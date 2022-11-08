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Новини Відео Агресія Росії проти України Війна
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На виставі у Росії актори у формі ЗСУ "розстрілювали" глядачів. ВIДЕО

У російській Калузі пропагандисти влаштували виставу з "українськими націоналістами" та "стратою" глядачів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють соцмережі. 

На роль "націоналістів" взяли "акторів" з ОРДЛО.

Подібні імерсивні вистави планують показати у 12 містах Росії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "ВСУ отправили в атаку польских женщин. Мы собирали их трупы", - окупант розповідає фейк російським пропагандистам. ВIДЕО

Автор: 

пропаганда (2814) росія (65459) мракобісся (18)


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Топ коментарі
+47
дно пробито, причем глубоко
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08.11.2022 21:14
+45
Спасибо, поблєвал
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08.11.2022 21:13
+43
Актори срані.
Кацапські свині розстрілювали українців насправді.
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08.11.2022 21:14
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Спасибо, поблєвал
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08.11.2022 21:13 Відповісти
Классс, особенно поц усатый с оселедцем понравился... А ещё прикольно было бы, если б они трусики распяли на маленьких мальчиках, а потом распятые трусики возили по залу
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08.11.2022 23:37 Відповісти
З кацапами так і треба.
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08.11.2022 21:13 Відповісти
дно пробито, причем глубоко
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08.11.2022 21:14 Відповісти
То, що там є дно - міф).
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08.11.2022 21:35 Відповісти
Актори срані.
Кацапські свині розстрілювали українців насправді.
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08.11.2022 21:14 Відповісти
Найгірше, що на реальні розстріли кацапами, задокументовані, з купою доказів, в т.ч. й з відео, у відповідь вони на колінці клепають отакі вистави і кіно, а зі сторони в якихось Індіях-Європах все виглядає, ніби все однаково
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08.11.2022 21:32 Відповісти
Тільки нормалі люди зразу побачать фальшивку . Дивіться як воно нібито крутий укроп шукає автомат. Це позор навіть для молодого бійця. Зразу видно що він автомат побачив за 5 хвилин до виступу.
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10.11.2022 06:42 Відповісти
стодыровцы с ними так не поступают
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08.11.2022 21:14 Відповісти
...занавес
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08.11.2022 21:14 Відповісти
Непогана ідея!
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08.11.2022 21:16 Відповісти
Кепські справи у кацапні, якщо доводиться вдаватися до таких прийомів...
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08.11.2022 21:16 Відповісти
Навряд чи побачу в житті щось більш ідіотське ніж ця вистава...
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08.11.2022 21:17 Відповісти
Дикий народец. Дети болот.
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08.11.2022 21:17 Відповісти
Пропаганда...любыми способами отсекать сомнения в правильности курса.Поздно...
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08.11.2022 21:20 Відповісти
Тут такое...раз эти дебилы собрались с этим дерьмом гастролировать по помойке, где-то когда-то в магазин попадет боевой патрон вместе с холостыми. Вот это и будет наглядная агитация.
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08.11.2022 21:23 Відповісти
Это даже не обсуждается, 99 проц.Так работает природа, "оно(оружие) все-равно выстрелит" 1 проц. - где и когда ...Аксиома для нормальных, вменяемых, адекватных...
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08.11.2022 21:27 Відповісти
На виставі у Росії актори у формі ЗСУ "розстрілювали" глядачів
==========================
а для правдоподібності тре було пару Ф-1 в натовп закинути
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08.11.2022 21:17 Відповісти
Я ожидал каннибализм, как в новостях об Азовстали...(((
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08.11.2022 21:18 Відповісти
Показали как мирных сами расстреливали
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08.11.2022 21:19 Відповісти
*******... Блевотина. Осталось, ****, только человека зажарить на костре. Дегенераты неизлечимые..
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08.11.2022 21:19 Відповісти
Ця недонація реально не має права існувати на планеті. Вони кончені фашисти!
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08.11.2022 21:20 Відповісти
Ещё до Крыма мне было как-то все равно, что там на россии. Сейчас понимание одно - это ублюдочное уродство является тупиковой ветвью развития человечества и обречено на исчезновение
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08.11.2022 21:21 Відповісти
Типичная кремлёвская пропаганда в духе северной кореи и нацыстской германии
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08.11.2022 21:21 Відповісти
а как на такое шоу заманивают сумасшедших добровольцев? )))
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08.11.2022 21:21 Відповісти
И.Ильин *Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории.Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку.Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.*
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08.11.2022 21:24 Відповісти
Сказал то верно только он сам фашист

