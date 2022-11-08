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"ВСУ отправили в атаку польских женщин. Мы собирали их трупы", - окупант розповідає фейк російським пропагандистам. ВIДЕО

Окупант розповів пропагандистам з державної російської агенції "РИА" фейк про те, що в українських підрозділах воюють польські жінки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, загарбник запевняє пропагандистів, що польські жінки були кинуті в атаку на позиції росармії і загинули від російських куль.

"ВСУ отправили в атаку польских женщин. Мы собирали их трупы", - сказав окупант.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У мережі розганяють фейк про нібито евакуацію з Миколаївщини, - ОВА. ВIДЕО

Автор: 

пропаганда (2814) фейк (746)


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Топ коментарі
+47
Скоро почнуть розповідати про "марсіан, іньших інопланетян котрі вооють за ЗСУ" .... ну по типу "ми вялікіє, ми б пабяділі но ім марсіанє памаглі".... кацап - брехливе, мерзотна, нелюдська істота у образі людини.
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08.11.2022 12:51
+41
вбили українських жінок на захоплених територіях, а зараз кричать що то польки
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08.11.2022 12:53
+39
Отличить мужчину от женщины орки, допустим, еще могут, но как они отличили польку от украинки, если труп не разговаривает?
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08.11.2022 12:54
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пардон-багато зібрали? і де вони? сожрали?
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08.11.2022 12:48 Відповісти
вбили українських жінок на захоплених територіях, а зараз кричать що то польки
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08.11.2022 12:53 Відповісти
Сзоже, ні, не зжерли. То некрофіли. Вони ці "трупи" по іншому використали. 🤔 🤣🤣🤣. Хоча насправді тут швидше за все мали місце якісь важкі галюцинигени. Або ж атакували кацапів гумові ляльаи із секс-шопів.
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08.11.2022 13:10 Відповісти
росияне это не нация, это диагноз
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08.11.2022 14:16 Відповісти
Не варто реагувати на подібну рашапоїдну срань, це ж орки.... .
Дибілоїдна народність породжена самим сатаною що виплеснула за межі помийної ями і сподівається в традиційно огидно-скрепний спосіб перетворити нашу українську землю на таку ж помийну яму. І у нас один шлях на цій Землі - разом з усім цивілізованим світом знищити цю гідру, цей Мордор інакше він знищить і нас і цивілізований світ.
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09.11.2022 11:05 Відповісти
подивись на форму,
він пороху не нюхаві окопа не бачив, кіздабол.
орки своїх не заберають а наших витягують навіть під обстрілами???
муйня від слова зовсім,
але вата схаває....
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08.11.2022 21:37 Відповісти
Не варто реагувати на подібну срань це ж орки...... . Народність клепаних дибілоїдів яка виплеснулась за межі помийної ями і загадала
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09.11.2022 10:51 Відповісти
Скоро почнуть розповідати про "марсіан, іньших інопланетян котрі вооють за ЗСУ" .... ну по типу "ми вялікіє, ми б пабяділі но ім марсіанє памаглі".... кацап - брехливе, мерзотна, нелюдська істота у образі людини.
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08.11.2022 12:51 Відповісти
Бери вище, вони давно з Сатаною борються...
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08.11.2022 13:02 Відповісти
Ім'я головного чорта треба писати з маленької,якщо ти його не поважаєш.
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08.11.2022 13:15 Відповісти
Чорти по смітниках риються, а до темного Архангела потрібно ставитися з повагою, не буває дня без ночі.
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08.11.2022 13:22 Відповісти
За твоєю логікою до таких як фуйло тоді треба ставитися з повагою...
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08.11.2022 14:12 Відповісти
То чорт, маріонетка, то зовсім інше. Хоча, якби до всіх загроз раши, наши керівники ставились би з повагою, то мабуть будували би потужні ЗСУ, а не в носі колупались би 30 років...
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08.11.2022 14:47 Відповісти
А з кого питати?Керівники(влада) дзеркало суспільства, кого більшість обрала того і маємо.У нас до 2000рр взагалі парламент був лівацьким кпу.пспу.спу.селпу.сдпуо.бют...У 90х потрібно було починати будівництво країни з того, що б паспорт громадянина з виборчим правом видавати тільки тим хто здасть іспит з української мови та історії України тоді б мали схожий план розвитку з країнами Балтії та Польщі.
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08.11.2022 15:27 Відповісти
Все в світі справедливо, і знання мови тут не дуже допоможе, всі мають пройти свій шлях розвитку...
