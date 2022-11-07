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Окупант розповідає родичам про відступ з Херсонщини до Криму: "Новости не слушайте", - перехоплення ГУР. ВIДЕО

Російський загарбник у перехопленій українською розвідкою розмові поскаржився на постійні обстріли українських захисників та повідомив про відступ окупаційної армії з Херсонської області до Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

ГУР ідентифікували особу окупанта з перехопленої розмови. Ним виявився Роман Федорінов, 2001 року народження, ймовірно, уродженець смт Шушинське Красноярського краю РФ.

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Чоловік - офіцер, який тимчасово виконує функції командира танку. З березня прикомандирований до ОМОНу. За наявною інформацією, він проходить військову службу у танковому батальйоні 205-ої окремої мотострілецький бригади.

За його словами, окупаційна армія має намір відходити з Херсонської області орієнтовно до Криму.

"А так эти четыре дня не прекращали бомбить. Бомбили и бомбили 152-ми...", – розповів він.

"Я вот смотрю, ты не звонишь... А че мне сказали – в Херсоне наши вперед пошли? Разгромили там...", – каже співрозмовник окупанта.

"Не знаю. Это новости – не слушайте", – відповів він.

"Значит, обманули меня", – констатував співрозмовник окупанта.

"Да, обманули", – підтвердив окупант.

Автор: 

армія рф (17526) розвідка (3866) перехоплення (352) Херсонська область (5795)


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07.11.2022 10:23 Відповісти
Розмовляють з кавказським акцентом. Навiть мови своєї не пам'ятають, манкурти.
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07.11.2022 10:38 Відповісти
чи фейкова плівка....
нашу пропаганду не треба недооцінювати ...
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07.11.2022 12:12 Відповісти
Дурак обманываться рад.
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07.11.2022 10:58 Відповісти
Армянский акцент.
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07.11.2022 11:08 Відповісти
Вот так. Даже в Шушенском, можно сказать в колыбели Ильича, чисто русские горные, слюшай да, люди живут. Которые потом в качестве "учителей " изящной русской словесности к нам в Украину приезжают.
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07.11.2022 11:47 Відповісти
Ти ж мене підманула...
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07.11.2022 11:50 Відповісти
 
 