На виставі у Росії актори у формі ЗСУ "розстрілювали" глядачів. ВIДЕО

У російській Калузі пропагандисти влаштували виставу з "українськими націоналістами" та "стратою" глядачів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють соцмережі.

На роль "націоналістів" взяли "акторів" з ОРДЛО.

Подібні імерсивні вистави планують показати у 12 містах Росії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "ВСУ отправили в атаку польских женщин. Мы собирали их трупы", - окупант розповідає фейк російським пропагандистам. ВIДЕО