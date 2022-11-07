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Десантники 79-ї ОДШБ знищили ще один російський танк на Східному напрямку. ВIДЕО

Миколаївські десантники зірвали спроби штурму своїх позицій, знищивши танк окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє служба зв'язків з громадськістю 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України.

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"Десантники 79-ї окремої десантно- штурмової бригади продовжують давати гідну відсіч російським загарбникам у визначених районах Донбасу. Так, днями, воїни одного з підрозділів знищили танк окупантів, який підтримував вогнем ворожу піхоту, що намагалася штурмувати позиції бригади. Після того, як грізна бойова машина окупантів була спалена, противник у паніці відійшов", - йдеться у повідомленні.

танк (2071) знищення (7334) 79 окрема десантно-штурмова бригада (201)


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Топ коментарі
+10
Смерть маскалям.
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07.11.2022 12:26
+9
жодного вцілілого будинку, сарая чи гаража, а танк горить добре.
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07.11.2022 12:23
+8
Фахово виконана робота фахівцями своєї справи...і кабздун даволєн...
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07.11.2022 12:26
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жодного вцілілого будинку, сарая чи гаража, а танк горить добре.
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07.11.2022 12:23 Відповісти
так...я теж звернув увагу...що одне попелище від села зосталось..орда..
Ментальнісь орди з 1200 років по 2022р.
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07.11.2022 12:36 Відповісти
Смерть маскалям.
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07.11.2022 12:26 Відповісти
Фахово виконана робота фахівцями своєї справи...і кабздун даволєн...
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07.11.2022 12:26 Відповісти
Та так, на його концертах останнім часом суцільні аншлаги 👍
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07.11.2022 14:51 Відповісти
Гарно горить разом москолотою.
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07.11.2022 12:33 Відповісти
ничего живого нет в округе...
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07.11.2022 12:38 Відповісти
Котики наші, бережи і допомагай вам Господь та Матінка Богородиця
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07.11.2022 13:24 Відповісти
Нацисти ІІІ Рейху виглядали ангелами проти раша-фашистських варварів **********-кацапської недоімперії.
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07.11.2022 13:26 Відповісти
Московити справилися, знищили половину міст і сіл Донецької і Луганської областей, а ще половину знищать, коли будуть втікати на мокшандію. Такі вони "ашвабадітєлі".
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07.11.2022 15:22 Відповісти
79-я жжет!
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07.11.2022 20:19 Відповісти
 
 