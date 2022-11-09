УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11091 відвідувач онлайн
Новини Відео Війна
31 504 58

Два загарбники б’ються в кузові вантажівки, що рухається вулицею окупованого Херсона. ВIДЕО

В мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксована бійка двох окупантів у Херсоні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійка зафільмована камерою автомобільного реєстратора. Окупанти зчинили бійку в кузові військової вантажівки, що рухалася вулицею окупованого міста. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рашисти просять Кадирова захистити їх від "сексуального насилия" чеченців: "Мы не шайтаны и не должны терпеть унижения". ВIДЕО

Автор: 

бійка (742) окупація (6722) Херсон (3385)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+64
То брачньіе игрьі кадьіровцев.
показати весь коментар
09.11.2022 13:56
+63
Унитаз не поделили
показати весь коментар
09.11.2022 13:56
+36
в мире животных
показати весь коментар
09.11.2022 13:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Никакой паники нет все идёт строго по плану😂😂😂 не ну план у пыни гениален. Стратег как никак шпиён разведчик.
показати весь коментар
09.11.2022 13:55 Відповісти
та то коханці! в московії є навіть таке прислівʼя: бʼє - значить любить
показати весь коментар
09.11.2022 18:45 Відповісти
в мире животных
показати весь коментар
09.11.2022 13:56 Відповісти
... инстинктов
показати весь коментар
09.11.2022 14:31 Відповісти
Ничего особенного, обычные семейные разборки... Отдай мой унитаз, тогда я отдам тебе стиральную машинку...
показати весь коментар
09.11.2022 15:17 Відповісти
Унитаз не поделили
показати весь коментар
09.11.2022 13:56 Відповісти
или стиралку
показати весь коментар
09.11.2022 14:03 Відповісти
Нє, стіралка і унітаз. А на двох не ділиться
показати весь коментар
09.11.2022 14:06 Відповісти
''Милые бранятся - только тешатся'' 🤭
показати весь коментар
09.11.2022 14:36 Відповісти
или собачью будку.
показати весь коментар
09.11.2022 22:02 Відповісти
То брачньіе игрьі кадьіровцев.
показати весь коментар
09.11.2022 13:56 Відповісти
Думаю,що сімейний конфлікт))хтось зрадив з козолюбом))
показати весь коментар
09.11.2022 13:58 Відповісти
Это южный вьезд в Мелитополь
показати весь коментар
09.11.2022 13:58 Відповісти
Это не драка, а отработка тактического приёма: отрицательное десантирование с кузова несущегося по городу грузовика и скрытое сосредоточение в близлежащих кустах с последующим обратным прорывом обороны жидо-бендеровцев и негров-поляков
показати весь коментар
09.11.2022 13:58 Відповісти
впевненний, що один москаль попросив іншого зазірнути йому в дупу, той його і повернув, щоб краще роздивитися що там в нього за болячка
показати весь коментар
09.11.2022 18:47 Відповісти
витряхання духовних скрєп
показати весь коментар
09.11.2022 13:59 Відповісти
Банально, або бояру, або закусь не поделили.
показати весь коментар
09.11.2022 14:00 Відповісти
Чмобіка ділять. 🤣
показати весь коментар
09.11.2022 14:00 Відповісти
не хотел начитывать молитву в кузове ****?
показати весь коментар
09.11.2022 14:01 Відповісти
Не так "іконку" поцілував. Мені здається, це та машина яка спермоусова по дорозі задавила.
показати весь коментар
09.11.2022 20:05 Відповісти
Унітаз не поділила злидота
показати весь коментар
09.11.2022 14:10 Відповісти
Ща кадыровцы помирят, раком поставят и отдерут
показати весь коментар
09.11.2022 14:11 Відповісти
І чого він його не викинув, не хватило сил...чи шо?
показати весь коментар
09.11.2022 14:11 Відповісти
Ось що бояра "чудотворна" творить!
показати весь коментар
09.11.2022 14:14 Відповісти
Бруднодупі орки паровозік не поділили? Та хай повбивають один одного!
показати весь коментар
09.11.2022 14:15 Відповісти
Один з майбутніх мерців образив дон-дона, а інший, наковтавшись таблеток та запивши стекломоем заступився за піхотинця. ЗСУ їх розсудить..
показати весь коментар
09.11.2022 14:16 Відповісти
Певно, розійшлися в оцінках різних шкіл неопозитивізму.
показати весь коментар
09.11.2022 14:18 Відповісти
Яка ціль для РПГ ...де РПГ ска
показати весь коментар
09.11.2022 14:18 Відповісти
да просто
че там нету за что, міло или просто кто первій на бутілку когда Дон-дон придет?
у нас как - сперва 77, потом если там привезут БК, то уже Хаймарс, а потом Жигуль.... возможно.... ну если командира не забаранили, то скажет что там и Жугу мона принять то
показати весь коментар
09.11.2022 14:22 Відповісти
Да дайте же им автомат
показати весь коментар
09.11.2022 14:31 Відповісти
Та в пику його то за борт об асфальт гарбузом..Унітаз грошей стоїть а чалдонка мріє твоя хоть раз в житті сраку не морозити..убий його ..убий...
показати весь коментар
09.11.2022 14:46 Відповісти
это ка,діровци невесту везут под венец
показати весь коментар
09.11.2022 15:03 Відповісти
Кацапів двоє, а пляшка одна. Чергу ніяк не поділять.
показати весь коментар
09.11.2022 15:13 Відповісти
Борт просто открылся и одного лишнехромосомного заставляют его закрыть на ходу.
показати весь коментар
09.11.2022 15:21 Відповісти
Человек - паук
показати весь коментар
09.11.2022 16:04 Відповісти
Злагодження по русски.
показати весь коментар
09.11.2022 15:25 Відповісти
милые бранятся - только тешатся

