"Вижити в Україні": австралійський журналіст розповів про розкриті звірства росіян у визволених регіонах України. ВIДЕО

Недавні втрати Путіна на полі бою підбадьорили українців. Стів Каннан їде в зону бойових дій на півночі України, щоб зустрітися з людьми, звільненими від російської окупації. Він чує історії про травми, мужність і непокору.

Відео-репортаж журналіста опубліковано на каналі ABC News, передає Цензор.НЕТ.

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Молода пара святкує весілля перед розбомбленою будівлею.

Старий чоловік змітає уламки ракетних ударів, спантеличений агресією Росії.

Слідчі викопують тіла з місця масового поховання в лісі.

Люди збираються в бункері на письменницький фестиваль.

Це історії, які розкриває європейський кореспондент Стів Каннан, подорожуючи східною Україною після надзвичайної військової перемоги над Росією.

Звільнені від окупації люди діляться історіями травм і труднощів, надії та виживання.

70-річний Анатолій Гарагатий, оператор-любитель із YouTube-каналом, розповідає, як провів сто днів у камері міліції. Коли він відмовився російським викрадачам зробити пропагандистське відео, його катували.

"Неважливо, скільки я ще проживу, але я не хочу, щоб моя душа зустрілася з моїми батьками і щоб вони подумали, що я зрадник".

У тихому лісі за межами міста Ізюм слідчі викопують сотні тіл із місця масового поховання.

"Для мене це не дискусійно. Це військові злочини", – каже міністр оборони Олексій Резніков. "Це наступний пакет для майбутнього трибуналу. Ми називаємо це Нюрнберг 2".

Директор харківського Музею української літератури Тетяна Пилипчук влаштувала літературний фестиваль у бункері. Це демонстрація непокори супротивнику, який хоче знищити їхню культуру.

"Проведення таких заходів у місті, яке знаходиться під загрозою… є дуже сильним сигналом ворогу".

Принижена своїми недавніми втратами, Росія завдає у відповідь ракетних ударів по електростанціях і життєво важливої ​​інфраструктури. З наближенням зими багато хто живе без газу, світла та води.

Але рішучість українців перемогти свого загарбника лише зміцнилася.

"Ми повинні вижити. Треба боротися за свою землю, за сім’ю, за свої будинки", – каже Резніков.

"Про що ти говориш? Ми вже виграли!" — каже Гарагатий. "Вони поняття не мають, що вони тут роблять. Боягузи. Вони боягузи".