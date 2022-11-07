Український десантник про бої на Луганщині та Донеччині: "Ми знищили півтори тисячі живої сили та понад сотню бойових машин окупантів". ВIДЕО

Розвідник на ім’я Микола однієї з військових частин Десантно-штурмових військ ЗС України розказав про бойові дії в районах Білогорівки, що на Луганщині та Богородичного, що на Донеччині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Командуванні ДШВ ЗС України.

"Цієї весни, російські загарбники намагались навести понтонні переправи через річку Сіверський Донець в районі Білогорівки та перейти до наступу на Слов’янськ та Краматорськ. Ми знищили півтори тисячі живої сили та понад сотню бойових машин окупантів", – розповідає український захисник.

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Зазначається, що воїни-десантники разом з іншими підрозділами ЗС України зустріли противника та знищили їх особовий склад, техніку та вщент зруйнували плани окупантів. Далі Миколу перекинули на Богородичне, де він отримав важке поранення. Але після лікування повернувся у стрій та продовжує захищати Україну.