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08.11.2022 16:04 Відповісти
Для того щоб ви знали сатана-не відноситься до архангелів,він-ангел який отримав таке ім'я після гріхопадіння. Тому не ображайте архангелів (старших ангелів) яких є 7.
повага до нього не врятує вас від його люті тому що він головний ворог людей "Горе землі та морю, до вас бо диявол зійшов, маючи лютість велику, знаючи, що короткий час має!"
він прадавній змій,дракон головний наклепник бога перед людьми,батько брехні тощо
Тому такі діячі як путін,ленін,сталін, тощо мають пряме відношення до сатани. як бачите головний чорт набагато ближче ніж ви думаєте.
Але поважати і боятися його не варто тому що Бог сильніше за нього ( в тому числі тому що Він його створив ).ставитися з обережністю для того щоб він не накоїв лиха (через людей на яких він "впливає" так але боятися та поважати не слід.
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08.11.2022 17:09 Відповісти
Дуже задоволений що ви рухаєтесь в напрямку пізнання, це гарно. Но коли ви глибше зіткнетеся з поняттям дуальності світу, на вас чекає багато сюрпризів.
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08.11.2022 19:15 Відповісти
Щодо діяльності світу.....Якщо вас мучить маніяк у ці хвилини ви будете думати про те що так потрібно тому що прекрасно те що у світі існує добро та зло. чи схиблений диктатор бомбить твоє місто....на мою думку саме сатана є генератором наших негативних думок які викликають наші негативні емоції та наслідки (тому що наші думки матеріальні) але людина навіть не усвідомлює того що їй навіюють і починає робити зло.хоча вона може відкинути від себе роздратування,злість,гнів,різноманітні депресії у вигляді нав'язливих думок та самокопання,лінощів та іншого просто зрозумівши що Бог є і він любить тебе тому і допоможе в скрутну хвилину.просто роби так щоб добра у світі було більше.Сюрпризів у моєму житті було (і є ) достатньо тому я знаю про що пишу ніяка дуальність не може виправдати існування умовних чикатіл з різними можливостями знищення людей.
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08.11.2022 22:33 Відповісти
От і добре.
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09.11.2022 13:20 Відповісти
А вот и фото в доказательство ваших слов!
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08.11.2022 13:32 Відповісти
Воно під такими галюциногенами ще й за кермо сіло?
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08.11.2022 12:52 Відповісти
Отличить мужчину от женщины орки, допустим, еще могут, но как они отличили польку от украинки, если труп не разговаривает?
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08.11.2022 12:54 Відповісти
ДНК ?
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08.11.2022 13:09 Відповісти
Не знаю, я не ботаник. По-любому, если так, то орки тогда обладают бесценным умением проводить анализ ДНК прямо в боевых условиях.
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08.11.2022 17:12 Відповісти
Знайшли телефон, де на виклику стояла пісня ***** путіна
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09.11.2022 06:18 Відповісти
І пісня була польською? Хоча, кричалка Путін-***** вже мабуть на всіх мовах звучить однаково.
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09.11.2022 07:54 Відповісти
вбили українських жінок на захоплених територіях, а зараз кричать що то польки. Це перестраховка коли зайдуть наші війська і найдуть тисячі жіночих трупів
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08.11.2022 12:54 Відповісти
Именно так, это и страшно. А в коментах недоюмористы резвятся((
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08.11.2022 12:59 Відповісти
Рузьге, не надрывайтесь: мы и так знаем, что вы дебилы!
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08.11.2022 12:55 Відповісти
Нужна лишняя хромосома чтобы такое развидеть
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08.11.2022 12:59 Відповісти
https://www.bbc.com/russian/rolling_news/2013/01/130121_rn_medinsky_usa_interview Мединский: у народа России имеется одна лишняя хромосома - BBC News Русская служба
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08.11.2022 15:49 Відповісти
Значить вони масово вбивали жінок
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08.11.2022 13:00 Відповісти
100% Свої гріхи кацапи завжди приписували іншим...кому небудь. Вони існують за рахунок брехні. Тому вони будуть знищені...нарешті👍
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08.11.2022 13:16 Відповісти
****** стакан....сидит...рулит...сказки рассказывает. Я бы и то красочнее рассказал😆
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08.11.2022 13:01 Відповісти
Це називається "а я єду па растову"
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08.11.2022 13:03 Відповісти
А чому кацапи замовчують 5 загиблих батальйонів чорношкірих дітей з Африки?
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08.11.2022 13:04 Відповісти
Ничего смешного

