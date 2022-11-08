ЗСУ підірвали ворожий склад палива у селі Діброва на Луганщині. ВIДЕО
Морпіхи ЗСУ артилерійським ударом знищили склад палива окупантів у Сєверодонецькому районі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Страткомі ЗСУ.
"У результаті артилерійського удару 140-го окремого розвідбатальйону морської піхоти Збройних сил України було знищено російський склад паливно-мастильних матеріалів", - йдеться у повідомленні.
Ворожі запаси палива було знищено у селі Діброва Сєвєродонецького району Луганської області – між Торським і Кремінною.
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Advokat Savchuk
показати весь коментар08.11.2022 09:33 Відповісти Мені подобається 9
Oleksandr Nikolaychuk (Alex)
показати весь коментар08.11.2022 11:18 Відповісти Мені подобається 2
Qq Qqq #455433
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