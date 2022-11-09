Два загарбники б’ються в кузові вантажівки, що рухається вулицею окупованого Херсона. ВIДЕО
В мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксована бійка двох окупантів у Херсоні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійка зафільмована камерою автомобільного реєстратора. Окупанти зчинили бійку в кузові військової вантажівки, що рухалася вулицею окупованого міста.
Топ коментарі
+64 Деніс Войцеховський
показати весь коментар09.11.2022 13:56
+63 Leonid Panteleev #443224
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+36 Сергей Пасько #343086
показати весь коментар09.11.2022 13:56
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че там нету за что, міло или просто кто первій на бутілку когда Дон-дон придет?
у нас как - сперва 77, потом если там привезут БК, то уже Хаймарс, а потом Жигуль.... возможно.... ну если командира не забаранили, то скажет что там и Жугу мона принять то
ночью другие игры у них будут
вот там все у наспригожин
веру в бока пооброним
воспевай там тоже мэмы и мне
тож - это песнь
за Вагнера в полях(это из гимна ихнего, инсайд, лайк или тот кто читал - антииноагент)
ПирроваяПеровая победа - перо в бок во сне.