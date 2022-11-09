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Його підрізала вантажівка, - перші кадри начебто з місця ліквідації зрадника Стремоусова. ВIДЕО

У мережі з’явилися перші кадри місця ДТП, у якій начебто загинув державний зрадник Стремоусов.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють соцмережі.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше у соцмережах з’явилась інформація, що зрадник Кирило Стремоусов нібито загинув у ДТП.

Його підрізала вантажівка, - перші кадри начебто з місця ліквідації зрадника Стремоусова 01
Його підрізала вантажівка, - перші кадри начебто з місця ліквідації зрадника Стремоусова 02
Його підрізала вантажівка, - перші кадри начебто з місця ліквідації зрадника Стремоусова 03

Автор: 

ДТП (4473) Стремоусов Кирило (20) Херсонська область (5801)


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Топ коментарі
+39
большегруз подрезал Лексус....***** яка *****))) як в том анекдоте, когда "Мерседес" въехал в дорожный каток, а прибывший гаишник спрашивает работягу: ну расскажи как догонял, как подрезал...
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09.11.2022 19:29
+32
Втеча свинособак з Херсона, та "автокатастрофа" одночасно, хтось вірить в такі збіги?
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09.11.2022 19:26
+28
Трохи вам скиглення русні для насолоди



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09.11.2022 19:34
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Четырехстопный ямб
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10.11.2022 06:47 Відповісти
На какой же скорости он ехал, если бронекабина оторвалась от шасси?
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10.11.2022 10:01 Відповісти
Автомобиль словно сквозь круподерку проскочил.
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10.11.2022 12:39 Відповісти
Просмотрел фоты, котика вспомнил, который с разгону, по диагонали, тормозит дупой о ковер. Дык хозяин отучил кота подтирать ковром гузно, после сходить по-большому, подстелил раждачку. В следующий раз к краю ковра доехали тока уши... А ЗДЕСЬ АСФАЛЬТ - априори мы стали свидетелями эффекта наждачки.
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10.11.2022 12:36 Відповісти
Відірвало кузов від рами, перший раз таке бачу...
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10.11.2022 14:44 Відповісти
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