Причем русский (рашист)
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08.11.2022 21:28 Відповісти
ленин і сталін крупні селекціонери. Путін видав спогади цього Ільїна і нсильно розповсюдив. Побіжно знайомий з опусами основних євразійців. У всіх однакове - Росія родина слонов ( мамонтів) тільки залежно від походження євразійця там і істоки рассеї. У Гумільова -хозарський каганат, у Дугіна - верхів'я Волги і Ками, У Ільїна - вся територія, де шпарять по російські.
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09.11.2022 04:42 Відповісти
"один народ".... яку падлу за подібну брехню дійсно застрелити, повішати, четвертувати...? без вагань.
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08.11.2022 21:24 Відповісти
Є"ана Калуга.....".Бойся!"...
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08.11.2022 21:25 Відповісти
Думки мають властивість матеріалізовуватись. Москалі таки дочекаються. Проте матеріалізація відбувається не буквально. Скоріш це буде громадянська війна на Московії.
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08.11.2022 21:25 Відповісти
шпана та і годі...
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08.11.2022 21:26 Відповісти
Воно і правильно! Кацапи - нижчі тварини, що керуються істинктами, з яких найсильнішими є голод і страх. І ці істинкти переважають жадобу наживи і бажання розмножуватись. Тому можна сказати, що кацапські пропагандони роблять роботу за нашу пропаганду.
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08.11.2022 21:26 Відповісти
а ***** було в партері ?
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08.11.2022 21:27 Відповісти
На балконе - шоб кровище недобрызнула
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08.11.2022 21:33 Відповісти
Без портативної біолабораторії не повірив...
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08.11.2022 21:27 Відповісти
Чудово. Хай трясуться!
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08.11.2022 21:28 Відповісти
шкода тільки, що це лише вистава. Треба було би понарошку.
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08.11.2022 21:28 Відповісти
треба було "павтаріть" і зробити кацапам Норд-ост 2....

немає різниці, як здохне кацап! чи від холєри, чи від гриппу, чи від УКРАЇНСЬКОЇ кулі або ножа в спину від "сваїх"...

хороший кацап - дохлий кацап!!
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08.11.2022 21:43 Відповісти
дибіли
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08.11.2022 21:29 Відповісти
сподіваюсь, що зброя та патрони були справжні
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08.11.2022 21:30 Відповісти
сподіваюсь, що НАСТУПНОГО разу зброя та патрони будуть справжні!
хороший кацап - дохлий кацап!!
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08.11.2022 21:44 Відповісти
и снова ватносвинособачья *****........................................*** какой же номер палаты???????
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08.11.2022 21:30 Відповісти
To call them ******* would be an insult to all *******.
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08.11.2022 21:32 Відповісти
Без слів.Одні емоції.Дно.Кончені.Дикуни.
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08.11.2022 21:32 Відповісти
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08.11.2022 21:34 Відповісти
дегенераты
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08.11.2022 21:37 Відповісти
"Проблема России в том, что люди которые должны принимать таблетки, принимают законы" 😂😂😂😂
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08.11.2022 21:51 Відповісти
Кукловоды маньяки в этот момент сидят и мастурбируют в темноте зала на постановку собственных фантазий.
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08.11.2022 21:52 Відповісти
Мабуть кацапи боярою обилися і щось з Норд Остом наплутали.
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08.11.2022 21:52 Відповісти
как это тетку еще не изнасиловали прилюдно....
больные люди....
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08.11.2022 21:53 Відповісти
То сценарій для сіквела.
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08.11.2022 22:23 Відповісти
А "актори"-це "наши люди",чи вже не наші? Щось я заплутався
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08.11.2022 21:54 Відповісти
Будують люди ЛЕПРИЗОРІЙ...не заваджайте їм, не варта їх в чомусь переконувати...Їхня хата, що хочуть те і роблять всередині......