Эти "польки" могут быть убитыми гражданскими
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08.11.2022 13:05 Відповісти
А что за вой на болотах по поводу расхераченного чуть ли не батальона под Макеевкой? Там наши чмобов накрыли? Даже на Дожде скорбные физиономии включили.
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08.11.2022 13:08 Відповісти
Та то таке, нема тіла, нема діла, немає бєлих жігулєй...
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08.11.2022 13:11 Відповісти
Эротические фантазии орков
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08.11.2022 13:09 Відповісти
Ага, сорвался с швабры и пустил слюну...
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08.11.2022 13:12 Відповісти
Навіщо ось це тут показувати. Давно все відомо - росіяни гандонизпропогандою.
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08.11.2022 13:14 Відповісти
Лаптевський інститут ім.Сербського на період війни не приймає пацієнтів,всі ходячі на двох ногах пацієнти по мобплану направлені у війська. Приклад адаптації Зої Космодемянської у війну в них завжди перед очима. І цей недаром личико закриває, це щоб не опізнали поцієнта. Таких бойові комари не заразять.
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08.11.2022 13:20 Відповісти
Даже не представляю, что курят эти лишнехромосомные животные! Забористай видать табачек...то, а с боярой...ваще и такое высрешь!!!!
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08.11.2022 13:22 Відповісти
Мені було б соромно нести таку ахінею. Ось воно розсусолює про те, що потрібно бути мужиком і тут же несе маячню сивої кобили, і починає нас совістити і соромити.
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08.11.2022 13:22 Відповісти
Це чмо(білізоване) сере і хитається, щось трусе про мужика а сам ***** ховає тряпочкой...
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08.11.2022 13:27 Відповісти
Типова брехня москаля, ще він забув пїсдонути про бойових отруйних голубів, негрів-трансвеститів та зірку смерті з Дартом Вейдером на борту. Нє ну а шо - рашн пипл хавает
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08.11.2022 13:23 Відповісти
кацапи не люди...
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08.11.2022 13:33 Відповісти
ВАЛЬТИ Б"ЮТЬ ДАМ...МАЛОХОЛЬНІ ІДІЙОТИ ПСИХЛІКАРНЯ СТРОГОГО РЕЖИМУ, ПЛЯТЬ....
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08.11.2022 13:39 Відповісти
Как они по трупам определяют национальность интересно!
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08.11.2022 13:46 Відповісти
Кацапы реально одичалые... когда уже их от инета сцарь отключит?
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08.11.2022 13:48 Відповісти
Western Ukrainian men from Luve are transvestites from ********** to him.

Just a slur, not meant serious.

Except from an ideological political point of view,
to express, why he is fighting for the side he had chosen -
if he is a volunteer,
not a drafted,
mobilized reservist,
or a 2-yearly for escaping unemployment far east in Vladivostok.
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08.11.2022 13:57 Відповісти
Нет ненависти к россиянам, но есть чуство брезгливости, как к дохлому скоту".- Джохар Дудаев.
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08.11.2022 14:13 Відповісти
Для епанутых рашистов все должны быть врагами, фашизм по другому существовать не может.
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08.11.2022 14:29 Відповісти
Гебню не допускали до власти даже в Совке

Потому что они наглухо двинутые
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08.11.2022 14:42 Відповісти
Как же вы допустили! ©
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08.11.2022 14:46 Відповісти
Спершу пропаганда і цезура, а вже далі самоцензура, "народна творчість" в руслі "одобрямса" і повна деградація...
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08.11.2022 14:34 Відповісти
Якщо польські жінки вже так наваляли русні, що буде коли на поле бою вийдуть україночки?
Начувайтеся чмоні! 😆
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08.11.2022 14:48 Відповісти
Україночки вже спочатку на фронті, просто орки не побачать їх вбитими, бо мертві самі.
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08.11.2022 14:55 Відповісти
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08.11.2022 14:49 Відповісти
анекдот в тему))
пьяное застолье..праднуют столетие кацапского фронтовика.Внукиокружили деда-"Расскажи да расскажи!
-Однажду к нам в окопы взрывом забросило вражескую радистку..Ну мы с неё и поимели!! Всей ротой..а потом и батальоном!!
-Деда, а скажи минет она делала?
-Внучок..тебе одному по секрету..Её к нам уже без головы закинуло)))
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08.11.2022 16:40 Відповісти
Кацапи тапологічні брехуни. А по правді, вони свої трупи не збирають, а то будуть збирати чужі.
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08.11.2022 18:55 Відповісти
Дибільніше кацапа можуть бути тільки два кацапа
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08.11.2022 20:59 Відповісти
І ці тварюки ще базікають як повинні воювати справжні чоловіки !
Боже, з яким сміттям доводиться боротися нашим хлопцям . Жах.
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08.11.2022 21:55 Відповісти
Вот ваша Zондер -
кацапо команда, которых переодевали в Украинскую форму , под видом наемников Поляков..
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08.11.2022 22:36 Відповісти
 
 