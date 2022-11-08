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Через це треба вам пройти, - російські чиновники закликають молодь повторити шлях ліквідованих в Україні окупантів. ВIДЕО

Чиновник Тульської області Російської Федерації із позитивом відкрив меморіальну дошку загиблому окупанту та закликав повторити його шлях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомлюять соцмережі.

Також він побажав молоді повторити шлях загиблого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 2 дні в Україні морська піхота РФ втратила більше, ніж за першу чеченську війну, - Forbes

Автор: 

армія рф (17557) ліквідація (3993) росія (65459)


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Топ коментарі
+46
У русских есть только одно право - любить фюрера. И одна обязанность - за фюрера сдохнуть.
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08.11.2022 19:00
+34
Короткий і красивий путь!

Ми теж желаємо пройти його кожному расєяніну 😂
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08.11.2022 19:16
+28
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08.11.2022 19:30
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А, я пойняв, тобто 29.04 поїхав, а 1.05 приїхав, так?
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08.11.2022 18:59 Відповісти
Короткий і красивий путь!

Ми теж желаємо пройти його кожному расєяніну 😂
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08.11.2022 19:16 Відповісти
У русских есть только одно право - любить фюрера. И одна обязанность - за фюрера сдохнуть.
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08.11.2022 19:00 Відповісти
Не для риторики. Неужели не найдется никого, кто предьявил бы когда-либо куйлу законченный в его действиях (гарант по конституции) состав преступления против собственного народа - незаконная мобилизация, подстрекательство (в данном случае) лиц, не достигших определенного возраста, ведение боевых действий с задействованием осужденных....букет для геноцида собственного народа
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08.11.2022 19:19 Відповісти
Нет, не найдется. Т.н. "русская цивилизация" - это антисистема, заточенная на смерть. Подтверждает это распространенное среди русских трупопоклонение. В самом центре их столицы - непогребенный труп, выставленный для поклонения.
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08.11.2022 19:22 Відповісти
Звідки первісні люди 4000 років тому знали про вподобання російських солдат? Уед-Джарет, Алжир 2000 до н.е.
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08.11.2022 19:29 Відповісти
І ще : хай був срср (ще та утопія), але там була ідея (яка вона - не про це), яка була в антагонізмі із заходом. А тут - ви ж себе іроди визнали країною з ринковою економікою!!! Я вже не про цінності ринку і демократії, беремо прості речі, які нас оточують - джинси, смартфон, нейлон(одежа), комп, інтернет, авто...і так все. В цьому вашого внеску 0, ви цим користуєтесь. Як ви можете увесь інший світ називати ублюдками....потустороння дикість, вами нічого не внесено у глобальний соціум (ресурси тут ні до чого)...і ви ж його і паплюжите...ДИКУНИ
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08.11.2022 19:45 Відповісти
+
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08.11.2022 19:37 Відповісти
Тех, кто знакомы с вселенной Warhammer 40K, найдёт очень много совпадений с нынешней России. Мертвец на трону имеется, государственная религия смерти тоже, орков навалом и хаоса хоть отбавляй. Скоро за поребриком начнёт произнести заклинания при включении компютеров, которые до того времени уцелеет.
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08.11.2022 20:49 Відповісти
Ви відео дивилися?