ночью другие игры у них будут
показати весь коментар
09.11.2022 15:36 Відповісти
То вони проходять бойове злагодження. )
показати весь коментар
09.11.2022 15:37 Відповісти
"Мы делили унитаз, много нашиx полегло." (почти цитата)
показати весь коментар
09.11.2022 15:45 Відповісти
а по сети уже пошли хохмы - стремусов за проезд не заплатил ))))
показати весь коментар
09.11.2022 16:48 Відповісти
Знімають четверту "Матрицю". Сцена на хайвеї. Нео бʼється з агентом Смітом.
показати весь коментар
09.11.2022 15:47 Відповісти
Захлинався скрепною молитвою
показати весь коментар
09.11.2022 16:01 Відповісти
Свинособаки казяться.
показати весь коментар
09.11.2022 16:08 Відповісти
в части нашей тамдругие гИмны
вот там все у наспригожин
веру в бока пооброним
воспевай там тоже мэмы и мне
тож - это песнь
за Вагнера в полях(это из гимна ихнего, инсайд, лайк или тот кто читал - антииноагент)
показати весь коментар
09.11.2022 16:08 Відповісти
стиралку не поделили, или приревновали к чеченцу
показати весь коментар
09.11.2022 16:16 Відповісти
показати весь коментар
09.11.2022 16:26 Відповісти
не изнасиловал и ладно)))
показати весь коментар
09.11.2022 16:41 Відповісти
"нарот-побєдітєль"(по-хйлу) "в работє"
показати весь коментар
09.11.2022 16:56 Відповісти
показати весь коментар
09.11.2022 17:24 Відповісти
Тематика сексу до "кінця" не розкрита.
показати весь коментар
09.11.2022 17:25 Відповісти
Б`є - значить любить
показати весь коментар
09.11.2022 17:58 Відповісти
Пирровая Перовая победа - перо в бок во сне.
показати весь коментар
09.11.2022 18:18 Відповісти
Да ладно, то коханці, там таких підорів через одного, запліднених кадирківцями дон.
показати весь коментар
09.11.2022 18:49 Відповісти
Черти это просто черти, дерутся , у друг друга воруют , сексуальные домогание младшего уровня чертятни, бурятское е*лище вообще проходит за бурятку. чисто мрази всех национальностей..
показати весь коментар
09.11.2022 19:29 Відповісти
Це спермовусого з машини викидають - оператор зняв фрагмент "жахливого самогубства".
показати весь коментар
09.11.2022 20:07 Відповісти
то вони балуюцця
показати весь коментар
09.11.2022 23:37 Відповісти
 
 