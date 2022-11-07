Десантники 79-ї ОДШБ знищили ще один російський танк на Східному напрямку. ВIДЕО
Миколаївські десантники зірвали спроби штурму своїх позицій, знищивши танк окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє служба зв'язків з громадськістю 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України.
"Десантники 79-ї окремої десантно- штурмової бригади продовжують давати гідну відсіч російським загарбникам у визначених районах Донбасу. Так, днями, воїни одного з підрозділів знищили танк окупантів, який підтримував вогнем ворожу піхоту, що намагалася штурмувати позиції бригади. Після того, як грізна бойова машина окупантів була спалена, противник у паніці відійшов", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+10 Назар Проскуряков
показати весь коментар07.11.2022 12:26
+9 krot_lub
показати весь коментар07.11.2022 12:23
+8 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар07.11.2022 12:26
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