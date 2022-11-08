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Військовий РФ розповідає сестрі про хід війни: "Короче мясо! Вообще, вывозят людей каждый день, "двухсотиков", - перехоплення ГУР. ВIДЕО

Російський військовий, який перебуває на Луганщині, у перехопленій українською розвідкою телефонній розмові розповідає сестрі про перебіг війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

"Військовослужбовець РФ розвінчує для сестри усі міфи російського телебачення про "героїчний" хід війни з перших вуст", - зазначили в ГУР.

Також дивіться: Окупант розповідає родичам про відступ з Херсонщини до Криму: "Новости не слушайте", - перехоплення ГУР. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17557) розвідка (3871) перехоплення (352)


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хвалится сеструхе что пока живой...!)
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08.11.2022 09:47 Відповісти
ну ?сказали долбойоам ,щоб здаватись...Що ще потрібно,унітаз подарувати?
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08.11.2022 09:52 Відповісти
навіть думки немає, щоб здатися, або втекти, абсолютна приреченість раба..., їхній путлєр розрахував зовсім правильно - раби не втечуть, вони покірно будуть чекати своєї смерті...
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08.11.2022 10:07 Відповісти
Безтолкове кацапське бидло: самі бачать як Ху#ло їх тупо використовує і витирає об них ноги, але правильне рішення так і досі не звучить.
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08.11.2022 10:13 Відповісти
Аж настрій піднявся ))))!
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08.11.2022 11:33 Відповісти
Народ тупых терпил.
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08.11.2022 14:07 Відповісти
 
 