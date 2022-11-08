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Новини Відео Мобілізація в РФ
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Орловський губернатор Кличков запропонував мобілізованим самим купувати обмундирування: "Не нравится - покупайте сами". ВIДЕО

Губернатор Орловської області Андрій Кличков запропонував мобілізованим, які незадоволені якістю обмундирування, купувати його самостійно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

В мережі з'явилося відео, на якому російські військові просять свого губернатора не витрачати бюджетні гроші на "ганчірки, які купують для галочки". Але гроші вже "освоили", так що немає чого плакати - йдіть покращувати якість українського чернозему.

"Якщо комусь не подобається - купуйте самі. Усім не догодиш, напевно. Комусь потрібно. Ось зараз, я знаю, розвантажку купили хорошу. Але знову ж таки знайдеться той, хто скаже, що йому кишень не вистачає, ще чогось не вистачає, колір не той", - заявив Кличков.

Також дивіться: "Кидают сразу на передок, и просто как мясо": на Луганщині в полон ЗСУ здалася група мобілізованих росіян. ВIДЕО

Автор: 

губернатор (60) росія (65459) мобілізація (3082)


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Топ коментарі
+21
Пацаны, требуйте такие спальные мешки. Не прогадаете.
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08.11.2022 16:43
+13
Логично, зачем тратиться на чмобиков, которые и так подохнут, когда деньги можно украсть
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08.11.2022 16:37
+9
"Купіть" собі нормального президента замість фюрера, козломорді... То їм в голову не приходить
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08.11.2022 16:38
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Логично, зачем тратиться на чмобиков, которые и так подохнут, когда деньги можно украсть
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08.11.2022 16:37 Відповісти
ну це нормально, в давній Греції солдати мали самі собі купляти зброю і спорядження, його ще й передавали у спадок сину.
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08.11.2022 16:37 Відповісти
Там де чмобіки базарять можна ставити лише піііііііі. Кацапня інших слів не знає
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08.11.2022 16:37 Відповісти
"Купіть" собі нормального президента замість фюрера, козломорді... То їм в голову не приходить
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08.11.2022 16:38 Відповісти
может их проще сразу закапывать там в орлоловской губернии? зачем возить туда сюда? этож какая экономия для бюджета получится?
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08.11.2022 16:40 Відповісти
Нехай і могили собі, самі копають.
Перед відправкою, лопату в руки і вперед.
Наволоч кацапська.
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08.11.2022 16:41 Відповісти
Пацаны, требуйте такие спальные мешки. Не прогадаете.
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08.11.2022 16:43 Відповісти
можно и не спальные
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08.11.2022 21:28 Відповісти
в тих москалів губи в усіх перекошені
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08.11.2022 16:45 Відповісти
...ще недовольні, ану брись - чув шо начальнік сказав? Ку! Жовті штани! Ку!
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08.11.2022 16:46 Відповісти
******* шмотки не нравятся... специально для гробовых заказывали чмошники что непонятно
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08.11.2022 16:47 Відповісти
Если среди чмобиков есть хоть один с нормальным набором хромосом, то должен посоветовать губернатору самому купить для себя верёвку
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08.11.2022 16:50 Відповісти
Явище "з нормальним набором хромосом" і ********** не існує.
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08.11.2022 16:58 Відповісти
Нахрена им на том свете фонарики?
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08.11.2022 16:51 Відповісти
Ну и что здесь такого эдакого? Как будто наши бойцы сами себе не докупали экипу.
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08.11.2022 16:54 Відповісти
А ума не хватает, вернуться домой
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08.11.2022 17:00 Відповісти
Вернуться - только через заградотряд, т.е. с пулей в затылке.
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08.11.2022 17:26 Відповісти
отличная мысль, надо пойти дальше и требовать от мобиков, чтобы приезжали со своими пакетами...
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08.11.2022 17:02 Відповісти
Ніхто з них не сказав нічого проти війни. Нічого. Мразями були, мразями й подохнуть. Косіть їх хлопці - направо та наліво, вздовж та поперек.
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08.11.2022 17:10 Відповісти
Все идет по плану. Когда прижожинцы, кадыровцы и новые поставленные генералы (в белгород и западный фронт, чтобы захватить железку до Москвы) приедут к элитной дачной застройке и ее будут защищать пару сотен росгвардии, то достаточно будет просто подойти к мусорам, достать планшет и показать инстаграм с фотографиями этих сынков вот этих губернаторишков, когда там сынок похожий на ***** стоит в гуччи и долче-габана, с браслетами от картье и перстнями еще золотыми, в ролексах само собой. И просто сказать мусору, что вот ты серьезно хочешь отдать жизнь за эту гниду с крашеными волосами? Росгвардеец на это посмотрит, вспомнит, как этот сыночек-бизнесмен или блоггер успешный приезжал в его город и все девушки на него прыгали, когда этот мусорок нищий пытался шо-то там сделать, не смог и пошел мусором работать от безысходности. И присоединится росгвардия к пригожинцам, вместе пойдут в элитные дачки врываться, насиловать и грабить там всех, отомстить этим мажорчикам за свою никчемную жизнь, которую по их вине и сделали (на самом деле так и есть, попробуй на россии вырасти нормальным человеком в среде таких сволочей). Ну и затем само собой заедет повар, поинтересуется у братвы и мусоров (которые уже прописались, то есть совершили преступление на камеру и назад им дороги нет), как они получили удовольствие, и затем после положительного ответа потребует от них отработать, а именно захватить Кремль. И это и есть план рабочий, сначала расшатать и переманить мусоров и недовольных, а затем брать власть.
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08.11.2022 17:18 Відповісти
садись книжку писать - не флуди здесь...
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08.11.2022 17:36 Відповісти
Якщо немає коштів,то можете вирубати із берези,сокирою.
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08.11.2022 17:33 Відповісти
Сматрите какое изабилие, чьто не нравица.

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08.11.2022 18:22 Відповісти
Колір не той.... Бугага! Чорний пакет, норм колір!
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08.11.2022 20:23 Відповісти
Орловский губернатор дело говорит. Зачем трупам хорошие вещи.
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08.11.2022 20:57 Відповісти
 
 