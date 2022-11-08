Рашисти просять Кадирова захистити їх від "сексуального насилия" чеченців: "Мы не шайтаны и не должны терпеть унижения". ВIДЕО
Російські загарбники звернули до глави Чечні Рамазана Кадирова та просять його захистити від "сексуального насилля" чеченців.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами окупанта, чеченці неодноразово застосовували насилля до військовослужбовців, зокрема сексуальне.
"Підвищився рівень напруженості та виникають конфлікти, які ставлять під питання виконання поставлених завдань, що тягне за собою високий рівень смертності особистого складу. Рамзан Ахматович, ми не шайтани і не повинні терпіти приниження чеченців. Якщо ви реально хочете зробити внесок у нашу перемогу, прошу звернути увагу на це питання", - сказав російський загарбник.
Топ коментарі
+63 Mykola Trofimenko #544375
показати весь коментар08.11.2022 13:51
+56 SabakaBarabaka Yo #524041
показати весь коментар08.11.2022 13:49
+51 Алекс Скела
показати весь коментар08.11.2022 13:51
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Кількісно переважаючи чеченців в багато разів, вони бояться дати їм чоловічий відпір.
Принижено просять чеченського царька-пахана. Питання, чому не на колінах?!!