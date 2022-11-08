Вдала робота аеророзвідки та "Стугни": миколаївські десантники знищили вже понад 30 ворожих танків та ББМ. ВIДЕО

Протитанковий підрозділ 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України продовжує знищувати ворожу техніку в районі виконання завдань на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Командуванні ДШВ ЗСУ.

Так, днями протитанкісти влучним пострілом протитанкової керованої ракети спалили танк російських окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення на рахунку підрозділу більше 30 знищених танків і бойових броньованих машин ворога.

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"Основним секретом успіху цього вдалого бою була навченість нашої бойової обслуги ПТРК "Стугна" та чітка координація їх дій з аеророзвідкою, завдяки даним якої, ми знали про усі напрямки переміщення бронетехніки противника", - розповів командир протитанкового підрозділу.