На РосТБ визнали, що турецький флот у кілька разів потужніший за ЧФРФ: Турки володіють Чорним морем. ВIДЕО

Російські пропагандисти у ефірі РосТБ повертаються до реальності та визнають, що турецький флот у кілька разів потужніший за Чорноморський флот РФ. "Давайте не будемо себе обманювати: турецький флот у кілька разів потужніший за Чорноморський флот РФ. Турки володіють Чорним морем зараз", -

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Давайте не будемо себе обманювати: турецький флот у кілька разів потужніший за Чорноморський флот РФ. Турки володіють Чорним морем зараз", - сказав один із пропагандистів-військових експертів в ефірі чергового російського ток-шоу.

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