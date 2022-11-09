Два загарбники б’ються в кузові вантажівки, що рухається вулицею окупованого Херсона. ВIДЕО

В мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксована бійка двох окупантів у Херсоні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійка зафільмована камерою автомобільного реєстратора. Окупанти зчинили бійку в кузові військової вантажівки, що рухалася вулицею окупованого міста.

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