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Вдала робота аеророзвідки та "Стугни": миколаївські десантники знищили вже понад 30 ворожих танків та ББМ. ВIДЕО

Протитанковий підрозділ 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України продовжує знищувати ворожу техніку в районі виконання завдань на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Командуванні ДШВ ЗСУ.

Так, днями протитанкісти влучним пострілом протитанкової керованої ракети спалили танк російських окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення на рахунку підрозділу більше 30 знищених танків і бойових броньованих машин ворога.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Луганщині десантники знищили ворожу техніку разом з екіпажем. ВIДЕО

"Основним секретом успіху цього вдалого бою була навченість нашої бойової обслуги ПТРК "Стугна" та чітка координація їх дій з аеророзвідкою, завдяки даним якої, ми знали про усі напрямки переміщення бронетехніки противника", - розповів командир протитанкового підрозділу.

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Миколаїв і надалі використовує українську Стугну. А снаряди також українські,бо так хочеться вірити, що так.
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08.11.2022 12:54 Відповісти
Як що не стугна то ХТО....

Прискорбно те що зробили з нашим ВПК... Загнали всих до укроборонпрому и закрили інфу... До того були топ 5-15 по рокам по экспорту зброї... А собі як потрібна - зась...

А могли вільно булатів наштампувати пару тис... Маємо те що маємо... Аграрна держава продала землі... Держави немає...
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08.11.2022 17:41 Відповісти
СЛАВА ВСУ!
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08.11.2022 13:08 Відповісти
Слава нашим Героям!
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09.11.2022 12:19 Відповісти
 
 