"ВСУ отправили в атаку польских женщин. Мы собирали их трупы", - окупант розповідає фейк російським пропагандистам. ВIДЕО
Окупант розповів пропагандистам з державної російської агенції "РИА" фейк про те, що в українських підрозділах воюють польські жінки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, загарбник запевняє пропагандистів, що польські жінки були кинуті в атаку на позиції росармії і загинули від російських куль.
"ВСУ отправили в атаку польских женщин. Мы собирали их трупы", - сказав окупант.
Топ коментарі
+47 Aleksiey Ykropovich
показати весь коментар08.11.2022 12:51
+41 Mikle Moriarty
показати весь коментар08.11.2022 12:53
+39 IgorYakovlevich
показати весь коментар08.11.2022 12:54
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Дибілоїдна народність породжена самим сатаною що виплеснула за межі помийної ями і сподівається в традиційно огидно-скрепний спосіб перетворити нашу українську землю на таку ж помийну яму. І у нас один шлях на цій Землі - разом з усім цивілізованим світом знищити цю гідру, цей Мордор інакше він знищить і нас і цивілізований світ.
він пороху не нюхаві окопа не бачив, кіздабол.
орки своїх не заберають а наших витягують навіть під обстрілами???
муйня від слова зовсім,
але вата схаває....
повага до нього не врятує вас від його люті тому що він головний ворог людей "Горе землі та морю, до вас бо диявол зійшов, маючи лютість велику, знаючи, що короткий час має!"
він прадавній змій,дракон головний наклепник бога перед людьми,батько брехні тощо
Тому такі діячі як путін,ленін,сталін, тощо мають пряме відношення до сатани. як бачите головний чорт набагато ближче ніж ви думаєте.
Але поважати і боятися його не варто тому що Бог сильніше за нього ( в тому числі тому що Він його створив ).ставитися з обережністю для того щоб він не накоїв лиха (через людей на яких він "впливає" так але боятися та поважати не слід.
Эти "польки" могут быть убитыми гражданскими
Just a slur, not meant serious.
Except from an ideological political point of view,
to express, why he is fighting for the side he had chosen -
if he is a volunteer,
not a drafted,
mobilized reservist,
or a 2-yearly for escaping unemployment far east in Vladivostok.
Потому что они наглухо двинутые
Начувайтеся чмоні! 😆
пьяное застолье..праднуют столетие кацапского фронтовика.Внукиокружили деда-"Расскажи да расскажи!
-Однажду к нам в окопы взрывом забросило вражескую радистку..Ну мы с неё и поимели!! Всей ротой..а потом и батальоном!!
-Деда, а скажи минет она делала?
-Внучок..тебе одному по секрету..Её к нам уже без головы закинуло)))
Боже, з яким сміттям доводиться боротися нашим хлопцям . Жах.
кацапо команда, которых переодевали в Украинскую форму , под видом наемников Поляков..