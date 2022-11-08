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Орловський губернатор Кличков запропонував мобілізованим самим купувати обмундирування: "Не нравится - покупайте сами". ВIДЕО
Губернатор Орловської області Андрій Кличков запропонував мобілізованим, які незадоволені якістю обмундирування, купувати його самостійно.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
В мережі з'явилося відео, на якому російські військові просять свого губернатора не витрачати бюджетні гроші на "ганчірки, які купують для галочки". Але гроші вже "освоили", так що немає чого плакати - йдіть покращувати якість українського чернозему.
"Якщо комусь не подобається - купуйте самі. Усім не догодиш, напевно. Комусь потрібно. Ось зараз, я знаю, розвантажку купили хорошу. Але знову ж таки знайдеться той, хто скаже, що йому кишень не вистачає, ще чогось не вистачає, колір не той", - заявив Кличков.
Топ коментарі
+21 belge
показати весь коментар08.11.2022 16:43
+13 дмитрий #513526
показати весь коментар08.11.2022 16:37
+9 Евгений Роботько
показати весь коментар08.11.2022 16:38
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Наволоч кацапська.