Ескалація Росією ракетного і дронового терору призвела до збільшення допомоги Україні, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський звернувся із традиційною вечірньою промовою до українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, звернення опубліковане у офіційному фейсбуці Зеленського.

"Станом на сьогодні можна сказати, що нещодавня ескалація російського ракетного і дронового терору призвела лише до того, що світ відповідає – відповідає новою допомогою Україні.

Зробимо все, щоб до цієї допомоги приєдналось якнайбільше країн.

Загалом по фронту наші сили перебувають у стані активної оборони – на деяких ділянках сходу і півдня потроху відтісняємо ворога.

Донеччина залишається епіцентром найбільшого божевілля окупантів – вони гинуть сотнями щоденно. Земля перед українськими позиціями буквально завалена тілами окупантів...

Дякую кожному і кожній, хто воює за Україну! Дякую всім, хто працює заради нашої перемоги! Дякую всім нашим партнерам, які допомагають нам захищати свободу! Слава Україні!", - зазначається у повідомленні.

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