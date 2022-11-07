Окупант розповідає родичам про відступ з Херсонщини до Криму: "Новости не слушайте", - перехоплення ГУР. ВIДЕО
Російський загарбник у перехопленій українською розвідкою розмові поскаржився на постійні обстріли українських захисників та повідомив про відступ окупаційної армії з Херсонської області до Криму.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.
ГУР ідентифікували особу окупанта з перехопленої розмови. Ним виявився Роман Федорінов, 2001 року народження, ймовірно, уродженець смт Шушинське Красноярського краю РФ.
Чоловік - офіцер, який тимчасово виконує функції командира танку. З березня прикомандирований до ОМОНу. За наявною інформацією, він проходить військову службу у танковому батальйоні 205-ої окремої мотострілецький бригади.
За його словами, окупаційна армія має намір відходити з Херсонської області орієнтовно до Криму.
"А так эти четыре дня не прекращали бомбить. Бомбили и бомбили 152-ми...", – розповів він.
"Я вот смотрю, ты не звонишь... А че мне сказали – в Херсоне наши вперед пошли? Разгромили там...", – каже співрозмовник окупанта.
"Не знаю. Это новости – не слушайте", – відповів він.
"Значит, обманули меня", – констатував співрозмовник окупанта.
"Да, обманули", – підтвердив окупант.
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