УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10939 відвідувачів онлайн
Новини Відео Агресія Росії проти України Війна
7 059 16

Окупанти в Маріуполі знищили мурал "Мілана", присвячений дівчинці, яка втратила матір через обстріл міста у 2015 році. ВIДЕО

Російські окупанти повністю знищили мурал "Мілана" у Маріуполі.

Про це повідомляє міська рада Маріуполя в Telegram, передає Цензор.НЕТ

"На цьому місці у Маріуполі був відомий мурал "Мілана". російські окупанти повністю знищили його. Він був символом трагедії війни та надії на мир і відновлення.


Таким чином, росіяни намагаються знищити з пам‘яті маріупольців трагедію на "Східному" у 2015 році. Коли проросійські бойовики обстріляли мирний квартал. Саме тоді 6-річна дівчинка Мілана залишилася без матері. А сама вона пережила кілька операцій і заново вчилася ходити", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також: "Мілана": в Маріуполі на стіні 15-поверхівки намалювали дівчинку, що вижила під час атаки російських "Градів", але втратила матір. ФОТО

Нагадаємо, обстріл мікрорайону Східний стався 24 січня 2015 року. Тоді загинув 31 мешканець, ще 100 були поранені.

Автор: 

Маріуполь (3237) окупація (6722)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+7
Шановний, ви хоч трохи сарказм розумієте?
показати весь коментар
08.11.2022 12:06
+5
Як же так?
Неспростовно доведено, що обстріл було здійснено збройними формуваннями ВСУ з метою провокації.
Треба було навпаки - залишити на згадку про трагедію, про "укронацистских агрессоров".
Чи ні?
показати весь коментар
08.11.2022 11:43
+4
90 відсотків з тих з якими мені довелося контактувати - "не против ". Во всьом віновати укри і піндози
показати весь коментар
08.11.2022 12:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як же так?
Неспростовно доведено, що обстріл було здійснено збройними формуваннями ВСУ з метою провокації.
Треба було навпаки - залишити на згадку про трагедію, про "укронацистских агрессоров".
Чи ні?
показати весь коментар
08.11.2022 11:43 Відповісти
Рашофашистська потворо , ким " доведено " , ублюдками , що , після 24 лютого , убили біля 500 українських діток ,і тисячами депортовують їх у свій гнилий " руський мир " , зносять з лиця землі міста , села і селища, яким людське життя нічого не вартує ?! Навіть своїх адептів кидають на смерть тисячами ! Придурку , подивися , як у Луганську хоронять "мобілізованих " вздовж доріг , на клумбах , тощо , т.я. місць на кладовищах уже не має ! Цього ви хотіли , цього добивалися ?! Ублюдки !
показати весь коментар
08.11.2022 12:06 Відповісти
Шановний, ви хоч трохи сарказм розумієте?
показати весь коментар
08.11.2022 12:06 Відповісти
показати весь коментар
08.11.2022 12:13 Відповісти
население Мариуполя не против?
показати весь коментар
08.11.2022 12:10 Відповісти
90 відсотків з тих з якими мені довелося контактувати - "не против ". Во всьом віновати укри і піндози
показати весь коментар
08.11.2022 12:20 Відповісти
А ти хто? Ти просуваєш наративи рф.

Я ось говорив із населення Білгороди, Ростова та навіть Сочі і майже 97% за те щоб їх приєднали до України.
показати весь коментар
08.11.2022 19:15 Відповісти
Я написав те, що є. З населенням рашки не зустрічався років з пять
показати весь коментар
08.11.2022 19:53 Відповісти
І я написав те що є!

Повторяємо за рф. Заходимо в Білгород, Ростов та Сочі. Вбиваємо всіх кого захочемо.

А потім пишемо в коментарях російських новинних сайтів що 90 відсотків з тих з якими мені довелося контактувати - "не против ". Во всьом віновати єдинороси і москвичи
показати весь коментар
08.11.2022 20:06 Відповісти
так они полетелти к ватному богу уже их спасли их друзья кацапы и это покринжее 2015... им так лучше...
показати весь коментар
08.11.2022 12:44 Відповісти
Яке? Воно великою частиною мертве. А тих що вижили ніхто не питає.
показати весь коментар
08.11.2022 19:14 Відповісти
тех кто остался и прячется, что бы не мобилизовали против Украины воевать.
показати весь коментар
08.11.2022 19:22 Відповісти
І правильно робить що ховається.
показати весь коментар
09.11.2022 03:46 Відповісти
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
показати весь коментар
08.11.2022 14:14 Відповісти
Кацапські гондони.
показати весь коментар
08.11.2022 15:10 Відповісти
кацапські виродки
показати весь коментар
08.11.2022 17:13 Відповісти
 
 