Його підрізала вантажівка, - перші кадри начебто з місця ліквідації зрадника Стремоусова. ВIДЕО
У мережі з’явилися перші кадри місця ДТП, у якій начебто загинув державний зрадник Стремоусов.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють соцмережі.
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше у соцмережах з’явилась інформація, що зрадник Кирило Стремоусов нібито загинув у ДТП.
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peninukk
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