Оці співчувальники з квіточками шкодують, що окупант "мало павоєвал".
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08.11.2022 19:30 Відповісти
"когда-либо", возможно...
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08.11.2022 19:31 Відповісти
рабы ничего не могут предъявить хозяину
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08.11.2022 21:07 Відповісти
Так, но там полно в изгнании, Ходарковских, прочих и прочих Фейгин, ну не вигодно ж так сущестовать ...не знаю
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08.11.2022 21:11 Відповісти
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08.11.2022 19:30 Відповісти
Зачёт чиновнику .
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08.11.2022 19:01 Відповісти
Мужиченка, это на морде кацапской написано что бандюк из 90х.
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08.11.2022 19:35 Відповісти
дмитрий козлов ................... сколько вас тут в Укране, еще таких козлов подохнет, на чужой украинской земле, мама родная!!!!
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08.11.2022 19:02 Відповісти
Wse ruzki kurwy
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08.11.2022 22:38 Відповісти
З таким задором, посмішкою побажав померти
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08.11.2022 19:03 Відповісти
...і кворум зігнаний стоїть, вигляд, як у мумій
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08.11.2022 19:05 Відповісти
Хороший тамада... )
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08.11.2022 19:16 Відповісти
стебется с лохов
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08.11.2022 19:33 Відповісти
Здохнути за путіна! Як романтично!
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08.11.2022 19:04 Відповісти
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08.11.2022 21:21 Відповісти
Тільки най проходять той "шлях" десь в усть-усранськах: виїхав на полігон, стрельнув, вбили, привезли, закопали.
І чорний пакет не треба (економія) - родичі самовивозом заберуть, і вдягати-годувати-платити не треба (знову економія)...
Нема на московії креативного менеджера!
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08.11.2022 19:05 Відповісти
А шо оно лыбится. А ну да. Оно не призовут. Чиновник..
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08.11.2022 19:05 Відповісти
Это у него последствие испуга в детстве, теперь так и улыбается всю жизнь. За эту улыбку его и выбрали, думали шо приветливый, добрый...
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08.11.2022 19:41 Відповісти
Всі рускі кончені і хворі на всю голову
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08.11.2022 19:05 Відповісти
Є свіжіша думка - вони з паралельного світу, ну ....взагалі прийшлі, важко уявити...що це
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08.11.2022 19:08 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=QadycgJsVS0
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08.11.2022 19:06 Відповісти
кацапське вiдхилення вiд здорового глузду, на всiх рiвнях,давно вже не дивуэ.але в даному випадку,-тут,взагалi,вiдсутнiсть претензiй на будь-яку логiку! вимовлення дурнi без прив*язки до будь чого...
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08.11.2022 19:07 Відповісти
Жил казел по фамилии козлов...и закозлили казла, патамаучта он казел
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08.11.2022 19:11 Відповісти
"зроби як він, зроби кращє за нього - розпились на молекули в Україні!"
не сказав щє? - скаже...
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08.11.2022 19:14 Відповісти
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08.11.2022 19:16 Відповісти
Вам надо пройти через это!

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08.11.2022 19:18 Відповісти
...быдлонасекомыш с болот мацковии,стань удобрением....
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08.11.2022 19:19 Відповісти
All dumb motherfuckers should follow his path - come and quickly die.
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08.11.2022 19:20 Відповісти
Маладєц! Дуже вірний посил рашистській молоді, зараз всі ломануться в воєнкомати. Мішки не забудьте взять.
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08.11.2022 19:24 Відповісти
ці недоабортовані зі своїх трупаків навіть фан мають - весело так, радісно,
з либою на харі за яку Ломброзо давно все сказав - на позитиві кацапня
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08.11.2022 19:27 Відповісти
...да Ламброзо, якби був живий, продовжив би свої труди в окремій науковій роботі, а світ користувався б цим і дякував би
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08.11.2022 20:07 Відповісти
Здохнути за антиісторичні брєдні марзматика, що купається у розкошах, має коханок та плодить байстрюків? Гарна перспектива для молоді.
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08.11.2022 19:29 Відповісти
"путь оркана" ))
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08.11.2022 19:29 Відповісти
Идиоты , и умер ⚰ не за что , вот просто не за хер собачий
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08.11.2022 19:32 Відповісти
А скільки радості на морді чинуші!!!)))
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08.11.2022 19:34 Відповісти
Ключове слово ВАМ.
Не НАМ, а саме ВАМ.
Кацапи, ви таки тупа худоба.
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08.11.2022 19:35 Відповісти
Все ж є на московщині відверті і глибокі чиновники. Так тримати !
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08.11.2022 19:45 Відповісти
Весело, задорно
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08.11.2022 19:50 Відповісти
свинособачья гидота.........тьфу ***...................................
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08.11.2022 19:54 Відповісти
немає різниці, як здохне кацап! чи від холєри, чи від гриппу, чи від УКРАЇНСЬКОЇ кулі або ножа в спину від "сваїх"...

хороший кацап - дохлий кацап!!
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08.11.2022 20:19 Відповісти
Кажется этот гауляйтер под наркотой, практически открытым текстом сказал, что путинская хунта хочет этих детей замазать кровью и преступлениями и чтоб потом они все сдохли
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08.11.2022 20:28 Відповісти
Чиновник оказался на редкость умным чуваком.
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08.11.2022 21:04 Відповісти
И что характерно говорит и ржёт чертяка
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08.11.2022 21:05 Відповісти
желательно всем росиянцам пройти...
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09.11.2022 01:35 Відповісти
Пора бы ихним бабам рожать прямо в окопах - родила и сразу результат в пакет !
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09.11.2022 10:48 Відповісти
Сборище *********.
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10.11.2022 04:09 Відповісти
Один придурок закликає других придурків пройти "шлях" третього придурка... Так ось як виглядають ваші скрепи, чуднєнько...
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10.11.2022 05:35 Відповісти
 
 