Військовий РФ розповідає сестрі про хід війни: "Короче мясо! Вообще, вывозят людей каждый день, "двухсотиков", - перехоплення ГУР. ВIДЕО
Російський військовий, який перебуває на Луганщині, у перехопленій українською розвідкою телефонній розмові розповідає сестрі про перебіг війни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.
"Військовослужбовець РФ розвінчує для сестри усі міфи російського телебачення про "героїчний" хід війни з перших вуст", - зазначили в ГУР.
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Великая Исландия
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