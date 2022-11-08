Через це треба вам пройти, - російські чиновники закликають молодь повторити шлях ліквідованих в Україні окупантів. ВIДЕО
Чиновник Тульської області Російської Федерації із позитивом відкрив меморіальну дошку загиблому окупанту та закликав повторити його шлях.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомлюять соцмережі.
Також він побажав молоді повторити шлях загиблого.
Топ коментарі
+46 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар08.11.2022 19:00
+34 Алекс Мышкевич
показати весь коментар08.11.2022 19:16
+28 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар08.11.2022 19:30
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Ми теж желаємо пройти його кожному расєяніну 😂
Оці співчувальники з квіточками шкодують, що окупант "мало павоєвал".
І чорний пакет не треба (економія) - родичі самовивозом заберуть, і вдягати-годувати-платити не треба (знову економія)...
Нема на московії креативного менеджера!
не сказав щє? - скаже...
з либою на харі за яку Ломброзо давно все сказав - на позитиві кацапня
Не НАМ, а саме ВАМ.
Кацапи, ви таки тупа худоба.
хороший кацап - дохлий кацап!!