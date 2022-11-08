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ЗСУ підірвали ворожий склад палива у селі Діброва на Луганщині. ВIДЕО

Морпіхи ЗСУ артилерійським ударом знищили склад палива окупантів у Сєверодонецькому районі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Страткомі ЗСУ.

"У результаті артилерійського удару 140-го окремого розвідбатальйону морської піхоти Збройних сил України було знищено російський склад паливно-мастильних матеріалів", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На південному напрямку ЗСУ знищили 32 окупанти, авіація завдала ударів по системах ППО й опорних пунктах ворога, - ОК "Південь"

Ворожі запаси палива було знищено у селі Діброва Сєвєродонецького району Луганської області – між Торським і Кремінною.

знищення (7357) паливо (893) ЗСУ (7599) склад (183) Луганська область (4883)


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Слава український артилерії ! Хоч і маленький складник але якась ротна група не піде в наступ, десятки одиниць не будуть змащені, генератори не працюватимуть - обмежиться зв'язок, побут робота штабу
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08.11.2022 09:33 Відповісти
Як слоган брит.супермаркета Tesco: "Every little helps"
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08.11.2022 11:18 Відповісти
Красівоє ))
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08.11.2022 09:33 Відповісти
 
 