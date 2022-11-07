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Новини Відео Війна
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Підірвані дамби, вигорілі сотні квадратних кілометрів лісу: військові показали визволену від росіян Харківщину. ВIДЕО

Військові харківської територіальної оборони показали, що залишив після себе "рускій мір" у Харківській області.

Відповідне відео опубліковано на фейсбук-сторінці Сили територіальної оборони ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Так зараз виглядає Оскільське водосховище на Харківщині. Тікаючи від Збройних сил України, рociяни підірвали шлюзи на дамбі.

Вигорілі сотні квадратних кілометрів лісу, спалена бронетехніка. Це те, що залишив після себе "рускій мір".

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У цьому відео Харківського батальйону (Харківська окрема бригада територіальної оборони) ви можете побачити, як зараз виглядають звільнені території Слобожанщини", - йдеться в описі відео.

Автор: 

армія рф (17526) Харківщина (6054) деокупація (950) тероборона (386) руйнування (257)


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Топ коментарі
+17
Бажано, в смугастих робах...
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07.11.2022 18:50
+11
Після війни вся фракція зелених буде висаджувати ліс.
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07.11.2022 18:45
+11
Як боляче на це дивитися(!
Просто жах
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07.11.2022 18:45
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Асвабадители, бл..ь. СУКИ!
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07.11.2022 18:40 Відповісти
Після війни вся фракція зелених буде висаджувати ліс.
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07.11.2022 18:45 Відповісти
Бажано, в смугастих робах...
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07.11.2022 18:50 Відповісти
Якщо кидати насіння в лунки від снарядів, то вийде мільярд дерев,які обіцяв Зеленський
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07.11.2022 19:12 Відповісти
Як боляче на це дивитися(!
Просто жах
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07.11.2022 18:45 Відповісти
Ну,дамбу на Оскольском водохранлище "замочили" еще весной, когда шли бои за Изюм.
В Купянске подлещик был по 10-15гр.,привозили мешками.
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07.11.2022 19:01 Відповісти
Головне - там вже нема рузьге.
Це втішає.
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07.11.2022 18:46 Відповісти
Какая **** хочет там с рашистами на переговоры пойти?
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07.11.2022 18:48 Відповісти
***, ніби кадри апокаліпсиса!
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07.11.2022 18:49 Відповісти
Сарана...
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07.11.2022 18:57 Відповісти
зараз ще "зелень" "під шумок " буде вирізати той ліс, що залишився й розповідати, що то все "спалили касапи". зелена сарана
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07.11.2022 20:15 Відповісти
Не цінуємо ми свою прекрасну,богом дану землю і природу.Якби цінували,не давали б нікому її грабувати,забруднювати,засмічувати,знищувати.Були б розумними,не вибирали б у владу різне лайно,яке плювало на все,крім власної кишені.Ні охоронних нормальних законів,ні системи покарання,ні відповідальності...кругом одна корупція і кругова порука.Все розграбоване,гниле і знищене.І як "вишенька на тортику"-кацапське нашестя!!! Тепер от головна задача,як вискочити з прірви...А потім ще лайно розгрібати і розгрібати...Тяжкий українці вибрали шлях,але мабуть тільки так здатні щось зрозуміти...я надіюсь.
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07.11.2022 19:02 Відповісти
Почерк у орди не змінюється, відповідати доведеться за свої діяння не тільки вашим дітям, а й онукам до сьомого коліна.... так, господа православні...
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07.11.2022 19:19 Відповісти
 
 