Його підрізала вантажівка, - перші кадри начебто з місця ліквідації зрадника Стремоусова. ВIДЕО

У мережі з’явилися перші кадри місця ДТП, у якій начебто загинув державний зрадник Стремоусов.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють соцмережі.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше у соцмережах з’явилась інформація, що зрадник Кирило Стремоусов нібито загинув у ДТП.







