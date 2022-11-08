На виставі у Росії актори у формі ЗСУ "розстрілювали" глядачів. ВIДЕО
У російській Калузі пропагандисти влаштували виставу з "українськими націоналістами" та "стратою" глядачів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють соцмережі.
На роль "націоналістів" взяли "акторів" з ОРДЛО.
Подібні імерсивні вистави планують показати у 12 містах Росії.
Топ коментарі
+47 GoodWin
показати весь коментар08.11.2022 21:14
+45 barrakud2 #521214
показати весь коментар08.11.2022 21:13
+43 Ksenia VB
показати весь коментар08.11.2022 21:14
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Кацапські свині розстрілювали українців насправді.
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а для правдоподібності тре було пару Ф-1 в натовп закинути
Причем русский (рашист)
немає різниці, як здохне кацап! чи від холєри, чи від гриппу, чи від УКРАЇНСЬКОЇ кулі або ножа в спину від "сваїх"...
хороший кацап - дохлий кацап!!
хороший кацап - дохлий кацап!!
больные люди....
А нам своє робить....
Не забувайте....москалі - це патологічні сцикуни....
Цим дуже вдало користуються КАВКАЗЦІ, які москалів так залякують, що навіть вчиняють над ними сексуальне насилля....
Тому, якщо кацап-театрал буде на вулиці обссиратися зі страху ще й від українця, а не тільки від кавказців....в тому немає нічого поганого ..нехай продовжують демонізувати українців... нашим громадянам немає чого робити на Росії і їздити туди... Більше важливіше, що про українців думають в Європі, США, Світі...
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Готовит чудный "русский мир"
Фантазий лишнехромосомных
Кретинов, чьи мозги - сортир ...