А нам своє робить....
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08.11.2022 21:56 Відповісти
Біда в тому, що цим вони zомбують на загарбницьку війну власне населення з приводу захисту.
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08.11.2022 22:08 Відповісти
Тут не вгадаєш....Одних може спонукати, а інших - налякати.....
Не забувайте....москалі - це патологічні сцикуни....
Цим дуже вдало користуються КАВКАЗЦІ, які москалів так залякують, що навіть вчиняють над ними сексуальне насилля....
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08.11.2022 22:15 Відповісти
Але доки в них будуть такі наративи знайдуться виконавці по справжньому.
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08.11.2022 22:21 Відповісти
В театри не ходить публіка, яка потім поїде в Україну....
Тому, якщо кацап-театрал буде на вулиці обссиратися зі страху ще й від українця, а не тільки від кавказців....в тому немає нічого поганого ..нехай продовжують демонізувати українців... нашим громадянам немає чого робити на Росії і їздити туди... Більше важливіше, що про українців думають в Європі, США, Світі...
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08.11.2022 22:43 Відповісти
До залізної завіси вони і йдуть, хотіли по дорозі нас прихопити, але зась..
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09.11.2022 09:27 Відповісти
Сейчас громадные кучи доселе пацифистов рабсеян побегут в военкомат записываться на войну с фашистами выдуманными кремлёвскими упырями.
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08.11.2022 21:59 Відповісти
Ви не панімаєте профессор , вот єто і єсть настоящєє рускоє іскусство , не о что какой то там Гамлєт , ілі Піковая дама .
.
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08.11.2022 22:01 Відповісти
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08.11.2022 22:03 Відповісти
"врятував", щоб згвалтувати... кацапи, вони такі...
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08.11.2022 22:19 Відповісти
Після разгрому кацапів в Україні, вишвирювання їх з Криму. доведення реживму санкцій і ізоляції до повного припинення зв'язків і торгівлі. орки будуть знімати вистави з реальними вбивтсвами і відбиранням їжі одне у одного.
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08.11.2022 22:07 Відповісти
Жалко что патроны не боевые
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08.11.2022 22:12 Відповісти
Можна було би і обісцяти глядачів.👍
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08.11.2022 22:13 Відповісти
Але поки що в кастрамє москалів убивають свої ж контужені в Україні дємбєля, які запускають феєрверки в нічному клубі...
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08.11.2022 22:14 Відповісти
где ватного кринжа дно и предел?нет его нету
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08.11.2022 22:30 Відповісти
а где польские негры..беременные бабки в трусикахи трехногие балерины в крестиках=??
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08.11.2022 22:31 Відповісти
О сколько нам пробитий донных
Готовит чудный "русский мир"
Фантазий лишнехромосомных
Кретинов, чьи мозги - сортир ...
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08.11.2022 22:47 Відповісти
Спектакль для даунов .
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08.11.2022 22:49 Відповісти
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08.11.2022 22:52 Відповісти
Такі добрі і одухтворені типові расейські ліца.
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08.11.2022 23:41 Відповісти
жду следующий спектакль где их какдыровцы ибут
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08.11.2022 22:57 Відповісти
раньше кто угодно мог швырнуть из зала на сцену тухлое яйцо, а сейчас со сцены каждый день палят из нагана, а могут и бомбу кинуть.
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08.11.2022 23:06 Відповісти
Прямо Норд-Ост какой то...
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08.11.2022 23:07 Відповісти
Їбанута орда. Крапка.
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08.11.2022 23:55 Відповісти
А может им просто надо в больничьку и лечиться...
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09.11.2022 00:19 Відповісти
Творчество животных...
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09.11.2022 00:22 Відповісти
Монтажной пены нет, эпилептической старушки тоже нет. Тема не раскрыта.
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09.11.2022 00:55 Відповісти
Хай сруться - нехер шастати.
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09.11.2022 01:18 Відповісти
кто нибудь из персонала чудо театра - вставьте в калаш обойму с боевыми. так еще зрелеищней будет.
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09.11.2022 01:20 Відповісти
Российский дебилизм...
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09.11.2022 02:11 Відповісти
Та що ви так реагуєте? Тренуються москалі. Вже незабаром одне одного так будуть вбивати.
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09.11.2022 03:36 Відповісти
Это агитация что бы больше глупеньких ваньков ехали дохнуть в Украину.
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09.11.2022 03:50 Відповісти
Через тиждень пометчики будуть демонструвати відосик як справній і понесуть в ООН. Небензя буде вказувати на оселедці. А для більшої приземленості хочеться порекомендувати чучело ***** спалити прямо в залі. лапті сповзли в мракобісся.
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09.11.2022 04:46 Відповісти
Нація подонків-перевертнів...з їхньою недокультурою...
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09.11.2022 09:05 Відповісти
Ї..ать вони дегенерати....
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09.11.2022 11:21 Відповісти
 
 