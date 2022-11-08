"ВСУ отправили в атаку польских женщин. Мы собирали их трупы", - окупант розповідає фейк російським пропагандистам. ВIДЕО

Окупант розповів пропагандистам з державної російської агенції "РИА" фейк про те, що в українських підрозділах воюють польські жінки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, загарбник запевняє пропагандистів, що польські жінки були кинуті в атаку на позиції росармії і загинули від російських куль.

"ВСУ отправили в атаку польских женщин. Мы собирали их трупы", - сказав окупант.

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