.
https://www.youtube.com/watch?v=B7dvttQZgUY&t=5s
Не разрешила пройти... просто послала нах. Без единого выстрела.
Как же скрепы то теперь?