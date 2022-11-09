Путін на Червоній площі крутить пропелер старого літака, оглядаючи експозицію, присвячену обороні Москви. ВIДЕО

Російський диктатор Путін оглянув на Червоній площі експозицію, присвячену обороні Москви.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, хор чоловіків у військовій формі заспівав для Путіна пісню "Вставай, страна огромная...", а сам Путін покрутив пропелер старого літака. Традиційно захід проходив під наглядом виключно охорони диктатора та кремлівських пропагандистів.

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