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Український десантник про бої на Луганщині та Донеччині: "Ми знищили півтори тисячі живої сили та понад сотню бойових машин окупантів". ВIДЕО

Розвідник на ім’я Микола однієї з військових частин Десантно-штурмових військ ЗС України розказав про бойові дії в районах Білогорівки, що на Луганщині та Богородичного, що на Донеччині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Командуванні ДШВ ЗС України.

"Цієї весни, російські загарбники намагались навести понтонні переправи через річку Сіверський Донець в районі Білогорівки та перейти до наступу на Слов’янськ та Краматорськ. Ми знищили півтори тисячі живої сили та понад сотню бойових машин окупантів", – розповідає український захисник.

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Зазначається, що воїни-десантники разом з іншими підрозділами ЗС України зустріли противника та знищили їх особовий склад, техніку та вщент зруйнували плани окупантів. Далі Миколу перекинули на Богородичне, де він отримав важке поранення. Але після лікування повернувся у стрій та продовжує захищати Україну.

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Топ коментарі
+21
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07.11.2022 14:08
+16
Підмосков'я не резинове. Підмосков'я - дерев'яне.
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07.11.2022 14:11
+9
Враховуючи, як вони тупо перли на одну і ту саму вузьку ділянку на березі річки, просто під вогонь нашої арти, звучить правдоподібно.
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07.11.2022 14:15
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07.11.2022 14:08 Відповісти
Підмосков'я не резинове. Підмосков'я - дерев'яне.
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07.11.2022 14:11 Відповісти
Но попы резиновые!!!
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07.11.2022 15:03 Відповісти
знайома картина... двісті метрів від Ростовського Кремля
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07.11.2022 14:16 Відповісти
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07.11.2022 14:10 Відповісти
Враховуючи, як вони тупо перли на одну і ту саму вузьку ділянку на березі річки, просто під вогонь нашої арти, звучить правдоподібно.
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07.11.2022 14:15 Відповісти
Слава ЗСУ! Бийте тварюк рашистських!
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07.11.2022 14:30 Відповісти
Mikoli - huge respect.
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07.11.2022 14:35 Відповісти
Слава ЗСУ!
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07.11.2022 14:37 Відповісти
Наші вояки ЗСУ - найкращі в Світі !!!
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07.11.2022 14:41 Відповісти
Зараз на мене накинуться з критикою але скажу що оту гучну переможеньку під Білогорівкою насправді оплатили життями більше наших воїнів ніж нам розказують.
Розповідь побратима який повернувся з полону після цього бою...
Батько мого друга 61 рік пішов добровільно захищати Чернігів в скрутну годину, і 2 місяці воював без броні і каски у 58-й. В травні разом з такими ж як він (без досвіду) їх групу (семеро вояків) кинули на той моцкальський плацдарм і сказали знайти і підірвати понтони. В них були ВОГ-и і НЛАВ. Понтонів в тумані вони не знайшли, пішли через ліс назад до Білогорівки. В лісі по ним почали стріляти і вбили двох мобілізованих. Їх вже лишилось 5. Вони не бачили звідки по ним стріляють і почали відходити. Трьох ще поранило. Один поранений був в ноги і затримував інших. Їх майже оточили і почали закидувати гранатами. Один був зкраю і вийшов з оточення. Інші 4 вирішили здаватись (3 поранених). При здачі батько друга не зміг підняти руку вгору бо вона була поранена, і орки всадили йому кулю (чомусь саме в плече яке було ціле). Їх так сяк забинтували і повели через ліс до річки. І тепер в лісі вже була купа техніки. Почався ацький артобстріл зі сторони ЗСУ, орки одного полоненого прив'язали згори до бмп але чудом в нього не попали осколки. Далі всіх повели через понтони (вони вже були). Далі полонені йшли окремо і двоє з них потрапили в госпіталь і Курське сізо. А двоє - ніхто не знає, але друг знайшов фото їх мертвих (включно з батьком) у рашиських телеграм каналах. В тіла його батька вже пробита голова. Побратими після полону підтвердили що на фото він. Родичі теж. Військовий судмедексперт (друг загиблого) - теж. Військовий медик-також. Але ні менти ні сбу не хотіли відкривати справу про смерть, а зразки днк в родичів взяли тільки після дзвінку знайомому в штабі. Після цього смішно читати опуси про орків на яких наср@ти їх генералам, бо подекуди в ЗСУ те саме коїться.
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07.11.2022 18:05 Відповісти
 
 