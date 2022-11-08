УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10935 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
40 990 203

Рашисти просять Кадирова захистити їх від "сексуального насилия" чеченців: "Мы не шайтаны и не должны терпеть унижения". ВIДЕО

Російські загарбники звернули до глави Чечні Рамазана Кадирова та просять його захистити від "сексуального насилля" чеченців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами окупанта, чеченці неодноразово застосовували насилля до військовослужбовців, зокрема сексуальне. 

"Підвищився рівень напруженості та виникають конфлікти, які ставлять під питання виконання поставлених завдань, що тягне за собою високий рівень смертності особистого складу. Рамзан Ахматович, ми не шайтани і не повинні терпіти приниження чеченців. Якщо ви реально хочете зробити внесок у нашу перемогу, прошу звернути увагу на це питання", - сказав російський загарбник.

Дивіться: "В Белгороде изнасиловали трех девочек - 14, 15 и 17 лет": Окупант розповідає мамі про звірства рашистів. АУДIО

Автор: 

армія рф (17557) зґвалтування (388) Кадиров Рамзан (528) насилля (296) росія (65459) Чечня (284)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+63
Ну тож придбайте собі пояси вірності
Перша армія підорасів
показати весь коментар
08.11.2022 13:51
+56
ахахаха ))) не, ну а шо?
показати весь коментар
08.11.2022 13:49
+51
"Мы не шайтаны и не должны терпеть унижения"

Прекрасний прімєр "націоанальной гордості вєлікороссовъ"!
показати весь коментар
08.11.2022 13:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
кадирова ішак нюхав
показати весь коментар
09.11.2022 11:11 Відповісти
Вони навіть на війні чеченів бояться як вогню, маючи зброю. Це вже навіть не орки, а гобліни якісь.
показати весь коментар
09.11.2022 22:26 Відповісти
Таких сцикунів як рашисти, ще пошукати треба.

Кількісно переважаючи чеченців в багато разів, вони бояться дати їм чоловічий відпір.

Принижено просять чеченського царька-пахана. Питання, чому не на колінах?!!
показати весь коментар
10.11.2022 03:17 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 