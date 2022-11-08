Окупанти в Маріуполі знищили мурал "Мілана", присвячений дівчинці, яка втратила матір через обстріл міста у 2015 році. ВIДЕО
Російські окупанти повністю знищили мурал "Мілана" у Маріуполі.
Про це повідомляє міська рада Маріуполя в Telegram, передає Цензор.НЕТ
"На цьому місці у Маріуполі був відомий мурал "Мілана". російські окупанти повністю знищили його. Він був символом трагедії війни та надії на мир і відновлення.
Таким чином, росіяни намагаються знищити з пам‘яті маріупольців трагедію на "Східному" у 2015 році. Коли проросійські бойовики обстріляли мирний квартал. Саме тоді 6-річна дівчинка Мілана залишилася без матері. А сама вона пережила кілька операцій і заново вчилася ходити", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, обстріл мікрорайону Східний стався 24 січня 2015 року. Тоді загинув 31 мешканець, ще 100 були поранені.
Топ коментарі
+7 Деніс Войцеховський
показати весь коментар08.11.2022 12:06
+5 Деніс Войцеховський
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+4 Sea Wolf
показати весь коментар08.11.2022 12:20
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Неспростовно доведено, що обстріл було здійснено збройними формуваннями ВСУ з метою провокації.
Треба було навпаки - залишити на згадку про трагедію, про "укронацистских агрессоров".
Чи ні?
Я ось говорив із населення Білгороди, Ростова та навіть Сочі і майже 97% за те щоб їх приєднали до України.
Повторяємо за рф. Заходимо в Білгород, Ростов та Сочі. Вбиваємо всіх кого захочемо.
А потім пишемо в коментарях російських новинних сайтів що 90 відсотків з тих з якими мені довелося контактувати - "не против ". Во всьом віновати єдинороси і москвичи