Окупанти в Маріуполі знищили мурал "Мілана", присвячений дівчинці, яка втратила матір через обстріл міста у 2015 році. ВIДЕО

Російські окупанти повністю знищили мурал "Мілана" у Маріуполі.

Про це повідомляє міська рада Маріуполя в Telegram, передає Цензор.НЕТ

"На цьому місці у Маріуполі був відомий мурал "Мілана". російські окупанти повністю знищили його. Він був символом трагедії війни та надії на мир і відновлення.



Таким чином, росіяни намагаються знищити з пам‘яті маріупольців трагедію на "Східному" у 2015 році. Коли проросійські бойовики обстріляли мирний квартал. Саме тоді 6-річна дівчинка Мілана залишилася без матері. А сама вона пережила кілька операцій і заново вчилася ходити", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, обстріл мікрорайону Східний стався 24 січня 2015 року. Тоді загинув 31 мешканець, ще 100 були поранені.