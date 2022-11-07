Підірвані дамби, вигорілі сотні квадратних кілометрів лісу: військові показали визволену від росіян Харківщину. ВIДЕО

Військові харківської територіальної оборони показали, що залишив після себе "рускій мір" у Харківській області.

Відповідне відео опубліковано на фейсбук-сторінці Сили територіальної оборони ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Так зараз виглядає Оскільське водосховище на Харківщині. Тікаючи від Збройних сил України, рociяни підірвали шлюзи на дамбі.

Вигорілі сотні квадратних кілометрів лісу, спалена бронетехніка. Це те, що залишив після себе "рускій мір".

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У цьому відео Харківського батальйону (Харківська окрема бригада територіальної оборони) ви можете побачити, як зараз виглядають звільнені території Слобожанщини", - йдеться в описі відео.