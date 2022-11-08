ЗСУ підірвали ворожий склад палива у селі Діброва на Луганщині. ВIДЕО

Морпіхи ЗСУ артилерійським ударом знищили склад палива окупантів у Сєверодонецькому районі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Страткомі ЗСУ.

"У результаті артилерійського удару 140-го окремого розвідбатальйону морської піхоти Збройних сил України було знищено російський склад паливно-мастильних матеріалів", - йдеться у повідомленні.

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Ворожі запаси палива було знищено у селі Діброва Сєвєродонецького району Луганської області – між Торським і Кремінною.